Объясняем, почему трансфер Габриэла Жезуса зависит от Винисиуса

Ранее сообщалось, что Габриэл Жезус предложил свои услуги «Мадриду».
По информации Cadena SER, «сливочные» будут бороться за футболиста, исключительно в том случае, если Винисиус получит испанский паспорт.
По правилам Ла Лиги, только четыре игрока не из Евросоюза могут быть зарегистрированы в команде и только трое могут быть вызваны для участия в одном матче.
У «Мадрида» уже есть трое футболистов без европейских паспортов: Вини, Родриго и Эдер Милитао. Разумеется, Винисиус ближе всех к получению испанских документов.
У других представителей Латинской Америки Марсело, Каземиро и Феде Вальверде уже есть испанские паспорта.
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