Камавинга может полноценно заменить Каземиро: кажется, Эдуардо уже готов

Пришло время перемен для центра поля «Мадрида». Уход Каземиро стал причиной развития сценария, который еще на прошлой неделе нельзя было и вообразить, хотя в команде уже появился человек, готовый обратить все внимание на себя.

В прошлом сезоне трансфер Эдуардо Камавинги в «Реал Мадрид» в самый последний момент стал событием в мире футбола. 18-летний на тот момент футболист отказался от «ПСЖ» Килиана Мбаппе и перешел в Королевский клуб, когда сезон в Ла Лиге уже начался.

Перед стартом текущего сезона Камавинга провел предсезонку под руководством Карло Анчелотти и выходил в основном составе в первых двух турах Ла Лиги. В прошлом сезоне Камавинга был в основе дважды подряд только в трех случаях. Первые матчи получились неудачными: футболист был на поле во время двух поражений «Мадрида» – с «Шерифом» и «Эспаньолом».

В тот момент многие сомневались, что 18-летний Камавинга готов играть за «Реал Мадрид». «Он хорош, но ему нужно научиться сохранять спокойствие», – говорили в клубе. Спустя несколько месяцев француз забил в ворота «Сельты» и сделал голевую передачу на Родриго на «Сан-Сиро», тогда лед тронулся.

Камавинга смог проявить себя 5 марта на «Бернабеу», забив гол, после которого весь стадион подскочил. Это произошло всего за четыре дня до безумия, которое пережил «Реал Мадрид» в период с 9 марта по 28 мая. Камавинга вышел на поле против «ПСЖ» на 57-й минуте встречи, заменив Тони Крооса. «Мадрид» проигрывал 0-1. Против «Челси» футболист появился на 73-й минуте матча, две минуты спустя на табло был счет 0-3. «Мадрид» отыгрался. А во время главной ремонтады против «Сити» Камавинга вышел через две минуты после того, как Марез, казалось, приговорил «Мадрид».

На сегодняшний день 19-летний Камавинга готов ко всему в Королевском клубе. В предстоящем матче с «Эспаньолом» в это воскресенье полузащитник может впервые в третий раз подряд получить место в основе команды. С каждым разом его значение для «сливочных» только увеличивается. Тепловая карта футболиста показывает, что в полузащите ему удобнее всего играть по левому краю поля. Здесь он может предложить команде множество решений по ходу матча.

Становление Камавинги очень ценно для «Мадрида», особенно после ухода Каземиро. Камавинга нужен, чтобы давать отдыхать Модричу и Кроосу и с каждым разом становиться все более значимым игроком для Королевского клуба.

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