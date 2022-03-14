Бензема назвал единственное трио, которое можно сравнить с BBC — это не MSN

Карим Бензема назвал свое партнерство с Криштиану Роналду и Гаретом Бэйлом с 2014 года лучшим в истории.

В интервью RMC Sport Бензема сказал: «В том сезоне мы были одним из лучших атакующих трио в истории».

«Вы должны вернуться к эпохе Ван Бастена, Гуллита и Райкарда, чтобы найти что-то похожее. Но я думаю, что мы были лучше».

Таким образом, Бензема полностью проигнорировал партнерство Лео Месси, Суареса и Неймара в «Барселоне» в период с 2013 по 2016 год.

Бензема также сообщил, что «сливочные» выиграли финал Лиги чемпионов в 2014 году, несмотря на то, что Роналду, Бэйл и он сам получили травмы.

«В матче с «Атлетико» Роналду был травмирован, Бэйл получил травму, а я играл через боль», — сказал Бензема.

«Люди этого не знают, но мы были готовы на 50-60%».

«Но когда зашкаливает адреналин, боли не чувствуешь. Просто хочется играть», — добавил француз.

«Сливочные» обыграли «Атлетико» со счетом 4:1 в финале Лиги чемпионов в 2014 году и завоевали Десиму.