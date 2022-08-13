Бензема и еще пять игроков «Реала» номинированы на «Золотой мяч»: перечисляем всех

Издание France Football представило список 30-ти футболистов, претендующих на «Золотой мяч» в 2022 году. Напомним, что теперь приз будет вручаться по итогам сезона, а не календарного года.

Среди номинантов – шесть игроков «Реала»: Тибо Куртуа, Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Каземиро, Лука Модрич и Антонио Рюдигер. Сайт Goal.com считает главным претендентом на награду французского нападающего.

Интересно, что Тони Кроос и Давид Алаба, сыгравшие огромную роль в прошлогоднем триумфе «сливочных», номинацию на самую престижную индивидуальную награду в футболе не получили.

FF также обнародовали список претендентов на трофей имени Раймона Копа лучшему молодому футболисту года. Здесь тоже не обошлось без представителей «королевского клуба». Номинацию получили Эдуардо Камавинга.

Отдельных оваций заслуживает Тибо Куртуа! Помимо «Золотого мяча», бельгиец также претендует на трофей Льва Яшина.

Торжественная церемонии вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября, тогда и узнаем имена всех победителей.