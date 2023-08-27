12 комментариев

Все ближе откат к результатам немцев.

В начале 2023-го Михаил Галактионов преобразил «Локомотив»: легко соединил всех звезд, проиграл только «Зениту», весной стал лидером по очкам. Казалось, в новом сезоне будет еще лучше, Sports.ru даже написал, что «Локо» – главный претендент на серебро. Но пока команда Галактионова ужасна.

Что случилось?

Вопросы появились и весной, несмотря на успехи: оверперформ в атаке и тотальные провалы в обороне

Весной «Локомотив» настроил нападение: больше всех забивал и создавал, а Пиняев, Дзюба и Глушенков разрывали.

Результативность – супер, но радар выше подчеркивает, что «Локомотив» забивал существенно больше ожидаемого. Команда Галактионова создала моментов на 25 голов, а забила 34. Почти вся атакующая группа оверперформила: Дзюба забил 8 мячей с игры при 4,34 xG, Глушенков – 5 при 2,29, Изидор – 6 при 3,34 (требовалось 29 минут на гол), Пиняев – 2 при 2,25, Тикнизян – 4 при 2,46.

Дикая эффективность противоречила и остальным показателям: «Локо» уступал лидерам по ударам, касаниям в штрафной и точным кроссам. Зато идеально реализовывал голевые моменты.

Из-за великолепной атаки меньше внимания уделялось обороне. «Локомотив» закончил весну 11-м по допущенному xG, Лантратов стал лидером по предотвращенному xG, в центре защиты творился хаос, а соперники постоянно вскрывали фланги. В некоторых матчах «Локо» откровенно везло: «Оренбург» влетел 1:4, но в первые 15-20 минут наиграл на комфортное преимущество, а ЦСКА доминировал весь матч, но пропустил на последних минутах (1:1).

Беды «Локо» в защите: он худший по ожидаемым очкам и больше всех дает бить по своим воротам

В прошлом сезоне оборона «Локомотива» не сразу упала на дно. Перед мартовским перерывом Галактионов временно улучшил защиту. «Локо» допускал меньше, чем при немцах: после трех матчей шли шестыми по допущенному xG, но с апреля рухнули аж на 13-е место.

Оборона «Локомотива» сейчас – ад. Команда Галактионова по многим ключевым метрикам внизу – и даже идет последней по ожидаемым очкам.

«Локомотив» не прогрессирует по сравнению с весной 2023-го. Наоборот, стало только хуже.

Падение стало особенно чувствительным на фоне пропавшей магии впереди. В итоге «Локомотив» допускает почти в два раза больше моментов у своих ворот, чем создает сам (8,52 – оборонительный xG, 4,81 – атакующий).

Еще одна проблема – «Локомотив» так и не нашел качественную пару центральных защитников.

Весенняя ротация объясняется просто: Галактионов убрал Кузьмичева и Конти после ужасной игры с «Краснодаром» (плюс оба много пропустили из-за травм), пару Погостнов – Магкеев разрушила травма Станислава. Затем пошла чехарда, которая перекинулась на новый сезон: Морозов неожиданно вышел в старте с «Рубином», хотя на сборах в паре с Фассоном чаще появлялся Погостнов, после ужасной игры Лукаса вернулся Кузьмичев, но и он не убедил. В последних матчах играли Фассон и Погостнов.

Центр обороны «Локомотива» не соответствует топ-5 РПЛ: Фассон только восстановился от крестов (пока не убедил), 19-летний Погостнов нестабилен, Кузьмичев – самый слабый в команде, Морозов надежно играл в тройке «Факела», а Сильянова пока не пробовали.

«Локо» мало создает с игры и совершенно не опасен без Дзюбы

Конечно, многие могут подумать, что «Локомотиву» просто тяжело забивать без Дзюбы. Артем – важный игрок, но проблемы впереди возникали и с ним. Пока лучший отрезок в атаке в этом сезоне – первый тайм с «Рубином» (2:2). Тогда «Локо» перебивал прессинг, а нападающие ярко разбегались. Но дальше уже сложнее:

• против «Факела» (4:1) создавали моменты только после подборов на стандартах;

• 7 ударов из 13 с ЦСКА (1:4) – стандарты и второй темп после них;

• 2:20 по ударам с «Крыльями» (1:1) войдут в историю. Первая попытка была в начале матча с углового, вторая – неожиданное спасение Марадишвили незадолго до финального свистка;

• против «Краснодара» (1:1) нанесли 7 ударов из штрафной, 4 из них – после 75-й минуты.

Повреждение Дзюбы только усугубило проблемы. В центре нападения выходил Глушенков. С «Крыльями» под ним сыграл Миранчук, справа – Сарвели, слева – Пиняев. Без Артема пропала фиксированность позиций, заполнение зон около штрафной, возможность зайти в чужую треть с помощью забросов. В итоге атакующая группа двигалась хаотично и бессвязно. С «Краснодаром» Сарвели вышел уже под Глушенковым (справа был Рыбчинский), но «Локомотив» снова потерялся.

Проблемы не только на поле, но и в заявке. «Локомотив» проваливает трансферную кампанию: куплен Сарвели, остался Рыбчинский, но этого мало, чтобы сохранять вариативность впереди.

Нет чистого правого вингера: в прошлом сезоне позицию закрывал Камано (помогал при обороне), сейчас там выходили Глушенков (ему явно проще в середине), Пиняев (неудобно смещаться под правую ногу), Сарвели (эксперимент с «Крыльями» никто не понял) и Рыбчинский (не хватает в атаке, но может исполнить роль Франсуа в обороне).

Полноценной замены Дзюбе тоже нет, а без него вся структура развалилась.

«Локомотив» вредит разбалансированность: команда явно разделена на атаку и оборону (особенно в контратаках)

При прессинге «Локомотив» более-менее сохраняет структуру, поэтому разбалансированность наиболее заметна на своей половине.

«Локо» в основном отбивается блоком 4 защитника – 2 центральных полузащитника, а вингеры пассивны, могут не добегать за крайними защитниками соперника, минимально вовлечены нападающие (даже формальная десятка). Добавляем проблемы Тикнизяна с чтением игры, слабый центр обороны – получаем, что у Лантратова объем работы – как в «Химках».

«Локо» уязвим в ответных контратаках. Разбегается атакующая четверка, которую поддерживает Тикнизян (периодически и Ненахов), вылетает один из опорников. Позиция Наира сильно меняется по сравнению с оборонительной: он оказывается в середине, остальные тоже застревают, и «Локо» гасит прорывы втроем-вчетвером. На скрине ниже – классическая ситуация после потери, когда атака соперника разбегается, а большинство игроков «Локо» еще на чужой трети.

Многие не торопятся назад, поэтому «Локомотив» получает остроту вторым темпом.

***

«Локомотив» ужасно начал сезон. Неплохо атаковал в первом тайме с «Рубином», но спасся только после ошибки Дюпина. Разорвал «Факел» после стандартов, почти ничего не создав с игры. Быстро развалился с ЦСКА. Отскочил против «Крыльев» (2:20 по ударам). С трудом отыгрался в Краснодаре.

Проблем – масса. Во-первых, провалилась селекция: центр обороны не вывозит, Дзюба оказался незаменимым, нет правого вингера.

Во-вторых, недостаток игроков вносит нестабильность в действия Галактионова – он постоянно тасует состав в поисках вариантов.

В-третьих, есть вопросы и к самому тренеру: что за эксперимент с ролью Сарвели? почему Пиняев и Глушенков растеряли форму? как он планирует приводить такой рваный состав к балансу? когда появится дисциплина на своей половине?

Пока «Локомотив» – одна из худших команд впереди и сзади. Что предпримет Галактионов?