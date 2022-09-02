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80 млн евро на Тчуамени, больше 70 млн евро за Каземиро: смотрим на трансферы «Реала»

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Этим летом «Реал» серьезно поработал над своим составом. По итогам трансферной кампании «сливочные» остались в плюсе. Трансферный баланс составил +12,15 млн евро.

Давайте вспомним все летние трансферы «королевского клуба».

Пришли

Орельен Тчуамени («Монако») – 80 млн евро;

Антонио Рюдигер («Челси») – свободный агент. 

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Всего потрачено: 80 миллионов евро.

Ушли

Каземиро («Манчестер Юнайтед») – 70,65 млн евро;

Борха Майораль («Хетафе») – 10 млн евро;

Такефуса Кубо («Реал Сосьедад») – 6,5 млн евро;

Мигель Гутьеррес («Жирона») – 4 млн евро;

Виктор Чуст («Кадис») – 1 млн евро;

Гарет Бэйл («Лос-Анджелес») – свободный агент;

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Лука Йович («Фиорентина») – свободный агент;

Иско («Севилья») – свободный агент.

Всего заработано: 92,15 млн евро.

Как оцениваете летнюю трансферную кампанию «Реала»? 

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