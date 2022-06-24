«Бэйл будет хорош в любой команде»: на английском ТВ Гарета зовут в АПЛ

Сондерс призвал «Манчестер Юнайтед» подписать Бэйла и считает, что он «хорошо впишется в их команду».

Это слова Дина Сондерса, который считает, что Бэйлу открыта дорога в АПЛ после истечения его контракта с "Реалом".

«Я думаю, за кого бы он ни играл, он может забивать все типы голов, не так ли? Штрафные удары, удары головой, удары с лета.

Если бы он был на скамейке запасных в «Манчестер Сити», он вышел бы на поле и оказал бы влияние. Если бы он был на скамейке запасных в «Ливерпуле», он бы оказал влияние. «Манчестер Юнайтед» должен попытаться подписать его. У него сейчас хороший настрой.

32-летний Бэйл будет доступен в качестве свободного агента после ухода из «Реала».