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Анчелотти назвал футболиста, который пока не вернулся на свой лучший уровень — он играл ключевую роль перед ЧМ в Катаре

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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Футбол Футбол

Во время прошедшей пресс-конференции перед дерби в Кубке Короля Карло Анчелотти попросили прокомментировать недавние выступления Феде Вальверде, во время которых он не показал тот уровень, к которому привыкли болельщики «Мадрида».

«Феде пока еще не набрал свою оптимальную форму после возвращения из Катара. Он не демонстрирует тот же вклад в игру команды, что и в начале сезона, но это совершенно нормально», - заверил Карло Анчелотти.

«Мы должны проявить терпение. Мы не просим Феде забивать, но мы ждем, что он будет помогать команде в атаке и обороне. Когда Феде вернет свою лучшую форму, то и голы не заставят себя ждать», - добавил тренер «Мадрида».

Пока Вальверде забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах «Реала». Однако, все его голы пришлись на период до чемпионата мира.

6 комментариев

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Cevin Cigan
От матча к матчу будет прибавлять,уверен в нём!
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almaz___________________
Очень ждем дальних пушек!🚀
+3
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Gon3a1e5@mail.ru
Так же как и лука пока еще не в своей сказочной кондиции
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corazón blanco
Ответ Омар Асхан
Так и не известно кстати что случилось?
Это пока покрыто пеленой тайны, да и хорошо, о проблемах должны знать близкие, а не чтобы это было достоянием общественности.
+1
0
+1
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Омар Асхан
Ответ corazón blanco
Надеюсь, что к важнейшим матчам весенней части сезона, Феде наберёт форму + все будет хорошо в семье и тогда ничего не сможет отвлекать его от футбола.
Так и не известно кстати что случилось?
+3
0
+3
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corazón blanco
Надеюсь, что к важнейшим матчам весенней части сезона, Феде наберёт форму + все будет хорошо в семье и тогда ничего не сможет отвлекать его от футбола.
+14
0
+14
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