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Почему «Реал» так легко отпустил Хакими? Пандемия, конкуренция и Зидан

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Поскольку Дани Карвахаль страдает от повторяющихся травм, многие болельщики «Реала» мечтают иметь в команде еще одного правого защитника мирового уровня. 

Этим игроком мог быть Ашраф Хакими, но «сливочные» предпочли продать его миланскому «Интеру» всего за 40 миллионов евро в 2020 году — и это несмотря на два его блестящих сезона в аренде в дортмундской «Боруссии».

Поговорим о причинах ухода марокканца за столь относительно скромный гонорар.

1. Его продажа помогла сократить убытки в разгар пандемии Covid-19

По словам Фабрицио Романо, «Реалу» понравилась идея получить 40 миллионов евро одним платежом.

В то трансферное окно «сливочные» не подписали ни одного игрока, важно было сохранить деньги в суровый период пандемии.

2. В то время было еще достаточно правых защитников

Теоретически в этот момент там могли играть 5 игроков. Дани Карвахаль всегда был номером один, независимо от будущего Хакими, но также были Лукас Васкес, Альваро Одриосола, Начо и Эдер Милитао. На бумаге достаточная глубина отряда для одной конкретной позиции.

3. Сообщалось о конфликте между ним и Зиданом

Говорят, что Хакими был недоволен отсутствием внимания со стороны клуба, когда он вернулся, даже со стороны Зинедина Зидана, который, согласно некоторым источникам, «был для него как отец».

Сообщается, что в то время Ашраф хотел поговорить с Зизу наедине о своем будущем, но так и не получил ответа от менеджера.

«Зидан — причина перехода Хакими в миланский «Интер». Он должен объяснить, почему Хакими перешел туда», — сказал агент игрока Мартин Камано в интервью Al Mountakhab тем же летом.

4 комментария

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Inalar Hudinagov
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Ответ Gon3a1e5@mail.ru
Он за два сезона в Боруссии до того как его продали в Италию выдал два супер сезона по гол плюс пас. Просто он неохотно сидеть под карвахалем а Перес решил сократить расходы в ковид, что тоже понять можно, реал безболезненно приодело этот период. Лучший кстати в мире по экономике в этот период
Пересказ статьи с ошибками))
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Gon3a1e5@mail.ru
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Ответ Schiaff1no
Не факт, что Хакими в Реале продолжал бы рост, все хорошо на своих местах
Он за два сезона в Боруссии до того как его продали в Италию выдал два супер сезона по гол плюс пас. Просто он неохотно сидеть под карвахалем а Перес решил сократить расходы в ковид, что тоже понять можно, реал безболезненно приодело этот период. Лучший кстати в мире по экономике в этот период
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Schiaff1no
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Ответ Gon3a1e5@mail.ru
Жаль такую потерю
Не факт, что Хакими в Реале продолжал бы рост, все хорошо на своих местах
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Gon3a1e5@mail.ru
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