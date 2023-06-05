Важные факты о сезоне РПЛ – на 11 картинках! xG, ротация и полезный дриблинг

Большая инфографика.

Прошедший сезон РПЛ-2022/23 все еще в наших мыслях: мы уже составили символические сборные, рассказали о неожиданных топ-новичках, изучали тактику на картинках и узнали главное об xG.

Но разве на этом можно остановиться? С помощью данных Opta мы подсветим недооцененные или неочевидные факты – в картах, графиках и картинках. Рассматривайте и обсуждайте.

Всего 4 клуба улучшили и атаку, и защиту по сравнению с прошлым сезоном. «Зенит» был неуязвим в обороне, но впереди не прибавил!

На картинке – созданная и допущенная опасность по сравнению с прошлым сезоном: вертикальная ось – xG, горизонтальная – допущенные xG, лого – результат в этом сезоне, а хвост от нее указывает, где команда была в прошлом сезоне.

Если клуб летит вверх – значит прибавил в атаке. Если вниз – значит потерял прежнюю остроту.

Если движется вправо – значит прибавил в защите. Если влево – стал уязвимее у своих ворот.

«Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Урал», «Пари НН» и «Локомотив» стали надежнее в обороне.

Разница «Зенита» между допущенным xGA – космическая (укрепились с 30,63 до 18,5).

ЦСКА и «Спартак» тоже мощно прибавили сзади после прошлого серого сезона (-8,17 и -5,87 xGA соответственно), Виктор Гончаренко обезопасил «Урал» от стыков (допустили на 4,95 xG меньше, чем в прошлом сезоне), а вот прогресс в защите «Нижнего» не спас его от переходных матчей (-3,54).

Микроукрепление обороны «Локомотива» почти не ощущается – повлияли ужасный год немцев и проблемы с ЦЗ уже при Михаиле Галактионове (-1,29).

Регресс года в защите – «Химки» (-6,82)! Весь год команда металась между тренерами с принципиально разными взглядами, тасовала состав и не всегда угадывала, поэтому мощный спад очевиден.

Неожиданный факт – несмотря на самый результативный сезон в истории РПЛ, только четыре команды улучшили xG. Первые три легко угадать: Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов обострили атаку «Спартака» и ЦСКА (+8,9 и 6,5 xG соответственно), а «Урал» Гончаренко большую часть сезона жалил впереди и был опасен на стандартах (+5,25). Прогресс «Пари НН» не так очевиден – после Михаила Галактионова команде не хватило системности (+2,38).

Самая существенная просадка по xG – у «Сочи» (-11,55) и «Крыльев Советов» (-11,52). Первые тускнели впереди с осени, а самарцы зимой лишились хедлайнеров атаки. Проблемы повлияли и на результат: «Сочи» упал со 2-го на 10-е место, а «Крылья» после попадания в восьмерку спаслись от стыков только в последнем туре.

Только четыре команды улучшили и xG, и xGA – это ЦСКА, «Спартак», «Урал» и «Пари НН». Гораздо больше клубов ухудшили оба показателя: «Сочи», «Динамо», «Ростов», «Краснодар», «Крылья», «Ахмат» и «Химки».

Тактические хамелеоны: «Спартак», «Химки» и «Оренбург»

Больше месяца назад мы выяснили, что основная схема в РПЛ – разные вариации 4-3-3 «Динамо», «Зенита», «Краснодара», «Оренбурга», «Ростова» и «Спартака». Наиболее стабильны «Ахмат» (4-2-3-1), «Крылья» (4-4-2), «Локо» (4-2-3-1), «Пари НН» (3-4-2-1), «Сочи» (3-4-2-1), ЦСКА (3-4-3). Конечно, самарцы, нижегородцы и сочинцы временами менялись, но генеральная идея оставалась одной.

«Оренбург» – другая история. Марцел Личка рассказывал, что топит за стабильность и не любит перемены в составе, но был вынужден адаптироваться. «Оренбург» часто использовал 4-3-3, а еще для атаки настроил 3-4-3, 3-5-2 и ромбовые 4-4-2.

Причина тактических метаний «Химок» ясна – слишком много тренеров со слишком разными взглядами. При Сергее Юране был строгий и компактный футбол, Николая Писарева до сих пор никто не понял, Спартак Гогниев ставил 4-3-3, 3-4-3, начинал ромбом 4-4-2, уходил к 3-5-2, Андрей Талалаев предпочитает подстраиваться под соперника.

Но сильнее всех выделяется тактический хамелеон Гильермо Абаскаля. Ромб в начале сезона, уход к разным версиям 4-3-3 (классика плюс расстановка с Соболевым на правом фланге), весенние метания от 4-3-3 к 4-4-2 (ромб плюс линия), 3-4-3/3-4-2-1 и 3-5-2. В каждой версии наиболее опасен и выдвинут Квинси Промес – верхняя точка на расстановке – именно он. Его свобода и активность привели к самому результативному сезону в карьере и чемпионству «Спартака» по xG.

Для наглядности показываем, как выглядел «Спартак» в трех основных формациях по данным Opta. Каждая точка – позиция, на которой могли выходить разные исполнители. Чем больше точка – тем больше взаимодействий у игрока с остальными. Ее цвет – острота паса. Синий – действия на этой позиции редко приводили к обострению, красный – часто.

«Торпедо» не зависело от стандартов. Показатель почти как у чемпиона!

Ниже раскладка типов забитых мячей по клубам: зеленый – забиты после позиционной атаки, темно-синий – результат аутов плюс подач штрафных, красных, розовый – прямых штрафных, синий – пенальти.

Бросается в глаза, что «Зенит» очень редко забивал со стандартов: 86,4% мячей в позиционных и быстрых атаках, всего 3 после угловых. Команда Сергея Семака часто разыгрывала угловые, из-за чего реже использовала прямые подачи.

Перекос на голы с игры наблюдается у «Локомотива» (44 гола, 81% от всех забитых) «Спартака» (46, 77%), «Краснодара» (46, 74%) и ЦСКА (39, 69,6%).

«Ахмат» (10), «Краснодар» (9), «Оренбург» (9), «Урал» (9), «Факел» (8) – в топе по реализации угловых, а «Ростов» – лучший по голам после подач со штрафных (7).

«Ростов» – очевидный лидер по голам с пенальти (12), следом идут ЦСКА (10) и «Динамо» (9).

Только «Ростов» и «Оренбург» забивали во всех категориях. Кажется, самое трудное – прямые голы со штрафных, но не только. «Химки» и «Торпедо» ни разу не забивали на угловых, а «Динамо», «Краснодар», «Ахмат», «Сочи» и «Зенит» – после подач со штрафных.

Теперь к специфической результативности: 25% голов «Ростова» – пенальти (у «Пари НН – 23,5%), «Урал» 8 раз отличился на угловых (24%), а «Торпедо» забило 80% мячей с игры (17 из 20).

Промес – самый эффективный дриблер, Кордоба неожиданно второй по голам

Переходим к самым ярким и эффективным дриблерам. Да, мы знаем, что сама по себе обводка мало что дает, поэтому усложнили метрику. Посчитали обводки, которые привели к ударам (причем бил необязательно обводяющий) и голам (забивал тоже необязательно обводящий).

Месяц назад CIES Football Observatory опубликовал список лучших дриблеров среди футболистов старше 23 лет. Оказалось, Хорхе Карраскаль – лучший в мире, опередил Джека Грилиша, Лероя Сане, Лео Месси и других суперзвезд. Поводов для иронии море, ведь Карраскаль уже несколько месяцев почти не играет. Вряд ли Хорхе настолько великий, скорее всего, у CIES хромает методика подсчета, но в РПЛ колумбиец точно выделяется: за первую треть чемпионата никто не обогнал вингера ЦСКА по ударам.

Приятно удивил Ильзат Ахметов – в этом сезоне полузащитник «Краснодара» преобразился и сотворил несколько мини-шедевров в левом полуфланге.

В огромном порядке и Сергей Пиняев – юный вингер обладает одной из самых уникальных манер обыгрыша в РПЛ. Вот что об этом рассказал Игорь Осинькин: «На скоростном дриблинге убирает мяч в любую сторону. Он мог под такими углами оббегать игроков – непонятно, центр тяжести низкий или ловкость неимоверная. Мог увидеть, что вратарь вышел из ворот или оставил угол: прокатить слабым или обводящим ударом, черпаком. На дриблинге, когда должен быть поглощен соперником, видел ворота или партнера. Никогда не было проблемой отдать пас. Это не такой чистый дриблер, когда есть соперник и мяч, а больше ничего не волнует. Он разнообразный футболист».

Отдельно выделяются игроки из других зон – Кордоба и Сперцян. Джон мегаопасен на пространстве и спиной к воротам (привело к 3 голам), а Эдуард прекрасно разбирается под давлением и в центре поля.

Удивительно, что в списке нет Малкома. Бразилец перед отъездом в Бразилию шел в топ-5 РПЛ по успешным обводкам, создавал основную остроту после проникающих передач и рывков с мячом на 5+ метров.

Но главный дриблер лиги – Квинси Промес. Вингер «Спартака» – лидер по голам после успешных обводок (4). Магия Промеса держится на обводках в штрафной – так Квинси забил четыре гола.

На карте – результаты его удачных обводок. Линия – траектория движения после дриблинга, цветной символ – тип действия.

Видно, что его финты ни к чему не приводили только в 7 случаях (потеря или неточный пас), в остальных – либо гол, либо точный пас.

Любопытно, что Квинси сразу после обводки бил по воротам только четыре раза, и все четыре привели к голу.

Песьяков – главный по игре ногами, а Лантратов – лучший стоппер

В этом сезоне до РПЛ добралась вратарская революция – у нас все больше смелых голкиперов, готовых играть ногами и страховать центральных защитников.

Раньше явление было локальным, но сейчас все больше клубов оттачивает детали: «Зенит» постоянно в поиске нового вратаря (уже попробовал Станислава Крицюка), Спартак Гогниев подгонял вратарей «Химок» под стандарты Пепа Гвардиолы, Матвей Сафонов поднимался для розыгрышей почти в среднюю треть (в его отсутствие так делал Станислав Агкацев), Иван Ломаев раздает и страхует, Игорь Акинфеев опасен после стандартов у чужих ворот (защитники после выносов соперников отдают вратарю мяч, а он длинной передачей возвращает его в чужую штрафную), а тренер вратарей сборной Виталий Кафанов может не вызвать на сбор из-за плохой игры ногами.

Главный плеймейкер-вратарь в РПЛ – Сергей Песьяков. Весной были привозы, но в первой части сезона он был невероятно важен и эффективен: отдавал проникающие передачи лучше некоторых полузащитников, создавал ситуативную тройку разыгрывающих с центральными защитниками или вставал в пару с Глебовым, чтобы ЦЗ уходили на фланги – так «Ростов» маскировал проблемы впереди.

Лантратов – лучший стоппер РПЛ. Он присел в запас в «Химках» из-за требований Спартака Гогниева по игре ногами, хотя до этого пропускал меньше ожидаемого. В Москве Илья мгновенно стал звездой: с ним «Локо» – 2-й по пропущенным (12), хотя 11-й по качеству допущенных моментов. В итоге Лантратов – лучший по количеству сэйвов, предотвращенным xG и спасениям от явных голевых моментов.

ЦСКА реже всех менял состав, «Торпедо» и «Химки» – чаще. Но не из-за системы, а из-за бардака

ЦСКА, «Крылья Советов», «Зенит» и «Ростов» в среднем меняли менее двух человек в старте от матча к матчу..

Команда Владимира Федотова очень долго ждала новичков, а после адаптации легионеров практически не меняла состав. Как правило, изменения связаны с травмами, дисквалификациями или точечной конкуренцией. Даже весной, когда Федотов экспериментировал, замены были выверенными и точечными.

В «Крыльях Советов» и «Ростове» – не такой большой выбор. Любая потеря из-за травмы или дисквалификации сильно влияла на команду, а трансферные возможности ограничены, поэтому Игорь Осинькин и Валерий Карпин выезжали на стабильности состава.

Удивляет «Зенит». Его возможности ротации гораздо выше. Очевидно, что класс запасных достаточно высокий (многие играли бы в основе большинства клубов РПЛ), но легионеры гораздо мощнее, из-за чего почти все россияне просидели на скамейке запасных.

Среди лидеров ротации – главные аутсайдеры и неожиданно «Оренбург». Марцел Личка рассказывал Sports.ru, что не любит частые изменения, но тяжелый график (РПЛ + Кубок) вынудили поменяться. Постоянное движение в «Торпедо», «Пари НН» и «Химок» – признак бардака в клубах. Там неоднократно менялись тренеры, а в «Торпедо» и «Химках» были конфликты с игроками и массовые закупки, влияющие на стабильность составов.

«Спартак» – лидер по волевым очкам, а «Зенит» – лучший по голам в последние 15 минут

«Спартак» – воля сезона! Камбэки принесли Гильермо Абаскалю сразу 21 очко – это 38% от результата за весь сезон. Выделяется весна: 11 очков из 18 «Спартак» набрал в гонке преследования. Обычно «Спартак» не очень активен в стартовые полчаса (9-й по xG в первые 15 минут и 5-й в следующие), но перед перерывом и после просыпается (везде в топ-3). Но самые яркие отрезки после 76-й минуты: 105 ударов, 16 голов, 15,9 xG – это существенно больше, чем в остальных промежутках.

Слегка удивил ЦСКА – только 4 очка в матчах, где уступали в счете. Но интересен контекст. В этом сезоне команда Федотова часто теряла очки, а проигрывала только 6 раз: перевернула игру с «Факелом» (с 0:1 на 4:1), была близка к ничьей и даже победе в Санкт-Петербурге (1:2), отдала игру «Торпедо» (0:1), ушла от поражения со «Спартаком» (2:2), серо сыграла с «Динамо» (1:2) и была разобрана Курбаном Бердыевым в Сочи (0:2).

Лидер по голам в последние минуты – именно «Зенит» (18). Команда Сергея Семака стабильно добивала соперников в конце (пример – чемпионский гол Ивана Сергеева) и в топ-3 по забитым и пропущенным голам почти на всех отрезках.

По отрезкам выделяется «Ахмат» – лучший по голам в первые 15 минут и перед перерывом 10 и 12 мячей соответственно, «Пари НН» и «Урал» в середине вторых таймов (13 голов, столько же у «Зенита») и «Динамо» в концовках из-за замен Славиши Йокановича (14 голов, третьи после «Зенита» и «Спартака»).

Сезон-2022/23 – самый результативный в истории

После серебряного «Ростова» Курбана Бердыева результативность в РПЛ резко снизилась (внимание на сезоне-2016/17).

Вот как это объяснил Виктор Гончаренко: «Мы пожинаем плоды очень хорошей работы Курбан Бекиевича, который выстроил качественную игру в обороне. 5-4-1 или 5-3-2 все очень глубоко обороняются в надежде на контратаки. В результате очень многие команды долго не играли в позиционных атаках и при потере мяча не прессинговали.

Это качественная работа, которая позволила хорошо сыграть с «Баварией», с «Манчестер Юнайтед». Очень хорошо под его философию подобраны футболисты: Полоз и Азмун знали, как действовать в атаке. Калачев знал, как играть правого латераля. В большей степени это исходило из системности обороны».

Тренд подтверждают и схемы: большинство команд учились играть низко, использовали 5 защитников и упрощали игру (возможно, из-за этого укоренился стереотип, что игра в 3 ЦЗ – обязательно автобус). Но теперь все меняется – и благодаря новым тренерам, звездам, и из-за падения уровня лиги.

Прошлый сезон стал самым результативным в истории, команды в среднем забивали 2,66 гола за игру. Но сейчас скачок еще мощнее – на 0,37 гола (3,03), так что в РПЛ новый рекорд.

Выводы

1. Главное – лига избавляется от автобусного наследия. Но…

2. Несмотря на увеличение результативности, всего четыре команды создали больше, чем в прошлом сезоне. Однако сразу 7 команд снизили надежность в обороне. Это значит, что всплеск результативности – скорее следствие плохой защиты, чем яркой в атаки.

3. «Спартак», «Химки» и «Оренбург» – главные тактические хамелеоны, но у причины у всех разные.Абаскаль так пытался решить проблемы с результатами, Личка подстраивался ради атаки и тяжелого графика, а тренеры «Химок» постоянно переучивали команду под свои идеи.

4. В РПЛ все больше современных вратарей, играющих ногами.

5. Промес – самый эффективный дриблер лиги.

6. «Краснодар» – первый по голам после угловых и прямых штрафных, а «Ростов» – лидер по пенальти. «Зенит» редко забивает со стандартов.

7. «Спартак» – самая волевая команда сезона. Команда Абаскаля набрала 38% очков с помощью камбэков, а «Зенит» был особенно опасен после перерыва и в финальные 15 минут (18).

Визуализация и обработка продвинутой статистики: Марина Семенова и Павел Тихонов

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов