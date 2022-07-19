ТОП-5 лучших полузащитников последних пяти лет. 2 представителя «Реала», по одному – из «Баварии», «Челси» и «Сити»

Угадаете лучшего?

Качество полузащитников часто определяет, насколько команда может контролировать игру на поле. Именно им поручено вести игру, отвоевывать мяч и помогать своим командам переходить от обороны к атаке.

В последние годы мы видели много маэстро полузащиты. Во всех лучших командах мира есть игроки, способные эффективно организовать игру из центра поля.

Без лишних слов давайте посмотрим на лучших полузащитников каждого из последних пяти лет.

№5 2017 – Тони Кроос

Тони Кроос был на высоте в сезоне 2016-17. Его уже считали одним из лучших полузащитников на планете, но в 2017 году он поднял свою игру на новый уровень.

Кроос легко и грациозно вел игру «Реала» благодаря своим точным передачам и мгновенному принятию решений в центре поля.

Кроос завершил сезон 2016–17 как самый используемый игрок «Реала» в этом сезоне, сыграв 48 матчей во всех турнирах. Он забил четыре гола и отдал 16 результативных передач. Он, возможно, был самым стабильным игроком «Реала» в 2017 году, и это был случай, когда элитный футболист достиг своего пика и абсолютно наслаждался игрой. Вклад Крооса был неоценимо важен для «Реала», выигравшего титулы Ла Лиги и Лиги чемпионов в том сезоне.

№4 2018 - Лука Модрич

Ни один другой полузащитник даже близко не сравнится с Лукой Модричем образца 2018 года. В том году он выиграл титул Лиги чемпионов, а также вывел Хорватию в финал чемпионата мира по футболу 2018 года. Модрич был настолько хорош в том сезоне, что разрушил гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси в получении «Золотого мяча» - приз отдали хорвату.

Он также получил свою вторую подряд награду «Лучший полузащитник сезона Лиги чемпионов УЕФА» в 2018 году. Модрич также был признан «Игроком года УЕФА» того сезона.

№3 2019 – Кевин Де Брюйне

В Премьер-лиге всегда выступали одни из лучших центральных полузащитников современности. От Пола Скоулза до Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда, в английском высшем дивизионе было несколько хавбеков, которые могли творить волшебство на футбольном поле.

Но в последнее время Кевин Де Брюйне вне конкуренции. Игрок сборной Бельгии — один из самых совершенных полузащитников всех времен. Он творческий, двуногий, техничный и безжалостный хозяин в центре поля, Кевин стал лучшим игроком «Манчестер Сити» эпохи Пепа Гвардиолы.

Пропустив большую часть первой половины года из-за различных травм, Де Брюйне с успехом вернулся в сезон 2019-20. К концу января 2020 года Де Брюйне забил 16 голов и отдал семь результативных передач в 23 матчах Премьер-лиги в сезоне 2019/20.

№2 2020 – Тиаго Алькантара

Выступления Тьяго в 2020 году за мюнхенскую «Баварию» являются свидетельством того, что цифры не всегда отражают всю картину. Испанский полузащитник руководил игрой мюнхенской «Баварии» из центра поля, когда они выиграли требл в сезоне 2019/20.

Он забил всего три гола и отдал две голевые передачи в 40 матчах во всех турнирах за баварцев в сезоне 2019/20. Но именно способность Тьяго контролировать темп игры и диктовать ход матча из глубины сделала мюнхенскую «Баварию» непобедимой в том сезоне.

Он отлично умел контролировать игру - в сезоне 2019/20 Тьяго совершал в среднем 2,3 отбора мяча и 2,3 перехвата за 90 минут. Он также в среднем делал 3,6 успешных обводки за 90 минут и отдавал 90,5% успешных передач.

№1 2021 – Н’Голо Канте

«Челси» играл под руководством Фрэнка Лэмпарда в первой половине сезона 2020–21. Но после его увольнения и назначения Томаса Тухеля главным тренером на «Стэмфорд Бридж» в конце января команда претерпела невероятные изменения.

В дополнение к укреплению своей защиты, одной из главных вещей, которые Тухель сделал в «Челси», было то, что он показал как надо использовать Н'Голо Канте. Настойчивый французский полузащитник неоднократно выигрывал матчи в плей-офф Лиги чемпионов практически в одиночку, в итоге добыв для Лондона главный кубок.

Канте был назван «Лучшим полузащитником сезона Лиги чемпионов УЕФА» в 2021 году, и вместе с Жоржиньо в том сезоне сделал полузащиту «Челси» непобедимой.