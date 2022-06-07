Объясняем, почему трансфер Габриэла Жезуса зависит от Винисиуса

Ранее сообщалось, что Габриэл Жезус предложил свои услуги «Мадриду».

По информации Cadena SER, «сливочные» будут бороться за футболиста, исключительно в том случае, если Винисиус получит испанский паспорт.

По правилам Ла Лиги, только четыре игрока не из Евросоюза могут быть зарегистрированы в команде и только трое могут быть вызваны для участия в одном матче.

У «Мадрида» уже есть трое футболистов без европейских паспортов: Вини, Родриго и Эдер Милитао. Разумеется, Винисиус ближе всех к получению испанских документов.

У других представителей Латинской Америки Марсело, Каземиро и Феде Вальверде уже есть испанские паспорта.