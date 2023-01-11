Ровно год назад Вальверде подумывал уйти из «Реала», но Суперкубок Испании изменил все

В январе прошлого года Феде Вальверде сомневался по поводу своего будущего в «Мадриде», утверждает испанское издание Marca. В то время он не был игроком стартового состава для Карло Анчелотти, поэтому Феде думал, что ему будет полезнее покинуть «Сантьяго Бернабеу» ради стабильного игрового времени.

Однако, для Вальверде все изменил гол в дополнительное время в Суперкубке Испании против «Барселоны». Феде забил на 98-й минуте, и «Реал Мадрид» выиграл свой первый трофей в сезоне. Тот матч стал поворотной точкой для полузащитника. К Феде вернулась уверенность в себе и доверие тренера.

Если говорить о клубе, то в «Мадриде» всегда делали ставку на уругвайца и не рассматривали возможность его продажи. Теперь, спустя год, Феде – ключевой игрок «Реала», стоимостью 100 млн евро по оценке Transfermarkt, и он снова приехал в Саудовскую Аравию, чтобы побороться за Суперкубок Испании.