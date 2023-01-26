😘 Беллингем флиртует с «Реалом»? Джуд собрал сборную года в FIFA, куда включил 5 игроков «Мадрида»

Уже не знает, как намекнуть 😏.

Джуд Беллингем порадовал фанатов «Реала» своим выбором команды года ФИФА.

Англичанин включил Тибо Куртуа, Эдера Милитао, Луку Модрича, Федерико Вальверде и Карима Бензема в сборную года.

Вот, что он сказал об игроках «Реала».

🗣 «Куртуа вышел в финал Лиги чемпионов, где невероятно круто сыграл. Спас все».

🗣 «У меня будет Милитао в команде года. Он был действительно хорош. Выиграл Лигу чемпионов».

🗣 «Де Брюйне, Лука Модрич – бесспорно. Я хотел бы еще добавить Вальверде, он очень хорош. Он или Кроос... это так тяжело».

Когда Джуда спросили, почему он не взял себя в команду, то он ответил: «Я не могу быть таким высокомерным и поставить себя. Я также не выиграл ни одного трофея, может быть, в следующем году».

Ашраф Хакими, Вирджил ван Дейк, Жоао Канселу, Лионель Месси, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе также попали в сборную лучших игроков по версии Беллингема.

Напомним, что Джуд Беллингем считается приоритетной целью «Реала» на будущее лето. Полузащитник может заменить Тони Крооса в долгосрочной перспективе.

19-летний англичанин забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи в 23 матчах за дортмундскую «Боруссию» в этом сезоне.