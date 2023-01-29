«В нем есть этот придурок!». Фанаты «Реала» в восторге от Эндрика - бразилец сыграл в стиле Вальверде 🐕
«Эндрик Вальверде».
16-летний новичок «Реала» Эндрик выиграл второй трофей в своей профессиональной карьере после того, как «Палмейрас» обыграл «Фламенго» со счетом 4:3 в финале Суперкубка Бразилии.
Несмотря на то, что Эндрик был заменен на 64-й минуте, он сделал одну вещь, которая, безусловно, порадует многих болельщиков «Мадрида» - шикарный отбор в стиле Федерико Вальверде. Он даже отпраздновал, как уругваец!
Смотрите.
Болельщики были просто в восторге.
💭 «100% «Реал Мадрид».
💭 «Эндрик стал нашим чуваком».
💭 «Эндрик Вальверде».
💭 «Наш парень!».
💭 «В нем есть этот придурок!»
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