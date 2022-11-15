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Шесть игроков «Мадриад» впервые сыграют на чемпионате мира: смотрим на дебютантов

Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
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Чемпионат мира, пожалуй, самое яркое событие в футболе и для зрителей, и для игроков. Среди представителей «Мадрида» много тех, кто впервые примет участие в турнире. Давайте посмотрим на дебютантов.

Винисиус, Бразилия

Вини готовится к своему первому Мундиалю в статусе звезды турнира: после мощного прошлого сезона в «Мадриде» от бразильца ждут яркой игры и в составе национальной команды.

Родриго, Бразилия

Еще одна жемчужина «Мадрида» и пентокампеонов: футболист попал в Королевский клуб еще не достигнув совершеннолетия, а теперь является важным игроком для команды Карло Анчелотти. В сборной Родриго предстоит борьба за место с Рафиньей из «Барселоны».

Эдер Милитао, Бразилия

Слаженный тандем Тиаго Силва-Маркиньос ставит игрока «Мадрида» в сложное положение, но свое игровое время он получит, возможно даже в основе команды.

Эдуардо Камавинга, Франция

До последнего момента не было ясно, попадет Камавинга в состав сборной Франции или нет. Возможно, он один из самых неопытных игроков звездной команды, но его выходы со скамейки могут сыграть свою роль.

Орельен Тчуамени, Франция

В отсутствии Погба и Канте, Тчуамени станет якорем для французов. Для него это первый серьезный вызов после дебюта в cоставе сборной в Лиге Наций, которую подопечные Дешама выиграли.

Феде Вальверде, Уругвай

Птичка долетела до Катара и готовится принять участие в Мундиале в составе двукратного чемпиона мира – сборной Уругвая. В команде уругвайцев сочетаются опыт и молодость – посмотрим, как далеко они смогут зайти на этот раз.  

 

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