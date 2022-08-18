Финалисты Лиги чемпионов – в тройке лучших.
10. Эмилиано Мартинес – 28 миллионов евро
9. Аарон Рэмсдейл – 28 миллионов евро
8. Марк-Андре тер Стеген – 30 миллионов евро
7. Эдуар Менди – 32 миллиона евро
6. Майк Меньян – 35 миллионов евро
5. Ян Облак – 45 миллионов евро
4. Эдерсон – 45 миллионов евро
3. Алиссон – 50 миллионов евро
2. Джанлуиджи Доннарумма – 50 миллионов евро
1. Тибо Куртуа – 60 миллионов евро
А вот самый дорогой вратарь мира Кепа Аррисабалага, купленный «Челси» за 80 миллионов евро, в 10-ку не попал – трансфермаркт сейчас оценивает его всего в 10 миллионов евро.
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