📹«Мы их раздавили». Тчуамени и Камавинга публично высмеяли «Барселону»

Многочисленные победы здорово повышают самооценку и иногда заставляют забыть о политкорректности. Так, двое игроков «Мадрида» Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга практически рассмеялись, когда в разговоре на Twitch CaminoTV им задали вопрос о недавнем противостояние в класико с их соотечественником Жюлем Кунде.

«Мы их тогда раздавили», – воскликнул Тчуамени, вспоминая победу «Мадрида» над «Барсой» (3:1).

Громко смеясь, Камавинга поддержал своего одноклубника, отметив, что «собирался сказать то же самое, но не так прямо». Этот комментарий тоже вызвал смех всех присутствующих.

Вопрос в том, одобрили бы такое поведение Флорентино Перес и Карло Анчелотти...