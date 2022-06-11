У Бэйла коллекция машин на 500 тысяч фунтов. Он получает столько за 16 минут игрового времени

Гарет Бэйл должен найти новый клуб этим летом после ухода из «Реала», чтобы продолжать пополнять свою коллекцию автомобилей.

Хотя это будет не так уж и сложно. Например, в прошлом сезоне Бэйлу понадобилось всего 16 минут игрового времени, чтобы оплатить свою обширную коллекцию автомобилей.

Бэйл в последние сезоны в «Реале» почти не играл, а лишь зарабатывал. В сезоне 20/21 Гарет провел полгода в аренде в «Тоттенхэме», только там он играл регулярно. Но большую часть зарплаты платил ему все равно «Реал» – в том сезоне он заработал более 27 миллионов фунтов стерлингов.

При чем тут машины? Исследование, проведенное школой вождения Билла Планта (известная школа в Британии), проанализировало коллекции автомобилей разных футболистов мира и обнаружило, что Бэйл мог оплатить весь свой гараж всего за 16 минут игрового времени в сезоне 20/21.

Его коллекция автомобилей оценивается примерно в 485 000 фунтов стерлингов. Такая сумма достается Бэйлу за 16 минут футбола. Впрочем, эти деньги спокойно получит и на скамейке.

Что у него за тачки?

Mercedes SLS AMG за 165 тысяч, Lamborghini Huracan за 156 тысяч, Bentley Continental GT за 152, Audi Q7 50 TDI за 65.

А самой дорогой в коллекции Бэйла была Ferrari GTC4Lusso за 230 000 фунтов стерлингов.

Бэйл не сможет раскошелиться на новые машины в обозримом будущем, поскольку ему предстоит остаться без клуба. Он покидает «Реал» этим летом в связи с окончанием контракта. Но, возможно, он что-то отложил.