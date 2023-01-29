«В нем есть этот придурок!». Фанаты «Реала» в восторге от Эндрика - бразилец сыграл в стиле Вальверде 🐕

«Эндрик Вальверде».

16-летний новичок «Реала» Эндрик выиграл второй трофей в своей профессиональной карьере после того, как «Палмейрас» обыграл «Фламенго» со счетом 4:3 в финале Суперкубка Бразилии.

Несмотря на то, что Эндрик был заменен на 64-й минуте, он сделал одну вещь, которая, безусловно, порадует многих болельщиков «Мадрида» - шикарный отбор в стиле Федерико Вальверде. Он даже отпраздновал, как уругваец!

Смотрите.

Болельщики были просто в восторге.

💭 «100% «Реал Мадрид».

💭 «Эндрик стал нашим чуваком».

💭 «Эндрик Вальверде».

💭 «Наш парень!».

💭 «В нем есть этот придурок!»