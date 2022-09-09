Винисиус шутит, Алаба перешел на хорватский, Васкес трогателен: как игроки «Реала» поздравили Модрича с днем рождения

Лука Модрич отпраздновал свои 37 лет. Хорват не перестает радовать болельщиков потрясающей игрой, которая с каждым годом становится все лучше. Лука – легенда «сливочных», он один из ключевых игроков «Реала», его, безусловно, уважают и ценят все футболисты «Мадрида».
Давайте посмотрим, как одноклубники поздравили Модрича с днем рождения.
Дани Себальос
«С днем рождения, мой пичичи (с исп. «лучший бомбардир»)».
Камавинга
«C днем рождения, волшебник».
Вальверде
«37 лет, но ощущение, будто лишь 20. Модрич – единственный в своем роде».
Бензема
«С днем рождения, моя легенда».
Асенсио
«Поздравляю, мой друг. Желаю еще много лет футбольной магии».
Начо
«Поздравляю, брат».
Родриго
«С днем рождения! Так приятно играть с тобой вместе, настоящее удовольствие».
Винисиус
«С днем рождения, легенда! 27 лет чистого класса».
Алаба
Давид обратился к Луке на хорватском, написав: «С днем рождения, брат! Люблю тебя».
Рюдигер
«С днем рождения, легенда».
Тчуамени
«С днем рождения, маэстро».
Васкес
«Поздравляю, мой друг! Если начну любить тебя еще сильнее, моя грудь взорвется!»
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