Орельен Тчуамени открыл счет в четвертьфинале чемпионата мира между Францией и Англией. Футболист удивил болельщиков необычным празднованием: оказалось, что он хотел отдать дань уважения одному из героев своего детства — Лисандро Лопесу.

«Когда я был ребенком, то играл на позиции нападающего. Меня очень вдохновлял Лисандро Лопес из «Лиона», он был хорош. У меня даже была его футболка», – рассказал полузащитник «Мадрида».

Лисандро Лопесу сейчас 39 лет, он продолжает карьеру в аргентинском «Атлетико Сармьенто». С 2009 по 2013 год Лопес выступал за «Лион», куда перешел, чтобы заменить Карима Бензема, отправившегося в «Реал Мадрид». Во французском клубе аргентинец забил 82 гола и сделал 24 ассиста за 168 матчей.

Возвращаясь к Орельену Тчуамени, нужно сказать, что француз удачно проводит чемпионат мира в Катре – он выходил в основе команды во всех пяти матчах и если продолжит в том же духе, то сам станет примером для молодого поколения.