Контратаки, стерильное владение и кадровая чехарда в защите. Какой запомнится «Бавария»-2023/24?

От редакции : мы в блоге «Правый латераль», тут классный разбор особенностей «Баварии» в провальном сезоне без трофеев. Плюсуйте, чтобы такой глубины и проработки бывало в этом блоге и вообще на Трибуне только больше!

Отторжение идей Томаса Тухеля в стенах «Альянц Арены» с самого начала казалось неизбежным. Одиозный наставник не только выстроил своеобразную вертикаль власти, понравившуюся далеко не всем лидерам, но и попытался вживить в ДНК команды инородные тактические молекулы, ожидаемо не прижившиеся в системе клуба, привыкшего играть с позиции силы и только от себя.

Казалось, что Тухель местами откровенно впадал в ересь, ставя максимально неканоничный для Рекордмайстера футбол. Быть сменщиком Нагельсманна оказалось не так просто.

Впрочем, как показало время, корень проблемы находился гораздо глубже. К деструктивному влиянию на «Баварию» отдельно взятой фигуры присовокупились травмы, ослабившие мюнхенский ростер (начинала сезон команда с самой ужатой кадровой обоймой в Бундеслиге), а также ментальные проблемы вчерашних лидеров клуба – Киммиха и Мусиалы. Томас сам стал заложником ситуации, причем аккурат в ключевой отрезок сезона, когда извечного гегемона ждала встреча с «Байером».

Конечно, можно искать символизм в «пагубном влиянии», привнесенном извечным «неудачником» – Харри Кейном, однако на деле присутствие столь высококлассного страйкера в стане «Баварии» делает провал клуба еще более абсурдным. Сюр ли это? Да, возможно. Весь тухелевский период в Мюнхене сродни творческому этапу Дали конца 20-х – начала 30-х, где «Бавария» выступила в роли безмолвного полотна, а «Байер» в амплуа строгого цензора. Дабы провести грань между сюрреалистичным невезением и математической закономерностью, предлагаю детальнее изучить феномен нынешней «Баварии». Она ли это вообще?

Выделю три имманентные клубу в этом сезоне черты.

Потерянный Мусиала и жадный Сане

В начале розыгрыша 2022/23 перед «Баварией» стояла абсолютно непосильная, как казалось, задача – купировать отсутствие голевого наконечника в лице Роберта Левандовского. Учитывая то, на какие фамилии сделало ставку руководство Рекордмайстера, в представлении стороннего наблюдателя складывался весьма шаткий образ новоиспеченной атаки: стилистически чуждый команде Мане, тянущий лишь на уровень резервиста-джокера Шупо-Мотинг и молодой, не обросший мышцами Джамал Мусиала.

Однако старт сезона показал, что именно на юное дарование стоит сделать ставку – тогда он был хорош как в роли вингера или ситуативной «десятки», так и на позиции ложной «девятки». Разумеется, это не могло не впечатлять, благо Мусиала подкреплял свою уверенную игру голевыми действиями – в стартовых двух турах Джамал отметился тремя забитыми мячами, а до конца года его статистика буквально кричала о том, что надежды мюнхенцев в атаке сопряжены в основном с ним. 2023-й Мусиала встретил с показателями 9+7 и, как казалось, зарезервированной за собой на годы вперед первой строчкой в списке главных немецких талантов.

Во второй части сезона, на которую, к слову, пришлось куда больше матчей в чемпионате, Джамал столкнулся с первыми признаками игрового невроза. Вингер часто отдавал партнеру мяч в ситуации, в которой раньше предпочитал пойти в обводку; стал менее уверенным в передачах на длинную дистанцию; перестал принимать мяч в высокой позиции, будто опасаясь, что именно на нем закончится перспективная атака.

Словом, впал в прострацию, столь опасную для футболиста его возраста – возраста, в котором обыкновенно играют без задних мыслей. Вовлеченность в голевые комбинации откатилась чуть ли не до уровня сезона 2021/22. Как следствие, упала и результативность – если в 2022-ом он отметился 16-ю действиями в 15 играх, то в оставшихся 19 турах в 2023-м Мусиала набрал лишь 9 (3+6), заметно сдав на фоне остальных футболистов группы атаки.

К психологическим проблемам Джамала на старте нового сезона присовокупились еще и физические – сначала игрок растянул мышечные волокна, а затем, едва набрав форму, получил травму подколенного сухожилия.

Нельзя опустить и два других немаловажных фактора.

Во-первых, уверенности в себе Мусиале явно не прибавлял стиль игры его партнеров по атаке. Внимательные зрители матчей Рекордмайстера знают основную причину – это Сане. Да, Лерой заметно прибавил по объему работы в этом сезоне: он чаще открывается, является лидером «Баварии» по deep carry и нон-шотам, а еще старается идти в обводку у чужой штрафной, но его игра накоротке с Мусиалой – крайне редкое явление, особенно в сравнении с прошлым сезоном. Сане регулярно лишает Джамала мяча: подхватывает его в развитии атаки и не делится им в конце – когда, в общем-то, надо. От его вспышек индивидуализма страдает и Кейн, частенько недополучающий мяч, но Мусиала – главная жертва.

Во-вторых, на фоне другой молодой звездочки – Флориана Вирца – Джамал еще никогда не смотрелся столь же блекло. Все больше прокачивая при Алонсо свой и без того развитый интеллект, десятый номер «Байера» стремительно и единолично трансформируется в главную надежду Бундестим, параллельно затмевая своего закрепощенного, но не менее, а может и более талантливого партнера. На фоне очень инертного по сезону Мусиалы успехи пассионарного Вирца особенно заметны. Кроме того, их сравнение активно муссируется в прессе, и подобный негативный новостной фон, естественно, вящим образом сказывается на менталитете Джамала.

Напомню, что про Флориана (там же я сравнивал его с Мусиалой) можно почитать здесь: Все о лучшей «десятке» сезона: мета-анализ Флориана Виртца

К слову, незадолго до главного матча сезона Opta делала сравнительный анализ вовлеченности игроков Бундеслиги в атаку. Характерно, что Мусиалы не оказалось даже в топ-10, Лерой же занял вторую строчку.

В 2024-ом вспышки здорового игрового эгоизма можно было заметить за Джамалом лишь в двух-трех матчах, включая выдающееся представление вингера в ответном матче с «Лацио».

Сейчас 42-й номер завершает сезон с неоднозначными цифрами, в которых сложно узреть прогресс – зримый, во всяком случае, уж точно. Разумеется, травмы внесли свои коррективы.

Впрочем, глубинный мониторинг расширенных показателей Мусиалы подкидывает поводов для оптимизма .

Заметно, что несмотря на упавшую результативность (16+16 во всех турнирах в прошлом сезоне, 12+8 в нынешнем), Джамал не просел ни в нон-шот метриках, ни в показателях владения (там даже незначительный прогресс), ни в обороне.

Более того, беглого взгляда на показатели EPV (ожидаемая ценность владения) хватит, чтобы понять: Мусиала научился лучше обращаться с мячом.

Сезон-2022/23 : 1753 касания – EPV 1.836.

Сезон-2023/24 : 1329 касаний – EPV 3.063.

Впрочем, бесконечное перетягивание одеяла на себя со стороны Сане дало о себе знать. В их паре именно Лерой укрепился в роли полноценного лидера, не жалуя Джамала ни мячом, ни пространством. Безусловно, эгоистичная манера игры 10 номера возникла не на пустом месте.

Сане – главный креативщик «Баварии» и мотор всех ее атак, он же главный доставщик мяча до Харри Кейна (когда не заигрывается), он же отвечает за вбегания в чужую штрафную на скорости. Тепловая карта вингера не только красноречиво отображает его значимость для всего правого края атаки мюнхенцев, но и указывает на серьезную вовлеченность футболиста в оборонительную работу.

Лерой вездесущ, поэтому бодрый выход из опорной зоны проходит под его аккомпанемент (солирует зачастую, кстати, Кейн), однако по мере приближения к чужим воротам вингер начинает теряться, заигрываться или попросту игнорировать партнеров. Это стало закономерностью?

Пожалуй, что да. Эффективность «десятки» неизменно падает. Так, например, выглядела его EPV-карта под занавес 2023-го.

Видно, что Лерой почти не имеет зон с отрицательными значениями, а КПД во флангах (30 и 26) стремится к идеальному, пускай и за счет угловых.

Однако к маю картина становится не столь радужной.

С одной стороны, он закрыл все проблемные в прошлом зоны – с отрицательными значениями осталась лишь 28-я. С другой – цена, которой он этого добился . Владение стало стерильным, особенно в родном правом полуфланге (там совсем беда – цифры лишь ухудшились). В 2024-м Сане прибавил лишь на два с половиной пункта – было 6.136, стало 8.401, а в чужой штрафной ухудшил свою ценностью обладания мячом более чем в два раза (хотя касаний совершил лишь на 8 больше). Что это, если не регресс?

Квартет невезунчиков в обороне

Дилемма ЦЗ стояла особняком для Тухеля. Даже головная боль с дуэтом ЦПЗ полностью меркла на фоне постоянных ротаций в центре защиты. За это время каждый успел поиграть с каждым, однако в памяти отпечатались тандемы Ким-Упамекано и Дайер-Де Лигт. Любопытно, что в качестве резервных опций на проблемные позиции по ходу сезона задействовались даже Мазрауи и Горетцка – настолько кадровый голод сказывался на выборе тренера. Как до такого дошло?

В течение относительно короткого периода времени «Бавария» растеряла целую плеяду выдающихся центрбэков, причем как основных, так и ситуативных. Команду покинули Эрнандес, Павар, Станишич, а единственным входящим трансфером на позицию ЦЗ оказался Ким Мин Джэ, которому предстояло пройти этап профессиональной переподготовки – из лиги, где защитников пестуют, он попал в чемпионат с совершенно другими скоростями и иным взглядом на роль центрбэков.

Адаптация проходила сложно, но постепенно кореец приспособился к новым реалиям, заметно прибавив в ключевых компонентах: начал подниматься высоко, научился агрессивно опекать соперника и постоянно подчищал за партнерами. К слову, последний пункт характеризует его лучше всего: в баварской четверке защитников Ким – главная рабочая лошадка и пылесос.

В паре с ним играл Упамекано – некогда креатура Нагельсманна и по совместительству главный ЦЗ клуба. Свежесконструированный дуэт казался хорошим цементом для обороны «Баварии»: защитники очень похожи набором качеств, цифрами и игровым стилем.

Точность передач, если включать в выборку лишь цетрбэков, значительно выше средней по палате. Если брать француза в вакууме, то он, например, вообще лидировал по показателю передач с продвижением в Бундеслиге (в среднем около 8 за игру), однако по ходу матчей оба держат стабильный уровень паса – это, разумеется, помогает равноценно подключать бровочников.

В чем кореец значительно превосходит и Дайо, и остальных коллег по амплуа, так это в интенсивности и качестве отборов. Подчеркну, однако, что в первую очередь именно в интенсивности. Ким замечательно пылесосит свою зону, иногда успевая купировать в том числе и ошибки партнера, а еще лучше всех играет на втором этаже. Последнее, к слову, неудивительно – кореец самый рослый ЦЗ мюнхенцев (190 см). Как итог, показатель Tkl+Int (сумма перехватов и отборов) говорящий: двукратное превосходство над Упамекано.

Впрочем, в защиту оборонительных навыков последнего говорят не метрические данные, а визуальные впечатления. Во-первых, француз лучше умеет выбирать изначальную позицию при игре без мяча. Во-вторых, ему увереннее даются covering shadow, что делает Дайо более ценным игроком при зональной опеке. Это, однако, никак не оправдывает халатность Дайо. Не секрет, что 2-й номер «славится» своими привозами в важных матчах.

По ходу нынешней кампании Упамекано неоднократно допускал грубые нарушения, позволившие сделать вывод о том, что игрок толком не усвоил прошлогодние уроки (в частности, забыл свою провальную игру с «Сити»). Чаша терпения Тухеля переполнилась зимой. Тогда француз схлопотал сразу две красные карточки за неделю: сначала в Риме, а затем в выходные против «Бохума». Разумеется, впал в немилость.

Сонаправленный этому процесс – укрепление Дайера в основе. Пришедший в зимнее ТО англичанин взял на себя роль каменщика в билд-апе мюнхенцев. Он не привык подниматься чрезвычайно высоко, зато его культура паса позволяет ему эффективно и подчас эффектно разгонять атаки «Баварии», не покидая своей позиции. Эрик – самый опытный защитник команды, за свою карьеру успевший перепробовать все позиции в первой трети, так что в руках Тухеля появился еще и наиболее универсальный боец, могущий, помимо всего прочего, сыграть опорником. Лучшей парой для него оказался Де Лигт.

Оказалось, что игроки неплохо держат линию именно в тандеме. Их химия была очевидна с самого начала, пускай одновременное присутствие обоих на поле почти всегда означало одно – «Бавария» будет играть ниже и менее агрессивно. Конечно, Маттейсу было бы привычнее играть в более высокой позиции, однако есть серьезная разница между привычкой и умением.

Если Упамекано и Ким тактически не приучены околачиваться у своей штрафной в билд-апе, то Де Лигту не составило большого труда адаптироваться к новым реалиям. Кроме того, Дайер частенько смещался в самый центр обороны, как бы вынуждая партнера идти вперед. Такими шансами Маттейс пользовался.

Ввиду кадрового дефицита и отсутствия оборонительных альтернатив за пределами этого квартета мюнхенцам пришлось столкнуться с очевидными проблемами – травмами и перегрузом. В больших клубах и то, и другое – не фатально, однако мы берем в расчет необычный, весьма алогичный сезон, где множество аномалий сыграло злую шутку с Рекордмайстером.

Первая из них – тайминги. Де Лигт травмировался в конце сентября, а восстановился аккурат тогда, когда повреждение получил уже Упамекано (возможность сыграться отсутствовала). Далее «Бавария» выдает самый успешный свой отрезок в сезоне: осенне-зимний этап, по ходу которого Упамекано и Ким проявили свои лучшие качества в связке. В январе кореец отправился в сборную, а когда вернулся, картина была следующая: Дайо либо сидел на травмах, либо не играл из-за дисквалификаций, а Дайер с Де Лигтом уже начинали сыгрываться. Кроме того, Ким и сам испытывал проблемы – сказалась высокая нагрузка и смена локаций.

Вторая – фатальные ошибки в ключевых матчах. Их допускали все, исключая Маттейса. Про Упамекано уже было сказано. Что до его привычного напарника, Кима, то кореец провалил главную, пожалуй, игру сезона – первый матч с «Реалом». Оба гола Винисиуса пришли после грубых ошибок защитника.

Дайер провел очень слабую игру с «Арсеналом» в Лондоне.

Именно на его совести первый пропущенный мяч: сначала защитник вовремя не выдернулся на набегающего Саку, а затем крайне нерасторопно выставил колено, даже не попытавшись выйти на контакт с ним.

Любопытно, что Эрик в том матче выдал наибольший объем передач в команде, а также был лидером по числу передач с продвижением, однако завершил игру четвертым с конца по показателю точности паса в составе гостей — хуже лишь у Кейна, Сане и Гнабри. Статистику ему подпортили именно длинные передачи, их точность едва превысила 50%.

Квинтэссенция беспомощности всей оборонительной линии – ошибка сразу трех защитников в игре с «Байером». Тогда, если помните, Тухель решил сыграть с тройкой ЦЗ, но леверкузенцев это лишь раззадорило. Станишич передал привет старым знакомым, забив мяч после прострела, мимо которого моргнули Ким, Дайер и Упамекано. Последний, к слову, еще и пропустил передачу между ног.

Третья аномалия – разница стилей. Самый адаптивный защитник клуба, как показало время, это Де Лигт. Он же наименее «привозной». Разумеется, эти два факта все еще не делают из Маттейса лучшего центрбэка команды (Киму он уступает в сугубо оборонительных навыках, Дайеру и Упамекано в созидательных). Однако именно защитник сборной Нидерландов умеет мимикрировать под окружающую среду, остальные – более ригидные футболисты, для которых процесс адаптации неизбежно повлечет за собой ощутимые издержки.

Сезон показал, что Ким не образует симбиоза с Дайером, Упамекано не сочетается вообще ни с кем, кроме корейца, а Эрику нужен партнер, способный страховать его на скорости и держать с ним линию.

Если резюмировать, портфолио защитников выглядят так:

Ким: сильный «персональщик» и цепкий, неуступчивый опекун, которому, однако, не достает опыта и универсализма.

Упамекано: нестабильный защитник, органически не переносящий «автобусный» стиль, столь любимый Тухелем в больших матчах. Очень полезный двигатель атак.

Дайер: опытный, дружащий с мячом каноничный ЦЗ. Хорош в роли реджисты. Местами инертен и неповоротлив.

Де Лигт: защитник-хамелеон со сбалансированными оборонительными навыками. Отвечает принципам коллинеарного футбола: хорошо держит линию и не выдергивается на соперника в любой непонятной ситуации.

Неканоничный игровой стиль

Этот пункт рисковал быть самым объемным, но в силу того, что все тактические флуктуации Тухеля уже неоднократно обмусоливались по ходу сезона, я постараюсь лапидарно изложить лишь основу основ.

Обилие контратак

Рулевой «Баварии» очень полюбил играть без мяча, действуя на выпадах. Разумеется, это претит натуре Рекордмайстера, но куда важнее – идет вразрез с навыками ключевых игроков (Сане – исключение). По-настоящему классные, почти образцовые матчи в контратакующем стиле можно пересчитать по пальцам одной руки. Справедливости ради, это были важные игры. Две самые показательные – против «Штутгарта» (3:0) и «Арсенала» (2:2).

Именно в поединке с «канонирами» мюнхенцы разыграли самую лучшую контратакующую комбинацию в сезоне: Кейн поборолся за мяч, Сане подхватил его и выдал умную передачу на Горетцку, а Леон отдал голевую на Гнабри.

Растянутое и часто рафинированное владение

Личный просчет Тухеля, заслуживающий десятки глумливых пасквилей.

Объективных предпосылок для стерильных перекатываний мяча у «Баварии» не было никогда. Не было их и в этом сезоне. Команда, тем не менее, нередко играла вторым номером и проявляла беспомощность при попытках взлома чужой обороны. Для наглядности возьмем карту передач «Баварии» за сезон в Бундеслиге.

Наблюдается рекордное количество диагональных и поперечных передач в финальной трети. Более того, превалирующий тип паса во флангах и вовсе обратные передачи. Особое внимание стоит уделить центральному коридору. Здесь почти полностью отсутствует прямое движение вперед. Виной тому и неуверенность Киммиха, и отсутствие риска со стороны Мюллера, часто отдающего во фланг, но главное – нежелание играть вертикально. И это, как известно, установка Тухеля.

Впрочем, подобный стиль позволял маневрировать против подвижной защиты. В спарринге с «Арсеналом» (сколь же хрестоматийной была та игра) «Бавария» часто задействовала всю ширину поля в атаках – единственно верный вариант, учитывая быстроногость обороны хозяев.

«Низкая» позиция нападающего

Кейн – лучший игрок сезона. В погоне за голевыми лаврами Роберта Левандовского он не забывал и о подстраховке партнеров. Харри классно опускался в первую треть, участвовал во всех стадиях развития атаки, но часто не успевал к ее завершению. Так, например, выглядит показательная позиционная карта страйкера в игре против «Реала».

Он буквально везде…

…а его средняя позиция по итогам первого тайма оказалась ниже, чем у всех полевых «Баварии», за исключением дуэта центральных защитников.

В подобной манере Кейн провел десятки матчей.

Подробнее о его системообразующей роли в клубе можно почитать здесь: Мета-анализ Харри Кейна: подробно о феномене современной «девятки» .

Повлечет ли за собой провал по всем фронтам игровой катарсис клуба? Сейчас сложно сказать. «Бавария» заканчивает сезон в настолько неузнаваемом виде, что прежние стилистические паттерны приходится точечно выискивать от матча к матчу. И ведь не всегда находятся.

Вполне возможно, что судьба уготовила Томасу Тухелю неблагодарную роль буфера между прошлым и будущим Рекордмайстера. За это время он пытался быть реформатором, лидером и даже врачевателем, призванным создать здоровый микроклимат, но запомнится как одиозный ментор, лишь увеличивший дистанцию между собой и игроками, но так и не реализовавший свои принципы на поле. Строго говоря, Томас не был наставником – он был менеджером, а таких у «Баварии» пруд пруди.

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Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein; Revierfoto/Keystone Press Agency, Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press .