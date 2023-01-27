Мората забил в дерби и закрыл часть фамилии на спине, чтобы получилось слово «крыса». Именно так его оскорбляли фаны «Реала» на «Бернабеу»

Троллинг на «Сантьяго Бернабеу»

Альваро Мората хоть и является воспитанником «Атлетико», но еще в юном возрасте перебрался в «Реал», где и заявил о себе. Поскитавшись по Италии и Англии, он вернулся в Испанию. Вернулся именно к «матрасникам».

Сегодня в дерби фанаты «Реала» скандировали в адрес испанца обидные кричалки, называя его «крысой». Забавно, но именно Альваро забил первый мяч в 1/4 финала. А еще отпраздновал гол, прикрывая ладонью фамилию на спине, чтобы получилось Rata — крыса.

«Атлетико», в конечно итоге, это не помогло: Родриго, выдав соло в духе «Зубастика» Роналдо, утащил команды в экстра-таймы, а там уже Бензема и Винисиус принесли «Реалу» победу в дерби и выход в полуфинал Как вам троллинг?