🔥Бэйл феерит в сборной. Забил первый гол Уэльса на ЧМ за 64 года
Сборная Уэльса впервые за 64 года вышла на чемпионат мира!
В этом команде помог капитан команды – Гарет Бэйл. Экс-игрок «Реала» в июне 2022 года в матче против сборной Украины пробил со штрафного так, что Андрей Ярмоленко невольно срезал мяч в свои ворота.
Этот гол вывел валлийцев на катарский Мундиаль.
Первый за 64 года мяч Уэльса на ЧМ также на свой счет записал Бэйл. Гарет уверенно реализовал пенальти, сравнивая счет в матче со сборной США.
Гол в ворота американцев стал для Бэйла первым мячом, забитым на главном футбольном турнире планеты. Всего за сборную Уэльса Гарет отличился 41 раз.
История!
Комментарии