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📹Брат Винисиуса плачет на трибунах во время матча Бразилия-Южная Корея: болельщики обратили внимание на его сходство с Вини

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Брата Винисиуса заметили плачущим на трибунах во время матча между Бразилией и Южной Кореей в 1/8 финала чемпионата мира. Это были слезы радости после гола Вини, открывшего счет в игре.

В итоге Бразилия обыграла соперника (4:1) и вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с Хорватией. 

Болельщики отметили, что внешне братья очень похожи!

PM_YOUR_PETITE_TITS (Reddit): «Е мое, второй Винисиус».

 E-Nezzer (Reddit): «Это сильные гены, ха-ха».

Cules2003 (Reddit): «Тут тест ДНК не нужен».

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