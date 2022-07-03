«Он часть истории, но мы должны двигаться дальше»: болельщики «Реал» не хотят, чтобы Роналду возвращался в Мадрид

После сообщений о том, что Криштиану Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» отпустить его этим летом, болельщики начали спорить о том, стоит ли «Реалу» вновь подписать Криша.

Немногие фанаты считают это хорошей идеей, некоторые рассматривают Роналду как отличный вариант для игрока замены. Однако большинство болельщиков полагают, что 37-летний футболист не нужен «сливочным».

Мы собрали мнения фанатов «Реала» о возможном возвращении Роналду:

Realmadrid007: «Он должен стать нашим спортивным директором, он уже добился успеха, ему нужно повесить бутсы на гвоздь и отдохнуть… Он сделал неправильный выбор, уйдя из "Реала" в "Ювентус". В гонке за "Золотой мяч" он загубил свою карьеру».

Рахим Карим Айинде: «Если Роналду придет в качестве игрока, он дезорганизует команду, его возвращение повлияет на футбол Бензема. Лучше бы он пришел в качестве одного из руководителей».

Аммар Эдрис: «Он часть истории, но мы двигаемся вперед вместе с Вини и другими молодыми звездами. Так что он нам не нужен».

Насир Адаму: «Его возвращение в Мадрид будет препятствовать прогрессу таких молодых игроков, как Вини, Родриго и Вальверде. Ему стоит найти другой клуб, но мы по-прежнему благодарны ему за все, что он сделал для команды».

Халилу: «Хватит, его дни прошли, но я не говорю, что мы должны забыть его, он настоящая легенда. Однако нужно дать шанс нашей перспективной молодежи».

Как считаете, стоит ли «Реалу» вернуть Криша?