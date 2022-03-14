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9 игроков, которые могут покинуть «Реал Мадрид» этим летом

Гарет Бэйл Гарет Бэйл
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Эден Азар Эден Азар
Мариано Диас Мариано Диас
Марсело Марсело
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Хесус Вальехо

Хесус Вальехо почти целый сезон не играет. Карло Анчелотти не любит ротации, а это значит, что этот футболист может сгнить на скамейке запасных, если летом не найдет новый клуб. Его контракт заканчивается в 2025 году.

Марсело

Контракт Марсело с «Мадридом» заканчивается летом. Крайне маловероятно, что «сливочные» предложат ветерану новое соглашение.

Дани Себальос

Себальос — еще одна жертва жесткого подхода Анчелотти к ротациям. Летом ради карьеры ему придется искать новый клуб.

Эден Азар

Азар — один из самых высокооплачиваемых игроков «Мадрида», и при этом сидит на скамейке запасных. «Мадрид» не будет стоять у него на пути, если он захочет уйти.

Гарет Бэйл

Ситуация Бэйла идентична ситуации Азара. Нехватка игрового времени в конечном итоге вынудит его покинуть клуб в конце сезона.

Лука Йович

Поскольку Эрлинг Холанд, вероятно, присоединится к «Мадриду», уход Йовича летом почти гарантирован. Он даже мог уйти вне зависимости от того, подпишет ли «Мадрид» нападающего или нет.

Иско

Пришло время Иско продолжить путь в другом месте, подальше от «Мадрида». Он выглядит тенью себя прежнего, и трудно представить, что «Мадрид» продлит его контракт после окончания сезона.

Мариано

Контракт Мариано с «Мадридом» истекает летом 2023 года, и до тех пор у него мало шансов остаться в клубе. Не с его ограниченной ролью.

Браим Диас

«Реал Мадрид» сможет заработать на Браиме Диасе в конце сезона. Он абсолютно необходим «Милану», а в «Мадриде» он явно лишний. Его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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