Камавинга обвинили в том, что Нкунку пропустит ЧМ. Но сам Кристофер встал на защиту партнера по сборной

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку получил травму на тренировке сборной Франции, он гарантированно пропустит чемпионат мира.

Пользователи в соцсетях обвинили в травме Кристофера Эдурадо Камавинга. Полузащитник мадридского «Реала», который является самым молодым игроком в заявке Франции на Мундиаль, стал получать расистские оскорбления.

На защиту юноши встал сам пострадавший. Нкунку считает, что Эдуардо обвиняют несправедливо:

«Мои мысли с моим партнером по сборной – Эдуардо Камавинга, который несправедливо подвергся нападкам. Чемпионат мира должен объединять, а не разделять. Спасибо всему персоналу и моим партнерам по команде за их поддержку. Я буду вашим болельщиком номер один, заставьте нас гордиться!»

Многие фанаты также встали на сторону Камавинга. На замедленном повторе эпизода видно, что Эдуардо даже не коснулся Нкунку.