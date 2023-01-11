Говорит Мадрид
Блог

Ровно год назад Вальверде подумывал уйти из «Реала», но Суперкубок Испании изменил все

Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы
Футбол Футбол

В январе прошлого года Феде Вальверде сомневался по поводу своего будущего в «Мадриде», утверждает испанское издание Marca. В то время он не был игроком стартового состава для Карло Анчелотти, поэтому Феде думал, что ему будет полезнее покинуть «Сантьяго Бернабеу» ради стабильного игрового времени.

Однако, для Вальверде все изменил гол в дополнительное время в Суперкубке Испании против «Барселоны». Феде забил на 98-й минуте, и «Реал Мадрид» выиграл свой первый трофей в сезоне. Тот матч стал поворотной точкой для полузащитника. К Феде вернулась уверенность в себе и доверие тренера.

Если говорить о клубе, то в «Мадриде» всегда делали ставку на уругвайца и не рассматривали возможность его продажи. Теперь, спустя год, Феде – ключевой игрок «Реала», стоимостью 100 млн евро по оценке Transfermarkt, и он снова приехал в Саудовскую Аравию, чтобы побороться за Суперкубок Испании.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вальверде стал одним из лидеров Мадрида в этом сезоне, он является примером и образцом для Камавинги и других молодых игроков. Человек не жаловался, а работал на тренировках и своим упорством и трудом стал игроком стартового состава.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кентуки
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ключевой игрок старта, лучше всяких Азаров и Мариано сделать Вальехо и дальше Себальосым бы быть!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий