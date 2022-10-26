Неудача ряда игроков «Мадрида» в матче с «Лейпцигом» - сигнал для Карло Анчелотти

Когда-то это должно было случиться и случилось вчера: «Реал Мадрид» потерпел первое поражение в сезоне. Это произошло в матче с «Лейпцигом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. И пусть для команды Карло Анчелотти потеря очков мало что меняет, но для некоторых футболистов результат получился показательным.

Марко Асенсио

Марко впервые вышел в стартовом составе «Мадрида» с начала сезона, но не смог воспользоваться полученным шансом. Да, он сделал голевой пас на Винисиуса, но не заставил Карло Анчелотти задуматься о том, что нужно рассмотреть его в качестве постоянного игрока основы.

Камавинга

Француз остается отличным запасным, но не самым удачным выбором для основы «Мадрида». Против «Лейпцига» он плохо действовал с тактической точки зрения и не воспользовался своей физической силой, чтобы остановить соперников.

Орельен Тчуамени

У Тчуамени в активе уже есть несколько матчей, где он бы недостаточно хорош. Вот и вчера он был далек от того, чтобы заставить нас перестать вспоминать о Каземиро. Игроки «Лейпцига» легко его обходили, что сказалось на обороне «Мадрида».

Начо

Кантерано начал, как центральный защитник, но был неэффективен, поэтому в итоге Анчелотти передвинул Рюдигера в центр. В этот момент «Реал» стал действовать увереннее.

Давид Алаба

Австриец вышел во втором тайме, чтобы сыграть на позиции левого латераля и сыграл плохо. Уступил во всех дуэлях по скорости, упустил мяч, который в итоге оказался голевым (3:1).

Лукас Васкес

Соперник полностью превзошел Лукаса на позиции правого латераля прежде всего в скорости, хотя испанец – один из самых быстрых игроков «Мадрида». В атаке Лукас также был мало задействован.

Эден Азар

Еще один упущенный шанс для Эдена Азара. Ему не хватило ни скорости, ни искры: он остался полностью незамеченным в матче, хотя вышел, чтобы помочь команде отыграться при счете 2:1.