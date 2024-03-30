Сергеев – главный джокер РПЛ. Он – суперсила «Зенита» в гонке за золотом

Красивое перерождение.

2016 год: 21-летний нападающий «Строгино» Иван Сергеев едет в «Ригу», расценивая Латвию как трамплин для развития в Европе. Через пару месяцев из «Риги» увольняют главного тренера Дмитрия Хомуху, и Сергеев возвращается в «Строгино». Сергеева не успевают заявить во Вторую лигу, итог – полгода простоя.

Так начинался большой путь главного джокера современной РПЛ. Дальше было море голов во Второй лиге за «Строгино» и «Торпедо», в Первой – за «Торпедо» и, конечно, рекордный сезон за «Крылья». Дебют в РПЛ тоже получился роскошным: 6+4 за «Крылья» в первой половине сезона, зимний переход в «Зенит» и первое чемпионство.

Лучше всех историю преодоления Сергеева описывал главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин: «На определенном этапе Сергееву не хватило настоящего образования. В 26 у него был рекордный сезон в ФНЛ, но тогда он еще не сформировался. Трудно представить, чтобы в Голландии футболист с таким талантом прошел мимо академий и детских тренеров, а здесь Сергеев получал некоторые вещи в 23-25, хотя должен был в 13-17».

Эволюция Сергеева впечатляет.

Карьера Сергеева – постоянная адаптация к новым условиям

Осинькин подробно рассказывал о трансформации Сергеева: «Раньше почти все голы Иван забивал, реагируя на подачи, прострелы и забросы.Сейчас он нередко забивает после атак через центр, проникающих передач, участвует в комбинациях.

Сергеев приходил в «Крылья» только девяткой, но в ФНЛ Сергеев изменил стилистику игры, потому что после голов около него всегда было много людей. Иван научился работать с пространством, использовать скорость, добегать в штрафную из других зон, выбегать между линиями. Сергеев не дошел бы до «Зенита», останься таким же. Он может очень быстро бить с обеих ног, хорошо играет головой, научился и прибавляет в подыгрыше, умении сыграть на партнера и управлении пространством вокруг».

Сергеев – второй форвард «Зенита» после Матео Кассьерры. Колумбиец интереснее в подыгрыше (с этого сезона – еще и зверюга в штрафной), но Иван работоспособнее и настырнее, особенно в конце матчей.

За два года в Петербурге Сергеев прибавил и вне штрафной: в прошлом сезоне спускался в глубину, делал пару касаний, но дальше почти все отдавал бразильцами (хотя были и классные эпизоды – голевая из глубины с «Уралом» или ассист Венделу с «Ростовом»).

Прошлой осенью Семак нашел место в старте и Кассьерре, и Сергееву: оба нагружали центральных защитников, подыгрывали в глубине и атаковали из штрафной. Сергеев адаптировался к новой структуре и более широкой роли, выдав два бриллиантовых хайлайта:

1. Предголевая Мантуану:

2. Ассист в касание Венделу:

Сергеев – главный джокер лиги. Теперь забивает, выходя на замену, и за сборную

В 54 матчах за «Зенит» в РПЛ Сергеев оформил 20+8. Особенно восхищают детали:

– восемь победных голов (в том числе – чемпионский «Спартаку»);

– всего 94 минуты на результативное действие;

– пять голов после 90-й минуты.

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В марте Сергеев стал главным джокером в истории «Зенита»: 10 голов после выхода на замену.) У Андрея Мостового и Александра Ерохина – по 9 таких голов, Александра Кержакова – 8, у Алексея Сутормина – 7, но каждый из них провел больше сезонов в Петербурге.

Эффективность Сергеева после выходов на замену впечатляет и на уровне РПЛ: после дебюта Ивана в лиге никто не забивал так больше, чем он (11, у Вильзона Изидора – 8 голов).

Для одиннадцати голов Сергееву понадобилось всего 26 выходов на замену. Ерохину, Сердару Азмуну и Владимиру Маминову для такого результата требовалось гораздо больше матчей.

Несмотря на прогресс в подыгрыше, главная сила Сергеева – все еще игра в штрафной. За три неполных сезона в «Зените» Иван нанес всего четыре удара с дистанции (за полгода в «Крыльях» – 11), все голы в РПЛ – из штрафной. 13 голов из 20 за «Зенит» Сергеев положил из вратарской.

Сергеев:

● уникально находит моменты после подач: моментально реагирует на отскоки, считывает траекторию прострелов и кроссов, решает эпизоды в касание. Так Иван постоянно забивает важные мячи: «Рубину» (3:2), «Уралу» (2:0), «Спартаку» (3:2), «Оренбургу» (2:2), «Балтике» (2:0) и практически спас с «Динамо» (2:3);

● прекрасно координирован: забивает пятками, шведой. Благодаря прокаченному корпусу Сергеева тяжело вытолкнуть из вратарской.

В марте Сергеев продолжил разрывать после выхода на замену и в сборной России. Против Сербии (4:0) Иван нашел момент вторым темпом после стандарта (вратарь Джордже Петрович отразил удар в ближний), дважды качественно открылся в штрафной и наконец результативно замкнул прострел Арсена Захаряна.

Конечно, в добавленное время из вратарской.

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Сергеев – один из самых прогрессирующих игроков РПЛ. Он не основной в «Зените», но постоянно забивает важные голы, восхищает работоспособностью и эффективностью при выходах на замену.

У «Краснодара» и «Динамо» нет игрока, стабильно разрывающего на последних минутах. Сергеев регулярно ускоряет «Зенит» и усиливает давление на вратарскую – это суперсила Семака в чемпионской гонке.

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Фото: РИА Новости /Максим Богодвид