Гарету Бэйлу советуют подписать контракт с «Рейнджерс», потому что у них лучшие поля для гольфа

Гарет Бэйл является свободным агентом, его контракт с «Мадридом» истек. Сейчас Гарет ищет новый клуб, чтобы получать игровое время перед Чемпионатом мира.

«Рейнджерс», «Кардифф Сити», «Саутгемптон», «Селтик» и «Тоттенхэм» называют среди клубов, проявивших интерес к 32-летнему валлийцу. По слухам, «Рейнджерс» уже предложили ему контракт.

Легенда клуба Алли Маккойст считает, что поля для гольфа сыграют роль при заключении сделки.

«Если бы я был на месте «Рейнджерс», я бы предложил что-то особенное Бэйлу. Он в том состоянии, когда хочет просто наслаждаться жизнью, мы все знаем, что он большой любитель гольфа, а у нас лучшие поля!».

«Я бы привел его и сказал: «Слушай, ты сможешь провести здесь год». Болельщики полюбят его, это точно», - заявил talkSport.

Сборная Уэльса обеспечила себе место на Чемпионате мира в Катаре после победы над Украиной со счетом 1:0.