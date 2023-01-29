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«В нем есть этот придурок!». Фанаты «Реала» в восторге от Эндрика - бразилец сыграл в стиле Вальверде 🐕

Эндрик
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«Эндрик Вальверде».

16-летний новичок «Реала» Эндрик выиграл второй трофей в своей профессиональной карьере после того, как «Палмейрас» обыграл «Фламенго» со счетом 4:3 в финале Суперкубка Бразилии.

Несмотря на то, что Эндрик был заменен на 64-й минуте, он сделал одну вещь, которая, безусловно, порадует многих болельщиков «Мадрида» - шикарный отбор в стиле Федерико Вальверде. Он даже отпраздновал, как уругваец!

Смотрите.

Болельщики были просто в восторге.

💭 «100% «Реал Мадрид».

💭 «Эндрик стал нашим чуваком».

💭 «Эндрик Вальверде».

💭 «Наш парень!».

💭 «В нем есть этот придурок!»

2 комментария

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Evincive
Зачем торопить события. Пато, Робиньо, Нилмар тоже считались суперталантами.
+2
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+2
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corazón blanco
Эмоции переполняют, все-таки важный матч, рад, что поднял трофей над головой. Мадриду тоже в скором времени предстоит сыграть с Фламенго в финале Клубного чемпионата мира, если все пройдёт без сюрпризов.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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