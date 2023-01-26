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😘 Беллингем флиртует с «Реалом»? Джуд собрал сборную года в FIFA, куда включил 5 игроков «Мадрида»

Карим Бензема Карим Бензема
Лука Модрич Лука Модрич
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Реал Мадрид Реал Мадрид
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Эдер Милитао Эдер Милитао
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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Уже не знает, как намекнуть 😏.

Джуд Беллингем порадовал фанатов «Реала» своим выбором команды года ФИФА.

Англичанин включил Тибо Куртуа, Эдера Милитао, Луку Модрича, Федерико Вальверде и Карима Бензема в сборную года.

Вот, что он сказал об игроках «Реала».

🗣 «Куртуа вышел в финал Лиги чемпионов, где невероятно круто сыграл. Спас все».

🗣 «У меня будет Милитао в команде года. Он был действительно хорош. Выиграл Лигу чемпионов».

🗣 «Де Брюйне, Лука Модрич – бесспорно. Я хотел бы еще добавить Вальверде, он очень хорош. Он или Кроос... это так тяжело».

Когда Джуда спросили, почему он не взял себя в команду, то он ответил: «Я не могу быть таким высокомерным и поставить себя. Я также не выиграл ни одного трофея, может быть, в следующем году».

Ашраф Хакими, Вирджил ван Дейк, Жоао Канселу, Лионель Месси, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе также попали в сборную лучших игроков по версии Беллингема.

Напомним, что Джуд Беллингем считается приоритетной целью «Реала» на будущее лето. Полузащитник может заменить Тони Крооса в долгосрочной перспективе.

19-летний англичанин забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи в 23 матчах за дортмундскую «Боруссию» в этом сезоне.

9 комментариев

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Ando Tsarukyan
Ответ Максим Чуцкий
4 игрока Реала, где вы 5 насчитали? и ещё 3 - Ман Сити, 3 - ПСЖ и 1- Ливерпуль.
Курт .мили.лука.феде.бенз.
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Артем Чугунов
Автор
Артем Чугунов
Клубная редакция
5 подписчиков
Ответ Максим Чуцкий
4 игрока Реала, где вы 5 насчитали? и ещё 3 - Ман Сити, 3 - ПСЖ и 1- Ливерпуль.
Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Лука Модрича, Федерико Вальверде и Карим Бензема.
В Фифе добавляют двенадцатого игрока, чтоб карточек больше было.
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Максим Чуцкий
4 игрока Реала, где вы 5 насчитали?
и ещё 3 - Ман Сити, 3 - ПСЖ и 1- Ливерпуль.
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nevechen
Ответ Joe Black
Куртуа, Хакими, Милитао, Ван Дейк, Канселу, Феде, Модрич, де Брюйне, Мбаппе, Бензема, Холланд, Месси. 12 игроков?)
Посмотри видео, Бензема на банке)
0
0
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TravenS
Словил стыд со смайликов в заголовке, спасибо
+3
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+3
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corazón blanco
Переходи в Мадрид и будешь выигрывать трофеи) очень был бы рад видеть этого парня в команде.
+5
0
+5
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Joe Black
Куртуа, Хакими, Милитао, Ван Дейк, Канселу, Феде, Модрич, де Брюйне, Мбаппе, Бензема, Холланд, Месси. 12 игроков?)
0
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Фанат футбола 777
Типичная самореклама Реалу
0
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ZA.RMA
флирт засчитан
+1
0
+1
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