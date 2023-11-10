Как «Зенит» и «Краснодар» подошли к главному матчу осени?

Ключевые детали от Ильи Васильева.

В последнем туре первого круга РПЛ «Зенит» и «Краснодар» сыграют главный матч осени в России. Чемпион подходит к нему с серией из четырех побед, а внезапный претендент на титул – после сложнейшего отрезка в сезона: вырванной победы над «Ростовом» (0:2 после первого тайма, итог – 3:2), тяжелой ничьей с «Балтикой» (2:2), первого поражения от ЦСКА (0:1) и скромной победы над «Крыльями Советов» (2:1).

Что нужно знать перед главным матчем первого круга?

«Зенит» – лучший в РПЛ в атаке, «Краснодар» сбалансирован

У «Зенита» – лучшая атака РПЛ. Несмотря на тяжелый старт (помните 1,9 xG и последнее место по остроте после трех туров?), после четырнадцати туров «Зенит» – главный по владению, xG, голам, касаниям в штрафной и явным моментам.

В топ-матчах «Зенит» хорош даже при отрицательном результате: создал больше «Динамо» (2:3), «Спартака» (3:1), ЦСКА (1:1) и «Локомотива» (1:2). При этом в последнее время команда Семака кажется немного сонной: безынициативный первый тайм с «Крыльями» (3:1, все голы забиты после перерыва), проблемы под прессингом «Ахмата» в стартовые полчаса (2:1), долго запрягала с «Балтикой» (снова 0:0 к перерыву, итог – 2:0).

Разговоры о новом стиле «Краснодара» – уже моветон, но давайте зафиксируем: Владимир Ивич построил очень разнообразную команду. «Краснодар» лидирует по длинным передачам, но умеет доминировать на мяче (уступает во владении только «Зениту», «Спартаку» и «Оренбургу»).

«Краснодар» редко контролирует мяч в течение всей игры, но при необходимости вдавливает соперников в их штрафную. Последние примеры – второй тайм с «Ростовом» (добыли победу), стартовые 15 минут в Калининграде (отрезок завершился голом Джона Кордобы), заключительные полчаса против ЦСКА (не реализовали несколько явных моментов).

«Краснодар» пропускает меньше всех (9 голов, рекорд в истории клуба), но и оверперформит сильнее всех в лиге: допустили 13,8 xG и нередко много допускают в конце матчей.

Мини-проблемы не мешают обороне «Краснодара» быть одной из лучших в лиге. В целом «Краснодар» сбалансирован: в топ-5 по допущенным ударам, касаниям и моментам.

Как «Зенит» и «Краснодар» создают моменты: опасны слева, активны в середине

Ниже – карта передач под удар «Зенита» и «Краснодара».

Данные и графика – телеграм-канал «Соккер-радар»

Выводы:

1. Три основных центра притяжения «Зенита»: левый фланг (13% ключевых передач), пространство над штрафной (11%) и правый край у лицевой линии (9%).

2. Острота слева – комбинации с участием Дугласа Сантоса и Клаудиньо. «Зенит» регулярно владеет мячом, влево часто смещается Матео Кассьерра – так много атаковали в начале сезона.

После перехода Марио Фернандеса Семак перевел Вячеслава Караваева в центр обороны, но при длительной атаке у чужой штрафной оказывались и Марио, и Караваев (к ним же часто приходил Вендел).

Середина – традиционная зона для «Зенита» по прошлому сезону. Чаще всего моменты создавались за счет перегрузов (например, гол подключившегося из глубины Вендела в ворота «Крыльев») и быстрых атак.

3. «Зенит» с отрывом лидирует по явным моментам (30, «Спартак» – 20, «Краснодар» – 19). Главные по креативу: Клаудиньо (10 созданных шансов, 33 передачи под удар), Вендел (5, 17) и Дуглас Сантос (3, 29).

4. «Краснодар» тоже невероятно опасен слева. Там работает связка Кордоба – Сперцян (отвечает за полуфланг), с этого фланга подает Лукас Оласа. Несмотря на новый стиль, «Краснодар» все еще заточен на середину (27% ключевых передач «Краснодара» идут оттуда, у «Зенита» – 26%).

5. Никита Кривцов – внезапный лидер «Краснодара» по передачам под удар (21), хотя сыграл на 200 минут меньше Эдуарда Сперцяна. Баши – с отрывом лучший по созданным моментам (5), у ближайших преследователей всего по 2 шанса (Кривцов, Оласа, Кордоба).

Скамейка «Зенита» мощнее: больше опций для перестановок, класс исполнителей выше

Стоимость состава – один из показателей, который отражает уровень развития клубов и их конкурентоспособность. Логично, что чем больше бюджет, тем выше шанс на высокий результат.

«Зенит» – самая дорогая команда РПЛ по версии Transfermarkt (153 миллиона евро), «Краснодар» – третья (90 млн). Лидерство Ивича не удивляет на фоне проблем «Спартака» (96 млн), ЦСКА (82 млн), «Динамо» (77 млн) и «Локомотива» (76 млн).

На прошлой неделе старт «Зенита» был дороже старта «Краснодара» даже на фоне оставшегося на скамейке Клаудиньо (96 млн против 72,2).

Запас «Зенита»: обычно на скамейке остаются Роберт Ренан, Андрей Мостовой, Вильзон Изидор, Данил Круговой, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Александр Коваленко и Ду Кейрос. Семак не просто подменяет уставших, но еще и легко перестраивает и ускоряет команду.

У Ивича меньше возможностей для серьезных изменений. Например, опорник Александр Черников явно сильнее и полезнее Кевина Ленини, нет адекватной конкуренции Кордобе (Александру Кокшарову всего 18), поэтому нестабильные Олакунле Олусегун, Ильзат Ахметов и Кади – главные по усилению «Краснодара» по ходу игр.

На дистанции матча и всего сезона «Зенит» вариативнее благодаря глубокому составу. «Краснодар» сделал 58 замен из 70 возможных, но десять – только после 90-й минуты.

«Зенит» почти не отклоняется от чемпионского графика. К результату «Краснодара» подбирался только ЦСКА

При всех проблемах «Зенит» близок к привычному темпу набора очков.

Исключение – космический отрыв прошлого сезона (плюс семь от «Спартака»). Дважды к концу первого круга «Зенит» держал соперников на расстоянии одной победы (сезоны-2019/20 и 2021/22), а на фоне ковидной ЛЧ-2020/21 и травм лидеров даже отставал от ЦСКА на одно очко.

При этом «Зенит» Семака всегда прибавляет весной. Велика вероятность, что в этом сезоне история повторится: восстановятся лидеры (Фернандес, Мостовой), наверняка подъедут качественные новички, а Семак получит больше времени на тактическую стабилизацию состава.

Главные вопросы: подстройки Семака и Ивича и чье нападение продавит защитников

1. Как Семак выстроит оборону?

«Зенит» постоянно тасует оборону из-за травм (по ходу сезона отсутствовали Родригао, Дмитрий Чистяков, Фернандес и Караваев) и ненадежности Ренана. Против «Балтики» Семаку снова пришлось придумывать новый вариант из-за дисквалификации Нуралы Алипа. Караваев вернулся на правый фланг, Дуглас Сантос встал третьим к Страхине Эраковичу и Родригао при позиционной обороне (при атаке Дуглас выдвигался в опорную зону), Круговой занял левый край.

Вернет ли Семак Алипа в старт на «Краснодар»? Сыграет в четыре или пять защитников? Получит ли Дуглас Сантос гибридную роль?

Вероятно, при полном комплекте защитников Семак откажется от смешанных ролей Дугласа Сантоса и Караваева: Родригао хорош после травмы, Эракович может подключаться справа, а Алип вернется в старт после дисквалификации.

Бонус – стиль этой тройки: каждый выдергивается из линии, это важно против подвижной атаки «Краснодара».

2. Сыграет ли Волков?

Сергей Волков – один из главных воспитанников новой краснодарской волны. Скорость и объем подключений впечатляют, но в последние месяцы к игре сзади – слишком много вопросов.

Волков не контролирует пространство за спиной, не всегда верно выбирает позицию, «Балтика» и ЦСКА легко вскрывали его край. Против «Крыльев» Волков остался в запасе, а его место справа занял опытный и более надежный (но и менее активный на чужой половине) Сергей Петров.

Что будет в Петербурге?

3. Кассьерра и Сергеев снова выйдут вдвоем?

В прошлом сезоне Кассьерра и Иван Сергеев почти не играли в паре. Отчасти – из-за схемы 4-3-3 с Малкомом на правом краю атаки, отчасти – из-за спорной формы самих нападающих.

В этом сезоне Кассьерра – основной вариант для 4-3-3, но в последних матчах Семак выпускал Матео вместе с Сергеевым. Так «Зенит» адаптируется под лимит и отсутствие мощных вингеров.

С восстановлением Мостового и Караваева «Зениту» проще жонглировать лимитчиками. Выход Андрея – один из вариантов под раскачку проблемного правого фланга «Краснодара» за счет дриблинга и рывков за спину.

4. Что Ивич придумает под новый топ-матч?

Пару недель назад Ивич удивил в матче с ЦСКА: 3-4-3 в обороне с выдвижениями Хуниора Алонсо в опорной зону при ударах от ворот Матвея Сафонова. К середине второго тайма «Краснодар» свернул эксперимент: Оласа вернулся из центра обороны на фланг, Алонсо стал раздавать передачи из глубины. После отката к привычным установкам «Краснодар» зажал ЦСКА в его трети и был близок к ничьей.

Против «Зенита» Ивич наверняка использует Баши или Олусегуна в качестве пятого защитника при обороне. Больше интриг в центре поля: с ЦСКА Ивич оставил в середине только Сперцяна и Черникова. Против Вильмара Барриоса, Вендела и Клаудиньо нужно больше объема.

5. Кто успешнее нагрузит центральных защитников?

«Зенит» и «Краснодар» отправляют большую группу игроков к центральным защитникам: у Семака к нападающим присоединяются Мантуан и Вендел, у Ивича – Кривцов, и вингеры и Волков.

Центральным защитникам «Зенита» придется сдерживать разнообразного Кордобу, «Краснодара» – страховать хитрые вбегания Вендела и реагировать на подыгрыш других атакующих игроков.

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«Зенит» и «Краснодар» – две самые стабильные команды РПЛ. Семак справился с кризисом на старте сезона: поправил атаку и стабилизировал оборону. «Краснодар» был в порядке с первого тура, но дважды оступился в октябре.

«Зенит» сильнее благодаря мощной атаке и чемпионскому менталитету, но «Краснодар» сразу на нескольких позициях обладает одними из лучших игроков лиги (Сафонов, Алонсо, Оласа, Черников, Сперцян и Кордоба). Старт «Краснодара» может тягаться с «Зенитом», но кадровый выбор у Семака глубже, чем у Ивича.

Поэтому, возмозможно, главная предматчевая интрига – возможные подстройки Ивича под «Зенит». Шансы «Краснодара»: Кордоба (в каждой игре находит моменты), ошибки «Зенита» под прессингом (привезли с ЦСКА, не сразу разобрались с «Локо» и «Ахматом») и нестабильные концовки хозяев.

Кто для вас фаворит главного матча первого круга?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Виталий Невар