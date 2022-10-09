Начо приостановит переговоры с «Мадридом» о новом контракте

Контракт Начо с «Мадридом» заканчивается в 2024 году, по данным Cadena Ser, он не знает, хочет ли оставаться в клубе. 32-летний Начо сомневается в своем будущем в связи с недостатком игрового времени.

Футболист принял решение приостановить все переговоры с «Реалом» и дождаться финала сезона, чтобы окончательно определиться – остаться или найти новое приключение.

Начо провел всю свою карьеру в «Мадриде» и в прошлом отказывал таким клубам, как «Рома» и «Севилья». На сегодняшний день он не уверен в своем следующем шаге. Руководство «Реала» с уважением отнесется к любому решению футболиста.