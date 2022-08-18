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10 самых дорогих вратарей мира прямо сейчас. Мировой рекордсмен – вне десятки

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Милан Милан
ПСЖ ПСЖ
Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Челси Челси
Барселона Барселона
Эдуар Менди Эдуар Менди
Алиссон Алиссон
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ливерпуль Ливерпуль
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Финалисты Лиги чемпионов – в тройке лучших.

10. Эмилиано Мартинес – 28 миллионов евро

9. Аарон Рэмсдейл – 28 миллионов евро

8. Марк-Андре тер Стеген – 30 миллионов евро

7. Эдуар Менди – 32 миллиона евро

6. Майк Меньян – 35 миллионов евро

5. Ян Облак – 45 миллионов евро

4. Эдерсон – 45 миллионов евро

3. Алиссон – 50 миллионов евро

2. Джанлуиджи Доннарумма – 50 миллионов евро

1. Тибо Куртуа – 60 миллионов евро

А вот самый дорогой вратарь мира Кепа Аррисабалага, купленный «Челси» за 80 миллионов евро, в 10-ку не попал – трансфермаркт сейчас оценивает его всего в 10 миллионов евро.

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