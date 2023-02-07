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«Это повлияло на меня»: Вальверде признался, что после ЧМ его форма ухудшилась

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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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Перед катарским чемпионатом мира Вальверде в каждом матче «Мадрида» показывал игру высшего класса. Фанаты заваливали Феде комплиментами, а Тони Кроос даже включил уругвайца в свой топ-3 лучших игроков мира.

Но после Мундиаля выступление Вальверде стало слабее. Он стал получать меньше игрового времени, а в матче против «Мальорки» он разозлился, когда Анчелотти убрал его с поля. Уругваец не забивает уже в 11-ти играх «сливочных». При этом до поездки в Катар Федерико записал на свой счет восемь голов и четыре ассиста в 21-м матче.

Вальверде и сам осознает, что сейчас переживает спад:

Вальверде севимли позициясини айтди

«ЧМ повлиял на мою форму. На Мундиаль ты едешь с оптимизмом, думаешь, что все будет хорошо. Игра на чемпионате мира – это мечта детства, мечта миллионов людей. Становится невыносимо печально от мысли, что вся работа, проделанная до чемпионата мира, была напрасной. Полезно знать, что в футболе не всегда все идет хорошо, случается и плохое. До ЧМ я выступал хорошо, сейчас моя форма уже не та. Да, проблемы есть, но я стану лишь лучше, если сумею преодолеть трудности. Я должен вести себя так же, как перед чемпионатом мира, поговорить с теми людьми, которые мне помогают. Мне нужно следовать по этому пути, чтобы в конечном итоге стать капитаном, к чему я стремлюсь. Постепенно моя игра станет лучше». 

Возможно, завоеванный трофей поможет Вальверде вернуться к лучшей версии в себя. В ближайшие дни «Мадрид» поборется за победу на клубном чемпионате мира.

1 комментарий

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Андрей Хенто
Давай, дерзай Феде, ждём от тебя той самой игры и пушечных точных выстрелов.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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