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🎥«Мадрид», мы надерем тебе зад». Видаль и «Фламенго» вылетели из Клубного ЧМ и не смогут выполнить свое обещание

Артуро Видаль Артуро Видаль
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Бывший игрок «Барселоны», «Баварии» и «Ювентуса» Артуро Видаль был вынужден отказаться от своих слов в адрес «Реала» после того, как его команда «Фламенго» вылетела из клубного чемпионата мира ФИФА, проиграв «Аль-Хилялю» со счетом 3:2.

Напомним, что 30 октября 2022 года «Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес и попал в число участников Клубного чемпионата мира, где мог встретиться с «Мадридом» – победителем Лиги чемпионов УЕФА в мае 2022 года.

Видаль, известный хейтер «Реала», пообещал расправиться со «сливочными».

«Мадрид», мы надерем тебе зад», — кричал Видаль после игры.

В раздевалке «Фламенго» также раздались кричалки:

«Реал Мадрид», твое время придет».

Сейчас, три месяца спустя,  Артуро Видаль, должно быть, сожалеет о своих громких заявлениях.

«Фламенго» вылетел из Клубного чемпионата мира ФИФ, уступив «Аль-Хилялю» (3:2).

8 комментариев

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ßd ßy
Ответ potch66
Сколько им арабы за слив забашляли?
Столько же сколько и Аргентина на ЧМ.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ахахахахахахахахахха
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_El Nino_
Карма за такое не щадит в 99% случаев)
+1
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Vlad Vladimirovich
Тот ещё 🤡
0
0
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potch66
Сколько им арабы за слив забашляли?
0
0
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Нефанатик
Видаль как образец невыполнения обещаний в адрес Мадрида)) Сколько раз бедный в дураках оставался
+3
0
+3
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57s6w79qhh
В итоге надрали зад голому королю
+6
0
+6
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Rockfeller_92
Муахаха.
+1
0
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