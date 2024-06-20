У Сербии нет команды. Они не заслуживают плей-офф
Даже с вырванной ничьей.
В день матча со Словенией от сборной Сербии прозвучала угроза сняться с Евро. Руководство может и не вмешиваться, команда справляется самостоятельно.
Игра Сербии – сертифицированный ужас.
Перед Словенией у них были отличные шансы на плей-офф: словенцы отбором очков у Дании (1:1) смягчили поражение от Англии, победа над Словенией, самой слабой по именам в группе, давало бы преимущество над датчанами, хватало бы ничьей в последнем туре.
Но Сербия провалилась: по результату, тактике и командной игре. На Евро-2024 хуже сыграли только Шотландия против Германии и Украина с Румынией.
Сербы – безыдейная команда с нулевой игрой. Ужасное нападение, ленивая оборона, нулевая организация в переходах – и это при очень мощном составе.
Вот несколько примеров.
Две минуты владения Словении в первом тайме – тактическое средневековье Сербии
Сербия низко оборонялась почти две минуты. 5-4-1 против достаточно стерильной Словении – что может быть проще?
Но 5-4-1 развалились при малейшем продвижении Словении. Душану Влаховичу явно не хочется обороняться: был слишком расслаблен и даже не пытался мешать Эрику Янже, метившему в свободную середину. Еще не все: Влахович медленно возвращался назад, а после вообще не мешал навесу.
Сербия вынесла, но подбор за центральным защитником Ваньей Дркушичем: без проблем зашел в штрафную и прострелил. Пока партнеры оборонялись, Влахович бросил полуфланг и пошел вперед.
Момент Тими Элшника – тоже провал. Филип Младенович пошел читать ширину, через эту дыру Элшник зашел в середину и зарядил в штангу.
Оборона Сербии – плюшевая
Словения планирует атаковать через полуфланг? Рановато отбирать.
Она уже в финальной трети? Терпимо.
Словения в штрафной? Лаааадно, включаемся.
И любимое: Предраг Райкович отразил подачу, Страхиня Павлович не дотянулся, а Саша Лукич и Младенович так и не решили, кто же сыграет в штрафной. Владение снова у Словении.
Пропущенный от Карничника – пик проблем
Эпизод начался максимально комично: с дриблинга-кросса Мията Гачиновича, который трансформировался в выход Жана Карничника на чужую треть. За 50 метров ему пытался мешать только Сергей Милинкович-Савич – и то на чужой половине (дальше догонял).
Вся Сербия отрезана, но Милинкович-Савич махнул на оборону. Конечно, он дошел до штрафной, но быстро упустил Карничника за спину, заметил это, но ускорился, когда стало поздно.
***
При этом Словения – классная.
Во-первых, выставила ультрастойкие 4-4-2. Команда Матьяжа Кека захлопнула середину при позиционной обороне и прессинге. И почти всю игру закрывала фланги Сербии – она могла надеяться только на баскетбол и некачественные кроссы. Во втором тайме было тяжело, но Словения даже забила.
Во-вторых, вылетала в контратаки и ловила Сербию на привозах: с линии штрафной бил Адам Гнезда-Чарин, Элшник попал в штангу, Карничник завершил быстрый выпад, который сам и разогнал.
Да, Сербия проявила характер и отыгралась на последней минуте. Но у нее нет будущего на Евро: вряд ли обыграет Данию, а если чудом заползет в плей-офф, наверняка проявится, что команда не так организована, как конкуренты.
Сербии нужны тотальные изменения.
Что грозит Сербии, если она снимется с Евро? И что будет с результатами ее матчей?
Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет
Фото: Gettyimages/Carl Recine / Staff
Коротко и ясно.
Еще после первого матча с Англией писал, что командам нужны норм тренеры. И если Англия хоть выжимает результат классом игроков, играя при этом несмотрибельно. То сербы просто уг во всем. И вообще так они выглядят практически каждый турнир. А вот датчан смотреть приятно, есть идеи, есть мысль, есть самоотдача, видна команда и ее хочется поддержать.
б) Сербы классически играют в бицца-бороцца, какие бы имена не значились у составе
в) интервью Тадича после матча с Англией недвусмысленно намекнуло о том, что в раздевалке не все гладко
как при всех этих вводных можно было записать Сербию в фавориты матча со Словенией я не понимаю.
При этом могут вполне обыграть датчан, героически достав из себя какие-то морально-волевые истории, но скорее увидим что-то вроде пропущенного мяча и волевые страдания с изможденными лицами, которые так хотели, так старались, но что-то не срослось
Ах, тут же нет Камеруна?! Упс...
Мне кажется, сербам нужен тренер по типу Хиддинка, местные тренеру уже «отличились».