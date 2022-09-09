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Винисиус шутит, Алаба перешел на хорватский, Васкес трогателен: как игроки «Реала» поздравили Модрича с днем рождения

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Лука Модрич отпраздновал свои 37 лет. Хорват не перестает радовать болельщиков потрясающей игрой, которая с каждым годом становится все лучше. Лука – легенда «сливочных», он один из ключевых игроков «Реала», его, безусловно, уважают и ценят все футболисты «Мадрида». 

Давайте посмотрим, как одноклубники поздравили Модрича с днем рождения. 

Дани Себальос

«С днем рождения, мой пичичи (с исп. «лучший бомбардир»)».

Камавинга

«C днем рождения, волшебник».  

Вальверде

«37 лет, но ощущение, будто лишь 20. Модрич – единственный в своем роде».

Бензема

«С днем рождения, моя легенда».

Асенсио

«Поздравляю, мой друг. Желаю еще много лет футбольной магии».

Начо 

«Поздравляю, брат».

Родриго

«С днем рождения! Так приятно играть с тобой вместе, настоящее удовольствие».

Винисиус

«С днем рождения, легенда! 27 лет чистого класса».

Алаба

Давид обратился к Луке на хорватском, написав: «С днем рождения, брат! Люблю тебя».

Рюдигер

«С днем рождения, легенда».  

Тчуамени 

«С днем рождения, маэстро».

Васкес

«Поздравляю, мой друг! Если начну любить тебя еще сильнее, моя грудь взорвется!»

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