🎥«Мадрид», мы надерем тебе зад». Видаль и «Фламенго» вылетели из Клубного ЧМ и не смогут выполнить свое обещание

Бывший игрок «Барселоны», «Баварии» и «Ювентуса» Артуро Видаль был вынужден отказаться от своих слов в адрес «Реала» после того, как его команда «Фламенго» вылетела из клубного чемпионата мира ФИФА, проиграв «Аль-Хилялю» со счетом 3:2.

Напомним, что 30 октября 2022 года «Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес и попал в число участников Клубного чемпионата мира, где мог встретиться с «Мадридом» – победителем Лиги чемпионов УЕФА в мае 2022 года.

Видаль, известный хейтер «Реала», пообещал расправиться со «сливочными».

«Мадрид», мы надерем тебе зад», — кричал Видаль после игры.

В раздевалке «Фламенго» также раздались кричалки:

«Реал Мадрид», твое время придет».

Сейчас, три месяца спустя, Артуро Видаль, должно быть, сожалеет о своих громких заявлениях.

«Фламенго» вылетел из Клубного чемпионата мира ФИФ, уступив «Аль-Хилялю» (3:2).