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«Бэйл будет хорош в любой команде»: на английском ТВ Гарета зовут в АПЛ

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Гарет Бэйл хорошо вписался бы в "Манчестер Юнайтед". 

Это слова Дина Сондерса, который считает, что Бэйлу открыта дорога в АПЛ после истечения его контракта с "Реалом".

Сондерс призвал «Манчестер Юнайтед» подписать Бэйла и считает, что он «хорошо впишется в их команду».

«Я думаю, за кого бы он ни играл, он может забивать все типы голов, не так ли? Штрафные удары, удары головой, удары с лета.

Если бы он был на скамейке запасных в «Манчестер Сити», он вышел бы на поле и оказал бы влияние. Если бы он был на скамейке запасных в «Ливерпуле», он бы оказал влияние. «Манчестер Юнайтед» должен попытаться подписать его. У него сейчас хороший настрой. 

32-летний Бэйл будет доступен в качестве свободного агента после ухода из «Реала». 

В «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг планирует перестроить состав и игру и, похоже, присматривается к более молодым игрокам, что делает переход Бэйла маловероятным. 

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