«Реал Мадрид» заявил окружению Килиана Мбаппе, что двери клуба навсегда закрыты для него, сообщает Томас Гонсалес Мартин из ABC.

Кто бы ни был президентом «Мадрида», клуб не подпишет Мбаппе.

Руководство Королевского клуба считает, что продлив контракт с «ПСЖ», Мбаппе совершил предательство. Килиан пообещал «сливочным», что присоединится к ним, но нарушил свое слово.

Согласно последним сообщениям, 23-летний футболист продлит свой контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Он будет получать огромную зарплату, а также будет принимать участие в принятии решений в клубе.

Мигель Анхель Диас сообщает, что игроки «Мадрида» разочарованы тем, что Мбаппе решил остаться в Париже.