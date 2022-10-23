📸 Камавинга, Анчелотти, Васкес, стюард: шесть блестящих реакций на гол Вальверде в ворота «Севильи»

Федерико Вальверде забил ошеломляющий гол в ворота «Севильи», обеспечив «Реалу» победу со счетом 3:1.

Полузащитник пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади. Голкипер «Севильи» ничего не смог сделать с пушечным выстрелом Феде.

Гол был действительно впечатляющим. Вот шесть самых ярких реакций на мяч Вальверде:

Камавинга и Асенсио:

Карло и Давиде Анчелотти:

Васкес:

Сотрудник стадиона, кажется, был в шоке:

Мы никогда не привыкнем к изумительным голам Вальверде!