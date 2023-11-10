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Как «Зенит» и «Краснодар» подошли к главному матчу осени?

Сергей Семак Сергей Семак
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
Джон Кордоба Джон Кордоба
Иван Сергеев Иван Сергеев
Матео Кассьерра Матео Кассьерра
Владимир Ивич Владимир Ивич
Вендел Вендел
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Александр Черников Александр Черников
Хуниор Алонсо Хуниор Алонсо
Клаудиньо Клаудиньо
Дуглас Сантос Дуглас Сантос
Матвей Сафонов Матвей Сафонов
Футбол Футбол

Ключевые детали от Ильи Васильева.

В последнем туре первого круга РПЛ «Зенит» и «Краснодар» сыграют главный матч осени в России. Чемпион подходит к нему с серией из четырех побед, а внезапный претендент на титул – после сложнейшего отрезка в сезона: вырванной победы над «Ростовом» (0:2 после первого тайма, итог – 3:2), тяжелой ничьей с «Балтикой» (2:2), первого поражения от ЦСКА (0:1) и скромной победы над «Крыльями Советов» (2:1).

Что нужно знать перед главным матчем первого круга?

«Зенит» – лучший в РПЛ в атаке, «Краснодар» сбалансирован 

У «Зенита» – лучшая атака РПЛ. Несмотря на тяжелый старт (помните 1,9 xG и последнее место по остроте после трех туров?), после четырнадцати туров «Зенит» – главный по владению, xG, голам, касаниям в штрафной и явным моментам. 

В топ-матчах «Зенит» хорош даже при отрицательном результате: создал больше «Динамо» (2:3), «Спартака» (3:1), ЦСКА (1:1) и «Локомотива» (1:2). При этом в последнее время команда Семака кажется немного сонной: безынициативный первый тайм с «Крыльями» (3:1, все голы забиты после перерыва), проблемы под прессингом «Ахмата» в стартовые полчаса (2:1), долго запрягала с «Балтикой» (снова 0:0 к перерыву, итог – 2:0).

Разговоры о новом стиле «Краснодара» – уже моветон, но давайте зафиксируем: Владимир Ивич построил очень разнообразную команду. «Краснодар» лидирует по длинным передачам, но умеет доминировать на мяче (уступает во владении только «Зениту», «Спартаку» и «Оренбургу»). 

«Краснодар» редко контролирует мяч в течение всей игры, но при необходимости вдавливает соперников в их штрафную. Последние примеры – второй тайм с «Ростовом» (добыли победу), стартовые 15 минут в Калининграде (отрезок завершился голом Джона Кордобы), заключительные полчаса против ЦСКА (не реализовали несколько явных моментов). 

«Краснодар» пропускает меньше всех (9 голов, рекорд в истории клуба), но и оверперформит сильнее всех в лиге: допустили 13,8 xG и нередко много допускают в конце матчей.

Мини-проблемы не мешают обороне «Краснодара» быть одной из лучших в лиге. В целом «Краснодар» сбалансирован: в топ-5 по допущенным ударам, касаниям и моментам.

Как «Зенит» и «Краснодар» создают моменты: опасны слева, активны в середине

Ниже – карта передач под удар «Зенита» и «Краснодара».

Данные и графика – телеграм-канал «Соккер-радар»

Выводы:

1. Три основных центра притяжения «Зенита»: левый фланг (13% ключевых передач), пространство над штрафной (11%) и правый край у лицевой линии (9%). 

2. Острота слева – комбинации с участием Дугласа Сантоса и Клаудиньо. «Зенит» регулярно владеет мячом, влево часто смещается Матео Кассьерра – так много атаковали в начале сезона. 

После перехода Марио Фернандеса Семак перевел Вячеслава Караваева в центр обороны, но при длительной атаке у чужой штрафной оказывались и Марио, и Караваев (к ним же часто приходил Вендел).

Середина – традиционная зона для «Зенита» по прошлому сезону. Чаще всего моменты создавались за счет перегрузов (например, гол подключившегося из глубины Вендела в ворота «Крыльев») и быстрых атак.

3. «Зенит» с отрывом лидирует по явным моментам (30, «Спартак» – 20, «Краснодар» – 19). Главные по креативу: Клаудиньо (10 созданных шансов, 33 передачи под удар), Вендел (5, 17) и Дуглас Сантос (3, 29).

4. «Краснодар» тоже невероятно опасен слева. Там работает связка Кордоба – Сперцян (отвечает за полуфланг), с этого фланга подает Лукас Оласа. Несмотря на новый стиль, «Краснодар» все еще заточен на середину (27% ключевых передач «Краснодара» идут оттуда, у «Зенита» – 26%).

5. Никита Кривцов – внезапный лидер «Краснодара» по передачам под удар (21), хотя сыграл на 200 минут меньше Эдуарда Сперцяна. Баши – с отрывом лучший по созданным моментам (5), у ближайших преследователей всего по 2 шанса (Кривцов, Оласа, Кордоба).

Скамейка «Зенита» мощнее: больше опций для перестановок, класс исполнителей выше

Стоимость состава – один из показателей, который отражает уровень развития клубов и их конкурентоспособность. Логично, что чем больше бюджет, тем выше шанс на высокий результат. 

«Зенит» – самая дорогая команда РПЛ по версии Transfermarkt (153 миллиона евро), «Краснодар» – третья (90 млн). Лидерство Ивича не удивляет на фоне проблем «Спартака» (96 млн), ЦСКА (82 млн), «Динамо» (77 млн) и «Локомотива» (76 млн).

На прошлой неделе старт «Зенита» был дороже старта «Краснодара» даже на фоне оставшегося на скамейке Клаудиньо (96 млн против 72,2).

Запас «Зенита»: обычно на скамейке остаются Роберт Ренан, Андрей Мостовой, Вильзон Изидор, Данил Круговой, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Александр Коваленко и Ду Кейрос. Семак не просто подменяет уставших, но еще и легко перестраивает и ускоряет команду.

У Ивича меньше возможностей для серьезных изменений. Например, опорник Александр Черников явно сильнее и полезнее Кевина Ленини, нет адекватной конкуренции Кордобе (Александру Кокшарову всего 18), поэтому нестабильные Олакунле Олусегун, Ильзат Ахметов и Кади – главные по усилению «Краснодара» по ходу игр.

На дистанции матча и всего сезона «Зенит» вариативнее благодаря глубокому составу. «Краснодар» сделал 58 замен из 70 возможных, но десять – только после 90-й минуты.

«Зенит» почти не отклоняется от чемпионского графика. К результату «Краснодара» подбирался только ЦСКА

При всех проблемах «Зенит» близок к привычному темпу набора очков. 

Исключение – космический отрыв прошлого сезона (плюс семь от «Спартака»). Дважды к концу первого круга «Зенит» держал соперников на расстоянии одной победы (сезоны-2019/20 и 2021/22), а на фоне ковидной ЛЧ-2020/21 и травм лидеров даже отставал от ЦСКА на одно очко.

При этом «Зенит» Семака всегда прибавляет весной. Велика вероятность, что в этом сезоне история повторится: восстановятся лидеры (Фернандес, Мостовой), наверняка подъедут качественные новички, а Семак получит больше времени на тактическую стабилизацию состава.

Главные вопросы: подстройки Семака и Ивича и чье нападение продавит защитников 

1. Как Семак выстроит оборону?

«Зенит» постоянно тасует оборону из-за травм (по ходу сезона отсутствовали Родригао, Дмитрий Чистяков, Фернандес и Караваев) и ненадежности Ренана. Против «Балтики» Семаку снова пришлось придумывать новый вариант из-за дисквалификации Нуралы Алипа. Караваев вернулся на правый фланг, Дуглас Сантос встал третьим к Страхине Эраковичу и Родригао при позиционной обороне (при атаке Дуглас выдвигался в опорную зону), Круговой занял левый край. 

Вернет ли Семак Алипа в старт на «Краснодар»? Сыграет в четыре или пять защитников? Получит ли Дуглас Сантос гибридную роль? 

Вероятно, при полном комплекте защитников Семак откажется от смешанных ролей Дугласа Сантоса и Караваева: Родригао хорош после травмы, Эракович может подключаться справа, а Алип вернется в старт после дисквалификации. 

Бонус – стиль этой тройки: каждый выдергивается из линии, это важно против подвижной атаки «Краснодара».

2. Сыграет ли Волков?

Сергей Волков – один из главных воспитанников новой краснодарской волны. Скорость и объем подключений впечатляют, но в последние месяцы к игре сзади – слишком много вопросов. 

Волков не контролирует пространство за спиной, не всегда верно выбирает позицию, «Балтика» и ЦСКА легко вскрывали его край. Против «Крыльев» Волков остался в запасе, а его место справа занял опытный и более надежный (но и менее активный на чужой половине) Сергей Петров. 

Что будет в Петербурге?

3. Кассьерра и Сергеев снова выйдут вдвоем?

В прошлом сезоне Кассьерра и Иван Сергеев почти не играли в паре. Отчасти – из-за схемы 4-3-3 с Малкомом на правом краю атаки, отчасти – из-за спорной формы самих нападающих. 

В этом сезоне Кассьерра – основной вариант для 4-3-3, но в последних матчах Семак выпускал Матео вместе с Сергеевым. Так «Зенит» адаптируется под лимит и отсутствие мощных вингеров.

С восстановлением Мостового и Караваева «Зениту» проще жонглировать лимитчиками. Выход Андрея – один из вариантов под раскачку проблемного правого фланга «Краснодара» за счет дриблинга и рывков за спину.

4. Что Ивич придумает под новый топ-матч?

Пару недель назад Ивич удивил в матче с ЦСКА: 3-4-3 в обороне с выдвижениями Хуниора Алонсо в опорной зону при ударах от ворот Матвея Сафонова. К середине второго тайма «Краснодар» свернул эксперимент: Оласа вернулся из центра обороны на фланг, Алонсо стал раздавать передачи из глубины. После отката к привычным установкам «Краснодар» зажал ЦСКА в его трети и был близок к ничьей.

Против «Зенита» Ивич наверняка использует Баши или Олусегуна в качестве пятого защитника при обороне. Больше интриг в центре поля: с ЦСКА Ивич оставил в середине только Сперцяна и Черникова. Против Вильмара Барриоса, Вендела и Клаудиньо нужно больше объема.

5. Кто успешнее нагрузит центральных защитников?

«Зенит» и «Краснодар» отправляют большую группу игроков к центральным защитникам: у Семака к нападающим присоединяются Мантуан и Вендел, у Ивича – Кривцов, и вингеры и Волков.

Центральным защитникам «Зенита» придется сдерживать разнообразного Кордобу, «Краснодара» – страховать хитрые вбегания Вендела и реагировать на подыгрыш других атакующих игроков.

***

«Зенит» и «Краснодар» – две самые стабильные команды РПЛ. Семак справился с кризисом на старте сезона: поправил атаку и стабилизировал оборону. «Краснодар» был в порядке с первого тура, но дважды оступился в октябре.

«Зенит» сильнее благодаря мощной атаке и чемпионскому менталитету, но «Краснодар» сразу на нескольких позициях обладает одними из лучших игроков лиги (Сафонов, Алонсо, Оласа, Черников, Сперцян и Кордоба). Старт «Краснодара» может тягаться с «Зенитом», но кадровый выбор у Семака глубже, чем у Ивича.

Поэтому, возмозможно, главная предматчевая интрига – возможные подстройки Ивича под «Зенит». Шансы «Краснодара»: Кордоба (в каждой игре находит моменты), ошибки «Зенита» под прессингом (привезли с ЦСКА, не сразу разобрались с «Локо» и «Ахматом») и нестабильные концовки хозяев.

Кто для вас фаворит главного матча первого круга?

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Как использовать матч «Зенит» – «Краснодар» в фэнтези? Подсказки экспертов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Виталий Невар

4 комментария

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Mikhail 1968
без дисквалифицированного Алипа у Зенита никаких шансов
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Плацкарт Вагоныч
Ответ Tursus
"Зенит" объективно сильнее. Если не случится что-то неожиданное с составом (травмы, неожиданные тренерские решения, "бунт на корабле") и внешними обстоятельствами (стихийные бедствия, судейский беспредел, форс-мажор, вмешательство Хоттабыча), "Зенит" должен победить.
Скорее да, победа Зенита. Но я бы поставил на ничью.
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