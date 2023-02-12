Говорит Мадрид
Блог

Вальверде лучший, Лунин худший. Оценки «Мадрида» за финал с «Аль-Хилалем»

Клубы Клубы
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Реал Мадрид Реал Мадрид
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Футбол Футбол

«Реал Мадрид» - чемпион мира! Королевский в рекордный пятый раз выиграл клубный чемпионат мира, победив «Аль-Хилаль» - 5:3.

Карло Анчелотти выиграл 25-й трофей в тренерской карьере и 9-й у руля «Реала».

Винисиус и Феде Вальверде отличились дважды, еще одним автором гола стал Карим Бензема – результативную передачу в свой актив записал Вини.

Команда из Саудовской Аравии дала «Мадриду» бой: сначала забил Марега, а потом дубль оформил Вьетто.

Предлагаем поздравить «Мадрид» и посмотреть оценки команды от портала Sofascore – лучшим стал Феде Вальверде, худшим – Андрей Лунин.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марик05
Так все и так знают что хохлы худшие везде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zombieset
Согласен насчет Лунина как худшего. Довольно посредственный вратарь, не смотря на его недавние подвиги и замену в отсутствие Куртуа, на этом КЧМ к нему много вопросов. Как и в последнем матче Ла Лиги с Мальоркой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mustang Shelby
Не справедливые расценки на камавингва у него минимум должен быть 7.5 и выше он почти играл везде, карвахаль 7.0 и выше, модрич 7.3 и выше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Makar Tert
понравилась игра в атаке, но никак не в защите
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
Вальверде сегодня был очень хорош,надеюсь продолжит рвать и в ЛЧ)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Вальверде красавец, возвращает былую форму, Винисиус тоже прекрасно отыграл. И как итог Винисиус лучший игрок турнира и получил золотой мяч, а Вальверде - серебряный мяч.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий