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Камавинга потерял доверие тренера сборной Франции

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Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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Вчера вечером Эдуардо Камавинга упустил возможность впечатлить главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Французы оступились в матче с Данией в Лиге Наций (0-2), в составе был и Камавинга, потерявший семь мячей в первом тайме. Соперникам удалось подавить игрока «Мадрида», и в перерыве он был заменен.

«Он был не в настроении, но такое бывает – в будущем ему это поможет», - Дидье Дешам прокомментировал игру Камавинги.

Когда до Чемпионата мира остается меньше двух месяцев, то каждый шанс на вес золото, а Камавинга не оправдал доверие тренера и теперь его место в команде в Катаре под вопросом.

Во Франции считают, что Дешам отказался от Камавинги в центре поля: «Эдуардо подтвердил все сомнения, которые высказывали в его адрес и которые объясняли, почему его не вызывали в сборную с 2020 года», - написали в издании L’Équipe.

Нужно понимать, что в национальной французской команде конкуренция очень высока: в хорошей форме Канте и Погба – основные игроки, но оба поедут в Катар с длительной историей травм, таким образом у Рабьо, Тчуамени и Фофана появится возможность сыграть в турнире. Камавинга, скорее всего, будет среди тех, кто останется в расположении клуба.

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