«Неожиданный вклад»: фанаты «Реала» назвали замену, которая перевернула ход встречи «Мадрида» и «Эспаньола»

В матче «Реала» против «Эспаньола» Эдуардо Камавинга появился на поле на 58-й минуте и, по мнению фанатов «сливочных», переломил ход встречи.

В «Твиттере» болельщики начали расхваливать выступление юноши. Делимся лучшими комментариями:

«Неожиданный вклад Камавинги в игру был особенно заметен на последних минутах матча. Поскольку обе команды пытались атаковать при каждом удобном случае, было много потерь. Камавинга часто находил для себя много пространства, когда «Эспаньол» терял мяч. Парень регулярно выгрызал у соперника мячи».

«Считаю, что Камавинга провел выдающийся матч, он привнес энергию и качество в полузащиту «Мадрида». Эдуардо виртуозно обыгрывал соперников. С ним мадридцы начали лучше контролировать игру».

«Замены Карло снова изменили игру! «Мадрид» к тому времени уже играл хорошо, но с Камавингой и Родриго давление «Реала» на «Эспаньол» стало слишком сильным».

«Король Карим Бензема забил в конце игры и принес «Реалу» победу в матче против «Эспаньола». Камавинга очень хорошо отбирал у соперника мяч».

Точность передач Камавинги составила 95%, он создал два момента, успешно завершил все свои перехваты и выиграл пять из шести единоборств. Это был настоящий мастер-класс от француза.

Конечно, Родриго тоже произвел впечатление. Он забил гол, который был отменен из-за офсайда, и отдал голевую передачу Бензема.