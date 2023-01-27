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Мората забил в дерби и закрыл часть фамилии на спине, чтобы получилось слово «крыса». Именно так его оскорбляли фаны «Реала» на «Бернабеу»

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Троллинг на «Сантьяго Бернабеу»

Альваро Мората хоть и является воспитанником «Атлетико», но еще в юном возрасте перебрался в «Реал», где и заявил о себе. Поскитавшись по Италии и Англии, он вернулся в Испанию. Вернулся именно к «матрасникам».

Сегодня в дерби фанаты «Реала» скандировали в адрес испанца обидные кричалки, называя его «крысой». Забавно, но именно Альваро забил первый мяч в 1/4 финала. А еще отпраздновал гол, прикрывая ладонью фамилию на спине, чтобы получилось Rata — крыса.

«Атлетико», в конечно итоге, это не помогло: Родриго, выдав соло в духе «Зубастика» Роналдо, утащил команды в экстра-таймы, а там уже Бензема и Винисиус принесли «Реалу» победу в дерби и выход в полуфинал  Как вам троллинг?

15 комментариев

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Lyonas
Ответ Алексей Радевич
Получилось ни то ни то ОРАТА какая то
А может он именно это и хотел показать? Ведь orata по-итальянски - это "золотая рыбка" ;)
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MasonCrimel
Чем и подтвердил то, что он идеально подходит такому клубу как Атлетико - грязному, неэтичному и похабному. Столько агрессии ни от одного клуба в мире нет как от них. Карма все ставит на свои места.
+2
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+1
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Buta Film
Но он сам всё понял )
+1
0
+1
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h4ww7xkqkz
Хотел,чтобы получилось «крыса»,а в итоге как обычно вышло «дерево»
+11
0
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Максим Τихонов
Мне показалось, что он не слишком то и сдержанно праздновал. Очень радовался голу, да и троллинг не удался. Заслуженно пролетает мимо еще одного трофея.
+3
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+2
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Мурик07
Ответ Lifar Skladchikov
И Хатафе получается тоже
Не знаю, не следил за его карьерой
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Алексей Радевич
Получилось ни то ни то ОРАТА какая то
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corazón blanco
Не сомневался, что если Атлетико забьёт, то это будет Альваро. Любит он огорчать Мадрид. Но в конечном итоге хоть он и забил, но Мадрид огорчил всю его команду вместе с ним)
+3
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Lifar Skladchikov
Ответ Мурик07
Мората воспитанник Матрасов
И Хатафе получается тоже
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Мурик07
Ответ Lifar Skladchikov
Чего? Он очень сдержанно праздновал, а Реалу все продажи Мораты кучу денег принесли, а сам Мората помог выиграть чемпионство, если не ошибаюсь в 17 году. Мората - один из лучших воспитанников Реала последних 5 лет. Крысой его называть никак нельзя!
Мората воспитанник Матрасов
+2
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Мурик07
А по итогу то, Альваро?😂😂😂
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Asad Nizamov
От него иного и не ожидал
+1
0
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Lifar Skladchikov
Ответ Алланур
И правильно, как можно праздновать гол в ворота бывшей команды?!
Чего? Он очень сдержанно праздновал, а Реалу все продажи Мораты кучу денег принесли, а сам Мората помог выиграть чемпионство, если не ошибаюсь в 17 году. Мората - один из лучших воспитанников Реала последних 5 лет. Крысой его называть никак нельзя!
+5
-2
+3
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ZA.RMA
Такие вещи нужно делать после финального свистка и результата. Сейчас со стороны это смешно)
+5
-2
+3
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Алланур
И правильно, как можно праздновать гол в ворота бывшей команды?!
+8
-4
+4
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