12 комментариев

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«Локомотив» ужасен и в атаке, и в обороне. Откуда столько проблем?

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Футбол Футбол

Все ближе откат к результатам немцев.

В начале 2023-го Михаил Галактионов преобразил «Локомотив»: легко соединил всех звезд, проиграл только «Зениту», весной стал лидером по очкам. Казалось, в новом сезоне будет еще лучше, Sports.ru даже написал, что «Локо» – главный претендент на серебро. Но пока команда Галактионова ужасна. 

Что случилось?

Вопросы появились и весной, несмотря на успехи: оверперформ в атаке и тотальные провалы в обороне

Весной «Локомотив» настроил нападение: больше всех забивал и создавал, а Пиняев, Дзюба и Глушенков разрывали.

Результативность – супер, но радар выше подчеркивает, что «Локомотив» забивал существенно больше ожидаемого. Команда Галактионова создала моментов на 25 голов, а забила 34. Почти вся атакующая группа оверперформила: Дзюба забил 8 мячей с игры при 4,34 xG, Глушенков – 5 при 2,29, Изидор – 6 при 3,34 (требовалось 29 минут на гол), Пиняев – 2 при 2,25, Тикнизян – 4 при 2,46.

Дикая эффективность противоречила и остальным показателям: «Локо» уступал лидерам по ударам, касаниям в штрафной и точным кроссам. Зато идеально реализовывал голевые моменты.

Из-за великолепной атаки меньше внимания уделялось обороне. «Локомотив» закончил весну 11-м по допущенному xG, Лантратов стал лидером по предотвращенному xG, в центре защиты творился хаос, а соперники постоянно вскрывали фланги. В некоторых матчах «Локо» откровенно везло: «Оренбург» влетел 1:4, но в первые 15-20 минут наиграл на комфортное преимущество, а ЦСКА доминировал весь матч, но пропустил на последних минутах (1:1).

Беды «Локо» в защите: он худший по ожидаемым очкам и больше всех дает бить по своим воротам

В прошлом сезоне оборона «Локомотива» не сразу упала на дно. Перед мартовским перерывом Галактионов временно улучшил защиту. «Локо» допускал меньше, чем при немцах: после трех матчей шли шестыми по допущенному xG, но с апреля рухнули аж на 13-е место. 

Оборона «Локомотива» сейчас – ад. Команда Галактионова по многим ключевым метрикам внизу – и даже идет последней по ожидаемым очкам.

«Локомотив» не прогрессирует по сравнению с весной 2023-го. Наоборот, стало только хуже. 

Падение стало особенно чувствительным на фоне пропавшей магии впереди. В итоге «Локомотив» допускает почти в два раза больше моментов у своих ворот, чем создает сам (8,52 – оборонительный xG, 4,81 – атакующий).

Еще одна проблема – «Локомотив» так и не нашел качественную пару центральных защитников.

Весенняя ротация объясняется просто: Галактионов убрал Кузьмичева и Конти после ужасной игры с «Краснодаром» (плюс оба много пропустили из-за травм), пару Погостнов – Магкеев разрушила травма Станислава. Затем пошла чехарда, которая перекинулась на новый сезон: Морозов неожиданно вышел в старте с «Рубином», хотя на сборах в паре с Фассоном чаще появлялся Погостнов, после ужасной игры Лукаса вернулся Кузьмичев, но и он не убедил. В последних матчах играли Фассон и Погостнов.

Центр обороны «Локомотива» не соответствует топ-5 РПЛ: Фассон только восстановился от крестов (пока не убедил), 19-летний Погостнов нестабилен, Кузьмичев – самый слабый в команде, Морозов надежно играл в тройке «Факела», а Сильянова пока не пробовали.

«Локо» мало создает с игры и совершенно не опасен без Дзюбы

Конечно, многие могут подумать, что «Локомотиву» просто тяжело забивать без Дзюбы. Артем – важный игрок, но проблемы впереди возникали и с ним. Пока лучший отрезок в атаке в этом сезоне – первый тайм с «Рубином» (2:2). Тогда «Локо» перебивал прессинг, а нападающие ярко разбегались. Но дальше уже сложнее:

• против «Факела» (4:1) создавали моменты только после подборов на стандартах;

• 7 ударов из 13 с ЦСКА (1:4) – стандарты и второй темп после них;

• 2:20 по ударам с «Крыльями» (1:1) войдут в историю. Первая попытка была в начале матча с углового, вторая – неожиданное спасение Марадишвили незадолго до финального свистка;

• против «Краснодара» (1:1) нанесли 7 ударов из штрафной, 4 из них – после 75-й минуты.

Повреждение Дзюбы только усугубило проблемы. В центре нападения выходил Глушенков. С «Крыльями» под ним сыграл Миранчук, справа – Сарвели, слева – Пиняев. Без Артема пропала фиксированность позиций, заполнение зон около штрафной, возможность зайти в чужую треть с помощью забросов. В итоге атакующая группа двигалась хаотично и бессвязно. С «Краснодаром» Сарвели вышел уже под Глушенковым (справа был Рыбчинский), но «Локомотив» снова потерялся.

Проблемы не только на поле, но и в заявке. «Локомотив» проваливает трансферную кампанию: куплен Сарвели, остался Рыбчинский, но этого мало, чтобы сохранять вариативность впереди. 

Нет чистого правого вингера: в прошлом сезоне позицию закрывал Камано (помогал при обороне), сейчас там выходили Глушенков (ему явно проще в середине), Пиняев (неудобно смещаться под правую ногу), Сарвели (эксперимент с «Крыльями» никто не понял) и Рыбчинский (не хватает в атаке, но может исполнить роль Франсуа в обороне). 

Полноценной замены Дзюбе тоже нет, а без него вся структура развалилась.

«Локомотив» вредит разбалансированность: команда явно разделена на атаку и оборону (особенно в контратаках)

При прессинге «Локомотив» более-менее сохраняет структуру, поэтому разбалансированность наиболее заметна на своей половине.

«Локо» в основном отбивается блоком 4 защитника – 2 центральных полузащитника, а вингеры пассивны, могут не добегать за крайними защитниками соперника, минимально вовлечены нападающие (даже формальная десятка). Добавляем проблемы Тикнизяна с чтением игры, слабый центр обороны – получаем, что у Лантратова объем работы – как в «Химках».

«Локо» уязвим в ответных контратаках. Разбегается атакующая четверка, которую поддерживает Тикнизян (периодически и Ненахов), вылетает один из опорников. Позиция Наира сильно меняется по сравнению с оборонительной: он оказывается в середине, остальные тоже застревают, и «Локо» гасит прорывы втроем-вчетвером. На скрине ниже – классическая ситуация после потери, когда атака соперника разбегается, а большинство игроков «Локо» еще на чужой трети.

Многие не торопятся назад, поэтому «Локомотив» получает остроту вторым темпом.

***

«Локомотив» ужасно начал сезон. Неплохо атаковал в первом тайме с «Рубином», но спасся только после ошибки Дюпина. Разорвал «Факел» после стандартов, почти ничего не создав с игры. Быстро развалился с ЦСКА. Отскочил против «Крыльев» (2:20 по ударам). С трудом отыгрался в Краснодаре.

Проблем – масса. Во-первых, провалилась селекция: центр обороны не вывозит, Дзюба оказался незаменимым, нет правого вингера. 

Во-вторых, недостаток игроков вносит нестабильность в действия Галактионова – он постоянно тасует состав в поисках вариантов. 

В-третьих, есть вопросы и к самому тренеру: что за эксперимент с ролью Сарвели? почему Пиняев и Глушенков растеряли форму? как он планирует приводить такой рваный состав к балансу? когда появится дисциплина на своей половине?

Пока «Локомотив» – одна из худших команд впереди и сзади. Что предпримет Галактионов?

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12 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Какая уже статья о том как ужасен Локо? Все нормально будет, наберут форму, разыграются.Всего одно поражение потерпели.
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proshka
под статьей о кризисе в Спартаке пользователи плбсуют комментарий о том, сколько можно говорить о Спартаке?! однако. там за 2 часа 100+ комментариев, а тут, о Локомотиве, за 15 минут один комментарий. мой второй. вот и делайте выводы
+4
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Контрольный выстрел
Галактионов обычный шабашник, такой же как Рахимов, Юран и прочие Писаревы.
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Плацкарт Вагоныч
Согласен с автором статьи.
Считаю, что помогут лишь качественные приобретения. Хотя бы по 1 в каждую линию кроме вратарской.
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Алекс 777
кто бы мог подумать, что уход Камано так скажется на атаке.
Если серьезно,но очевидно, что игроки атаки явно не в форме, разочаровывает игра Пиняева. Почему играет Самошников и не играет Сильянов? зачем парня вернули из Ростова?
миранчук и Жемалетдинов ужасны.
Рыбчинский игрок ротации, но ни как не основы.
Замены Дзюбе нет.
получается очень много дыр в составе.
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Novak
Ещё весной было видно, что нужен игрок схожего с Дзюбой плана - собирать верховые мячи и отвлекать защитников, чтобы остальная группа атаки Локо могла свободнее себя чувствовать. Но сейчас непонятно зачем взяли Сарвели. Если до конца трансферного окна не появится профильный центрфорвард, то всё будет очень плохо (возможно тянут с приобретением потому, что рассчитывают брать игрока на деньги от продажи Изидора).
С центром обороны главная проблема из-за того, что Галактионов никак не может определиться с парой основных. Уже давно пора выбрать, что, например, Фассон и Морозов играют постоянно, если у них нет травм/дисквалификаций.
Не сказал бы, что нужен правый вингер - весной Глушенков именно на этом фланге был хорош. Тут плохо, что обе "десятки" - Жемалетдинов и Миранчук - печально выглядят.
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Shuller18
Просто гляньте на фамилии ЦЗ, и станет всё ясно, почему Локомотив настолько слаб в обороне.
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Тренерские конспекты Бормана
Когда Миша кинул Пари НН, то ему прочили провал через год и бесславную отставку.
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fil_spb
Локомотив ужасен, такого избиения как в игре Крылья-Локо редко когда приходится видеть. И никакими объективными проблемами с составом это избиение не объяснишь и не оправдаешь. Хотя весна была заметно оптимистичнее.

Галактионов вообще очень непонятный тренер. Вроде неплохая весна была, но весьма неровная работа в НН и жуткая игра сейчас. Очень неплохой отбор шел на молодежное Евро-23 с великолепной победой против Испании, но до этого был полностью проваленный молодежный Евро-21, где мы вылетели после группового этапа и играли очень плохо. Пора уже Галактионову прибавлять в стабильности.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ feliz
Классическое заблуждение)) потерпели они по факту 3 поражения, так как два раза отскочили не по игре абсолютно. Игры нет никакой совершенно. Галактикосу лучше бы перейти на тройку защиты пока не уволили. Эти даст ему надежность сзади и дополнительные резервы впереди. Состав должен быть такой: Ненахов-Сильянов-Погостнов-Фассон-Тикнизян Баринов-Карпукас Глушенков-Пиняев-Жемал(Миранчук)
По факту потерпели 1 поражение от ЦСКА.Какие 3 поражения, откуда ты их взял?
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