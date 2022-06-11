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У Бэйла коллекция машин на 500 тысяч фунтов. Он получает столько за 16 минут игрового времени

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Гарет Бэйл должен найти новый клуб этим летом после ухода из «Реала», чтобы продолжать пополнять свою коллекцию автомобилей.

Хотя это будет не так уж и сложно. Например, в прошлом сезоне Бэйлу понадобилось всего 16 минут игрового времени, чтобы оплатить свою обширную коллекцию автомобилей.

Бэйл в последние сезоны в «Реале» почти не играл, а лишь зарабатывал. В сезоне 20/21 Гарет провел полгода в аренде в «Тоттенхэме», только там он играл регулярно. Но большую часть зарплаты платил ему все равно «Реал» – в том сезоне он заработал более 27 миллионов фунтов стерлингов.

При чем тут машины? Исследование, проведенное школой вождения Билла Планта (известная школа в Британии), проанализировало коллекции автомобилей разных футболистов мира и обнаружило, что Бэйл мог оплатить весь свой гараж всего за 16 минут игрового времени в сезоне 20/21. 

Его коллекция автомобилей оценивается примерно в 485 000 фунтов стерлингов. Такая сумма достается Бэйлу за 16 минут футбола. Впрочем, эти деньги спокойно получит и на скамейке.

Что у него за тачки?

Mercedes SLS AMG за 165 тысяч, Lamborghini Huracan за 156 тысяч, Bentley Continental GT за 152, Audi Q7 50 TDI за 65.

А самой дорогой в коллекции Бэйла была Ferrari GTC4Lusso за 230 000 фунтов стерлингов.

Бэйл не сможет раскошелиться на новые машины в обозримом будущем, поскольку ему предстоит остаться без клуба. Он покидает «Реал» этим летом в связи с окончанием контракта. Но, возможно, он что-то отложил.

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