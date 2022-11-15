Шесть игроков «Мадриад» впервые сыграют на чемпионате мира: смотрим на дебютантов
Чемпионат мира, пожалуй, самое яркое событие в футболе и для зрителей, и для игроков. Среди представителей «Мадрида» много тех, кто впервые примет участие в турнире. Давайте посмотрим на дебютантов.
Винисиус, Бразилия
Вини готовится к своему первому Мундиалю в статусе звезды турнира: после мощного прошлого сезона в «Мадриде» от бразильца ждут яркой игры и в составе национальной команды.
Родриго, Бразилия
Еще одна жемчужина «Мадрида» и пентокампеонов: футболист попал в Королевский клуб еще не достигнув совершеннолетия, а теперь является важным игроком для команды Карло Анчелотти. В сборной Родриго предстоит борьба за место с Рафиньей из «Барселоны».
Эдер Милитао, Бразилия
Слаженный тандем Тиаго Силва-Маркиньос ставит игрока «Мадрида» в сложное положение, но свое игровое время он получит, возможно даже в основе команды.
Эдуардо Камавинга, Франция
До последнего момента не было ясно, попадет Камавинга в состав сборной Франции или нет. Возможно, он один из самых неопытных игроков звездной команды, но его выходы со скамейки могут сыграть свою роль.
Орельен Тчуамени, Франция
В отсутствии Погба и Канте, Тчуамени станет якорем для французов. Для него это первый серьезный вызов после дебюта в cоставе сборной в Лиге Наций, которую подопечные Дешама выиграли.
Феде Вальверде, Уругвай
Птичка долетела до Катара и готовится принять участие в Мундиале в составе двукратного чемпиона мира – сборной Уругвая. В команде уругвайцев сочетаются опыт и молодость – посмотрим, как далеко они смогут зайти на этот раз.
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