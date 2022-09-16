«Повторяю для тебя, расист: «Я не перестану танцевать». Ответ Винисиуса на фразу «хватит обезьянничать на поле»

Пока Карим Бензема восстанавливается после травмы, в центре внимания Винисиус Журинор. И не только на поле.

На Вини недавно наехал президент Ассоциации футбольных агентов Испании Педро Браво – в программе El Chiringuito он раскритиковал игрока за танец после каждого забитого гола: «Если ты хочешь танцевать самбу, то идешь в танцевальный зал, а на поле необходимо уважать коллег и перестать обезьянничать».

Обезъянничать! Слова Педро сочли расистскими. Через несколько часов Браво старался смягчить ситуацию, но было поздновато.

«Мне хочется прояснить, что некорректно использовал выражение «обезьянничать» в связи с танцем Винисиуса во время празднования забитых голов. Я имел ввиду только его метафорическое значение – делать глупости. В мои намерения не входило обидеть кого-то. Прошу прощения», – написал Браво.

Только вот это не первый подобный наезд на Винисиуса.

Тренер «Мальорки» просил ломать Вини

Все началось против «Мальорки» в 5-м туре Ла Лиги. Журналист Альберто Эрнандо пишет, что вингер постоянно провоцировал соперников и выводил их на эмоции глупыми вопросами. В раздевалке его поведение совсем не оценили – игроки «Мадрида» сами попросили Вини перестать.

Он послушался. Только вот тренер «Мальорки» Хавьер Агирре уже попросил игроков отомстить.

Marca писала, что камеры зафиксировали, как коуч сказал игрокам: «Сломайте его». После этих слов Винисиус прибежал к скамейке, чтобы выяснить отношения с Агирре. Тони Кроос остановил молодого партнера – и стычки удалось избежать.

Позже камеры поймали момент, когда защитник Жауме Коста говорил Вини, что по-другому остановить его они не смогут.

As пишет, что многим соперникам правда очень не нравятся танцы Винисиуса после голов.

В пояснении для руководства клуба игрок сказал, что не хочет кого-либо задеть. Его цель – лишь победы «Реала» и радость фанатов клуба. Мадридцы верят, но переживают, что Винисиус провоцирует лишнюю ненависть.

Хотя тренер на стороне игрока.

«Я вижу в нем отличного игрока, который показывает весь свой талант. Ничего более. Мы не станем развивать эту тему, – считает Карло Анчелотти. – Я не дурак и не глухой и услышал, о чем говорят, но это не проблема ни для «Реала», ни для Винисиуса. У него экстраординарные качества. Это нормально, что соперники пытаются его остановить. Есть правила, которые защищают всех, не только Вини».

Винисиус вышел с заявлением в соцсетях – обвинил Браво в ксенофобии

«Пока цвет кожи важнее яркости глаз, будет война. У меня есть татуировка с этой фразой на теле. У меня эта мысль постоянно в голове. Это отношение и философия, которые я стараюсь применять на практике в жизни.

Говорят, что счастье мешает. Гораздо больше беспокоит счастье победившего в Европе темнокожего бразильца. Но мое желание победить, моя улыбка и блеск в глазах намного больше этого. Вы даже представить себе не можете. Я стал жертвой ксенофобии и расизма в одном заявлении. Но все это началось не вчера.

Несколько недель назад они начали криминализировать мои танцы. Танцы, которые не мои. Они принадлежат Роналдиньо, Неймару, Пакете, Гризманну, Жоао Феликсу, Матеусу Кунья... они принадлежат бразильским исполнителям фанка и самбы, исполнителям реггетона и чернокожим американцам.

Это танцы, посвященные культурному разнообразию мира. Примите это, уважайте. Я не собираюсь останавливаться. Я родом из страны, где бедность очень велика, где люди не имеют доступа к образованию... И во многих случаях на столе нет еды! Обычно я не выступаю публично, чтобы ответить на критику. Они нападают на меня, а я молчу. Меня хвалят, а я тоже молчу. Я работаю! Я много работаю.

На поле и вне его. Я разработал приложение, чтобы помочь обучению детей в государственных школах без какой-либо финансовой помощи. Я делаю школу под своим именем. Я сделаю гораздо больше для образования. Я хочу, чтобы следующие поколения были готовы, как и я, к борьбе с расистами и ксенофобами.

Я всегда стараюсь быть профессионалом и образцовым гражданином. Но это не работает, это не модно в интернете, и это не мотивирует трусов агрессивно говорить о людях, которых они даже не знают. Сценарий всегда заканчивается извинениями и словами «Меня неправильно поняли». Но повторяю для тебя, расист:

«Я не перестану танцевать. Будь то на Самбодроме (улица в Рио-де-Жанейро, предназначенная для карнавалов и шествий), на «Бернабеу» или где-то еще».

С любовью и улыбками того, кто очень счастлив. Винисиус Жуниор».

Бразильцы поддерживают Винисиуса: от Неймара до Пеле

Первый на слова Браво отреагировал Неймар: «Иди в обводку, танцуй и будь собой! Счастлив, что ты такой. Вперед, мой мальчик, после следующего гола мы станцуем вместе. Танцуй, Вини!».

Не остались в стороне и другие.

• Ришарлисон из «Тоттенхэма» и Паулиньо из «Байера» просто выложили фото танцующего Вини.

• Звездный новичок «Вест Хэма» Лукас Пакета поддержал партнера по сборной еще и трогательной речью: «Предупреждение, что это только начало. Танцуй и танцуй».

• Рафинья из «Барсы» тоже не остался в стороне: «Я хочу увидеть танец. Я хочу видеть радость».

Винисиус ответил на поддержку трогательным фото с танцующими партнерами.

• Скандал долетел даже до Пеле, который отреагировал в твиттере: «Футбол – это радость. Это танец. Это настоящая вечеринка. Хотя расизм все еще существует, мы не позволим этому помешать нам продолжать улыбаться. И мы продолжим бороться с расизмом таким образом: бороться за наше право быть счастливыми».

Капитан «Атлетико» Коке не поддержал Винисиуса напрямую, но подчеркнул, что празднование голов – дело бразильца. «Если Винисиус забьет и решит потанцевать – значит это его способ отмечать гол. Понимаю ли я его? Каждый по-своему празднует голы, но если он так сделает в дерби, то у него будут проблемы», – рассудил испанец.

Один из главных фан-аккаунтов «Мадрида» Madrid Xtra запустил хештег в поддержку игрока – фанаты «Реала» просто хотят, чтобы их звезда танцевала как можно чаще.

Фото: eastnews.ru/Pablo Garcia; globallookpress.com/Mutsu Kawamori