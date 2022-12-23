«Реал» провел закрытый матч против «Хетафе». Раскрываем подробности встречи и показываем лучшие фото

Мадридский «Реал» провел закрытый товарищеский матч против «Хетафе». Встреча длилась час – два тайма по 30 минут.

Издание Relevo поделилось информацией о стартовом составе «сливочных»:

Куртуа; Лукас Васкес, Начо, Алаба, Менди; Вальверде, Кроос, Себальос; Асенсио, Бензема, Азар.

Игра закончился нулевой ничьей.

А вот несколько фотографий с матча «Мадрида» против «Хетафе»:

Первый официальный матч «королевского клуба» после международного перерыва назначен на 30 декабря. Команды Анчелотти сыграет с «Вальядолидом» в рамках 15-го тура Ла Лиги.

Рады возвращению клубного футбола?