Почему «Реал» так легко отпустил Хакими? Пандемия, конкуренция и Зидан
Поскольку Дани Карвахаль страдает от повторяющихся травм, многие болельщики «Реала» мечтают иметь в команде еще одного правого защитника мирового уровня.
Этим игроком мог быть Ашраф Хакими, но «сливочные» предпочли продать его миланскому «Интеру» всего за 40 миллионов евро в 2020 году — и это несмотря на два его блестящих сезона в аренде в дортмундской «Боруссии».
Поговорим о причинах ухода марокканца за столь относительно скромный гонорар.
1. Его продажа помогла сократить убытки в разгар пандемии Covid-19
По словам Фабрицио Романо, «Реалу» понравилась идея получить 40 миллионов евро одним платежом.
В то трансферное окно «сливочные» не подписали ни одного игрока, важно было сохранить деньги в суровый период пандемии.
2. В то время было еще достаточно правых защитников
Теоретически в этот момент там могли играть 5 игроков. Дани Карвахаль всегда был номером один, независимо от будущего Хакими, но также были Лукас Васкес, Альваро Одриосола, Начо и Эдер Милитао. На бумаге достаточная глубина отряда для одной конкретной позиции.
3. Сообщалось о конфликте между ним и Зиданом
Говорят, что Хакими был недоволен отсутствием внимания со стороны клуба, когда он вернулся, даже со стороны Зинедина Зидана, который, согласно некоторым источникам, «был для него как отец».
Сообщается, что в то время Ашраф хотел поговорить с Зизу наедине о своем будущем, но так и не получил ответа от менеджера.
«Зидан — причина перехода Хакими в миланский «Интер». Он должен объяснить, почему Хакими перешел туда», — сказал агент игрока Мартин Камано в интервью Al Mountakhab тем же летом.
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