Как «Реал» может играть с Канселу в составе? Показываем три варианта

Издание As сообщает, что мадридский «Реал» интересуется защитником «Манчестер Сити» Жоау Канселу.
Вот как Карло Анчелотти может вписать португальца в состав своей команды
Вариант 1: левый защитник
Следующим летом «Мадрид» может расстаться с Ферланом Менди, так что Канселу вполне способен стать его прямой заменой.
Португалец отдал 14 голевых передач в 70-ти матчах на позиции левого защитника.
Вариант 2: правый защитник
Канселу привычно играть справа, это его естественная позиция. За место в стартовом составе он будет бороться с Дани Карвахалем, который сейчас непостоянен.
Вариант 3: правый атакующий защитник
Наконец, Жоау Канселу можно использовать в качестве правого атакующего защитника, который будет подключаться к нападению и создавать опасные моменты.
Это позволит Анчелотти сделать полузащиту еще более динамичной.
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