У Сербии нет команды. Они не заслуживают плей-офф

Даже с вырванной ничьей.

В день матча со Словенией от сборной Сербии прозвучала угроза сняться с Евро. Руководство может и не вмешиваться, команда справляется самостоятельно.

Игра Сербии – сертифицированный ужас.

Перед Словенией у них были отличные шансы на плей-офф: словенцы отбором очков у Дании (1:1) смягчили поражение от Англии, победа над Словенией, самой слабой по именам в группе, давало бы преимущество над датчанами, хватало бы ничьей в последнем туре.

Но Сербия провалилась: по результату, тактике и командной игре. На Евро-2024 хуже сыграли только Шотландия против Германии и Украина с Румынией.

Сербы – безыдейная команда с нулевой игрой. Ужасное нападение, ленивая оборона, нулевая организация в переходах – и это при очень мощном составе.

Вот несколько примеров.

Две минуты владения Словении в первом тайме – тактическое средневековье Сербии

Сербия низко оборонялась почти две минуты. 5-4-1 против достаточно стерильной Словении – что может быть проще?

Но 5-4-1 развалились при малейшем продвижении Словении. Душану Влаховичу явно не хочется обороняться: был слишком расслаблен и даже не пытался мешать Эрику Янже, метившему в свободную середину. Еще не все: Влахович медленно возвращался назад, а после вообще не мешал навесу.

Сербия вынесла, но подбор за центральным защитником Ваньей Дркушичем: без проблем зашел в штрафную и прострелил. Пока партнеры оборонялись, Влахович бросил полуфланг и пошел вперед.

Момент Тими Элшника – тоже провал. Филип Младенович пошел читать ширину, через эту дыру Элшник зашел в середину и зарядил в штангу.

Оборона Сербии – плюшевая

Словения планирует атаковать через полуфланг? Рановато отбирать.

Она уже в финальной трети? Терпимо.

Словения в штрафной? Лаааадно, включаемся.

И любимое: Предраг Райкович отразил подачу, Страхиня Павлович не дотянулся, а Саша Лукич и Младенович так и не решили, кто же сыграет в штрафной. Владение снова у Словении.

Пропущенный от Карничника – пик проблем

Эпизод начался максимально комично: с дриблинга-кросса Мията Гачиновича, который трансформировался в выход Жана Карничника на чужую треть. За 50 метров ему пытался мешать только Сергей Милинкович-Савич – и то на чужой половине (дальше догонял).

Вся Сербия отрезана, но Милинкович-Савич махнул на оборону. Конечно, он дошел до штрафной, но быстро упустил Карничника за спину, заметил это, но ускорился, когда стало поздно.

***

При этом Словения – классная.

Во-первых, выставила ультрастойкие 4-4-2. Команда Матьяжа Кека захлопнула середину при позиционной обороне и прессинге. И почти всю игру закрывала фланги Сербии – она могла надеяться только на баскетбол и некачественные кроссы. Во втором тайме было тяжело, но Словения даже забила.

Во-вторых, вылетала в контратаки и ловила Сербию на привозах: с линии штрафной бил Адам Гнезда-Чарин, Элшник попал в штангу, Карничник завершил быстрый выпад, который сам и разогнал.

Да, Сербия проявила характер и отыгралась на последней минуте . Но у нее нет будущего на Евро: вряд ли обыграет Данию, а если чудом заползет в плей-офф, наверняка проявится, что команда не так организована, как конкуренты.

Сербии нужны тотальные изменения.

Что грозит Сербии, если она снимется с Евро? И что будет с результатами ее матчей?

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages /Carl Recine / Staff