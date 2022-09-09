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Модричу исполнилось 37 лет. Винисиус идеально поздравил хорвата

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Луке Модричу исполнилось 37 лет! Одноклубники поспешили поздравить хорвата с праздником, но, кажется, лучше всех с этим справился Винисиус:

«С днем рождения, легенда! 27 😂 лет чистого класса», — написал бразилец в своих соцсетях.

Действительно, Лука играет так, будто он на десять лет моложе! С возрастом его футбол становится все лучше, вспомнить хотя бы гол хорвата в матче первого тура группового этапа ЛЧ

Модрич провел 442 матча за «Реал Мадрид» с момента трансфера в клуб в 2012 году. Он забил более ста голов и выиграл множество трофеев, в том числе пять кубков Лиги чемпионов. Бесконечное уважение хорватскому гению!

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