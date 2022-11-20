🔥Бэйл феерит в сборной. Забил первый гол Уэльса на ЧМ за 64 года

Сборная Уэльса впервые за 64 года вышла на чемпионат мира!

В этом команде помог капитан команды – Гарет Бэйл. Экс-игрок «Реала» в июне 2022 года в матче против сборной Украины пробил со штрафного так, что Андрей Ярмоленко невольно срезал мяч в свои ворота.

Этот гол вывел валлийцев на катарский Мундиаль.

Первый за 64 года мяч Уэльса на ЧМ также на свой счет записал Бэйл. Гарет уверенно реализовал пенальти, сравнивая счет в матче со сборной США.

Гол в ворота американцев стал для Бэйла первым мячом, забитым на главном футбольном турнире планеты. Всего за сборную Уэльса Гарет отличился 41 раз.

История!