Анчелотти назвал футболиста, который пока не вернулся на свой лучший уровень — он играл ключевую роль перед ЧМ в Катаре

Во время прошедшей пресс-конференции перед дерби в Кубке Короля Карло Анчелотти попросили прокомментировать недавние выступления Феде Вальверде, во время которых он не показал тот уровень, к которому привыкли болельщики «Мадрида».

«Феде пока еще не набрал свою оптимальную форму после возвращения из Катара. Он не демонстрирует тот же вклад в игру команды, что и в начале сезона, но это совершенно нормально», - заверил Карло Анчелотти.

«Мы должны проявить терпение. Мы не просим Феде забивать, но мы ждем, что он будет помогать команде в атаке и обороне. Когда Феде вернет свою лучшую форму, то и голы не заставят себя ждать», - добавил тренер «Мадрида».

Пока Вальверде забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах «Реала». Однако, все его голы пришлись на период до чемпионата мира.