Рауль отказался от поста тренера «Эспаньола», чтобы остаться в «Кастилье»

По данным издания Marca, легенда мадридского «Реала» Рауль Гонсалес получил предложение возглавить «Эспаньол» в следующем сезоне, но в конечном итоге испанец решил остаться на посту тренера «Кастильи».

У Рауля прекрасные отношения с правлением клуба и своими подопечными, потому легенда «сливочных» предпочел остаться в резервной команде «Реала» на четвертый сезон.

Боссы «Реала» считают, что у Рауля есть все необходимое, чтобы в обозримом будущем возглавить первую команду. Клуб прилагает огромные усилия, чтобы дать ему качественных игроков, способных бороться за место в Сегунде.

Рауль действительно выдал впечатляющие результаты в качестве тренера молодежных команд, а теперь легенда достойно работает в «Кастилье». Строго говоря, теперь он может быть основным кандидатом на пост главного тренера «Реала» после Карло Анчелотти. Хотя ясно, что если итальянский тренер продолжит завоевывать трофеи, Рауль, вероятно, захочет набраться тренерского опыта на самом высоком уровне в другом месте.