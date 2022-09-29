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Как «Реал» может играть с Канселу в составе? Показываем три варианта

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Жоау Канселу Жоау Канселу
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Издание As сообщает, что мадридский «Реал» интересуется защитником «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

Вот как Карло Анчелотти может вписать португальца в состав своей команды 

Вариант 1: левый защитник

Следующим летом «Мадрид» может расстаться с Ферланом Менди, так что Канселу вполне способен стать его прямой заменой.

Португалец отдал 14 голевых передач в 70-ти матчах на позиции левого защитника.

Вариант 2: правый защитник

Канселу привычно играть справа, это его естественная позиция. За место в стартовом составе он будет бороться с Дани Карвахалем, который сейчас непостоянен.

Вариант 3: правый атакующий защитник

Наконец, Жоау Канселу можно использовать в качестве правого атакующего защитника, который будет подключаться к нападению и создавать опасные моменты. 

Это позволит Анчелотти сделать полузащиту еще более динамичной.

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