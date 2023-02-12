Вальверде лучший, Лунин худший. Оценки «Мадрида» за финал с «Аль-Хилалем»

«Реал Мадрид» - чемпион мира! Королевский в рекордный пятый раз выиграл клубный чемпионат мира, победив «Аль-Хилаль» - 5:3.

Карло Анчелотти выиграл 25-й трофей в тренерской карьере и 9-й у руля «Реала».

Винисиус и Феде Вальверде отличились дважды, еще одним автором гола стал Карим Бензема – результативную передачу в свой актив записал Вини.

Команда из Саудовской Аравии дала «Мадриду» бой: сначала забил Марега, а потом дубль оформил Вьетто.

Предлагаем поздравить «Мадрид» и посмотреть оценки команды от портала Sofascore – лучшим стал Феде Вальверде, худшим – Андрей Лунин.