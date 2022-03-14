Говорит Мадрид
Блог

Бензема назвал единственное трио, которое можно сравнить с BBC — это не MSN

Гарет Бэйл Гарет Бэйл
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Неймар Неймар
Карим Бензема Карим Бензема
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Луис Суарес Луис Суарес
Футбол Футбол

Карим Бензема назвал свое партнерство с Криштиану Роналду и Гаретом Бэйлом с 2014 года лучшим в истории.

В интервью RMC Sport Бензема сказал: «В том сезоне мы были одним из лучших атакующих трио в истории».

«Вы должны вернуться к эпохе Ван Бастена, Гуллита и Райкарда, чтобы найти что-то похожее. Но я думаю, что мы были лучше».

 Таким образом, Бензема полностью проигнорировал партнерство Лео Месси, Суареса и Неймара в «Барселоне» в период с 2013 по 2016 год.

 

Бензема также сообщил, что «сливочные» выиграли финал Лиги чемпионов в 2014 году, несмотря на то, что Роналду, Бэйл и он сам получили травмы.

«В матче с «Атлетико» Роналду был травмирован, Бэйл получил травму, а я играл через боль», — сказал Бензема.

«Люди этого не знают, но мы были готовы на 50-60%».

«Но когда зашкаливает адреналин, боли не чувствуешь. Просто хочется играть», — добавил француз.

«Сливочные» обыграли «Атлетико» со счетом 4:1 в финале Лиги чемпионов в 2014 году и завоевали Десиму.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные