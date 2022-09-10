Модрич заявил, что «Реал» прекрасно обходится без Каземиро

Этим летом «Реал» расстался с одним из ключевых игроков золотой эры клуба: Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» после девяти лет в футболке «Мадрида».

Еще один легендарный футболист «сливочных», Лука Модрич, считает, что продажа Каземиро стала правильным шагом для клуба. Хорват также убежден, что в «Реале» есть несколько первоклассных игроков, способных без особых проблем заменить бразильского полузащитника:

«Мы очень хорошо начали этот год, у нас сильная команда. В полузащите мы потеряли важного игрока, Каземиро, но у нас есть много других хороших полузащитников, которые могут заменить его и справиться с этим отлично. Тчуамени прекрасно адаптируется. Камавинга проводит второй сезон в клубе, его первый год в команде был отличным. Кроос с нами уже давно. Вальверде прекрасно чувствует на любой позиции. Себальос очень помогает команде. Позиция, которую занимал Каземиро, хорошо укреплена».

Действительно, последние матчи «королевского клуба» во всех турнирах показывают, что «Реал» находится в отличной форме. Единственная позиция, в укомплектованности которой могут возникнуть сомнения, – позиция нападающего.

Каземиро провел четыре матча в футболке «красных дьяволов», но пока не отметился ни одним результативным действием.