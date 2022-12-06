📹Брат Винисиуса плачет на трибунах во время матча Бразилия-Южная Корея: болельщики обратили внимание на его сходство с Вини

Брата Винисиуса заметили плачущим на трибунах во время матча между Бразилией и Южной Кореей в 1/8 финала чемпионата мира. Это были слезы радости после гола Вини, открывшего счет в игре.

В итоге Бразилия обыграла соперника (4:1) и вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с Хорватией.

Болельщики отметили, что внешне братья очень похожи!

PM_YOUR_PETITE_TITS (Reddit): «Е мое, второй Винисиус».

E-Nezzer (Reddit): «Это сильные гены, ха-ха».

Cules2003 (Reddit): «Тут тест ДНК не нужен».