Рамос поддержал Модрича после проигрыша Хорватии в полуфинале ЧМ. Трогательные слова экс-капитана «Реала»
Сборная Хорватии уступила Аргентине в полуфинале чемпионата мира. Лука Модрич снова остался без заветного трофея.
В 2018 году великий полузащитник стал лучшим игроком Мундиаля, но в финале его команда не сумела одолеть Францию. В Катаре Хорватия может претендовать лишь на бронзовые медали – команда Далича сразится с Марокко в матче за третье место.
Экс-капитан «Реала» Серхио Рамос поддержал своего бывшего одноклубника. Защитник написал в своих соцсетях:
«Живая легенда! Ты навсегда в моей команде, брат! В очередной раз ты устроил настоящий сольный концерт».
Сейчас Рамос выступает за «ПСЖ», но он никогда не забывает о своих старых друзьях.
Комментарии