Камавинга и Себальос - идеальные запасные Карло Анчелотти

Дани Себальос (26) и Эдуарду Камавинга (19) доказали Карло Анчелотти, что обладают необходимым мастерством для того, чтобы быть игроками «Мадрида» и помочь команде, когда это необходимо. Оба играют почти постоянно: Себальос и Камавинга – это кислородные баллоны для нового двигателя «Реала» с Тчуамени, Модричем и Кроосом.

Камавинга принял участие во всех 9 матчах команды в этом сезоне, в 4-х он выходил в стартовом составе: против «Лейпцига», «Бетиса», «Альмерии» и «Сельты». Он дал передышку Модричу через четыре дня после матча за Суперкубок в Хельсинки и Кроосу в Лиге чемпионов перед дерби, а также на «Балаидос», когда у немца был грипп. Карло Анчелотти уже предоставил Камавинге 349 минут – француз первый на замене.

«Эду очень счастлив, если хочешь быть сильнейшим или одним из сильнейших игроков в мире, то лучшее, что ты можешь сделать – это играть за «Реал Мадрид», - говорил агент футболиста Джонатан Барнетт.

Еще один идеальный запасной – Дани Себальос – возможно заработал продление своего контракта, который заканчивается будущим летом. Дани на протяжении месяцев демонстрирует профессионализм: играет тогда, когда дают и там, где скажут, он был и левым нападающим, и ложной «девяткой» – никакого недовольства. В этом сезоне Себальос провел на поле 124 минуты и пропустил только один матч – на «Селтик Парк».

Многофункциональность Феде Вальверде сделала его незаменимым футболистом команды. Он уже не первый запасной, а постоянный игрок основы. Новый статус помог ему совершить новый рывок: в этом сезоне Феде – четвертый по количеству игрового времени в команде, его опережают только Куртуа, Винисиус и Алаба. Посмотрим, вполне возможно, что Камавинга и Себальос повторят путь Вальверде.