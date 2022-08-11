Камавинга опять передумал: игрок вновь решил сменить номер

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга передумал и не будет играть за «Реал» под 16-м номером, как было заявлено ранее. Вместо этого полузащитник выбрал 12-й номер, сообщается на официальном сайте «сливочных». Сперва Камавинга решил перейти с 25-го на 16-й, но в итоге остановился на 12-м номере.

Важно отметить, что в матче за Суперкубок УЕФА Камавинга по-прежнему выступал под 25-м номером, но в Ла Лиге клуб зарегистрировал полузащитника уже под новым, 12-м номером, а значит, в этом сезоне на спине Камавинги будет красоваться число 12.

В последний раз под этим номером за «Реал» играл легендарный Марсело, покинувший клуб этим летом.

Безусловно, это большая честь и ответственность для молодого полузащитника. Теперь он должен показывать не только свои игровые качества, но и силу характера.

Как считаете, заслужил ли Камавинга столь почетный номер?