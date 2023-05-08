20 комментариев

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Тактика «Спартака» и ЦСКА в картинках: откуда создают моменты, как забивают и пропускают, кто лучший в атаке

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Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Георгий Джикия Георгий Джикия
Иван Обляков Иван Обляков
Александр Селихов Александр Селихов
Хесус Медина Хесус Медина
Антон Зиньковский Антон Зиньковский
Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Владимир Федотов Владимир Федотов
ЦСКА ЦСКА
Спартак Спартак
Федор Чалов Федор Чалов
Квинси Промес Квинси Промес
Роман Зобнин Роман Зобнин
Футбол Футбол

Большая инфографика.

«Спартак» и ЦСКА бьются за серебро. Лучшие шансы у команды Владимира Федотова: 4 очка преимущества за 3 тура до конца, лидерство по очкам во всей РПЛ весной (25) и разогнавшаяся схема 3-4-3 с Хесусом Мединой в роли латераля и Федором Чаловым и Иваном Обляковым как инсайдами. Однако победа «Спартака» может обострить гонку: у Гильермо Абаскаля проще календарь, а ЦСКА на финише встретится с «Ростовом», тоже отстающим на 4 очка от второго места.

Сейчас идеальный момент для сравнения команд на дистанции сезона. 

«Спартак» использовал больше схем. ЦСКА стабильнее, а 3-4-3 – не только про оборону

Начнем со схем «Спартака» и ЦСКА. На графике ниже – игровые связи команд РПЛ при построении атак. Все очень просто: точки – усредненные позиции игроков за сезон, линии отражают количество передач (чем толще линия, тем больше пасов друг другу). Цветом выделена EPV – ожидаемая ценность владения. Логика похожа: синий – низкая вероятность, что действие игрока приведет к голу, красный – большая.

4-3-3 – наиболее частая схема «Спартака». Команда Абаскаля использовала разные формации: начинала ромбовыми 4-4-2, переходила на 4-3-3 осенью и наигрывала их на сборах, а сейчас остановилась на трех центральных защитниках. 

Неожиданный факт – несмотря на мощь Соболева, Селихов не так часто задействует форварда выносами, в основном разыгрывает мяч с защитниками. Заметна связь между правой восьмеркой и крайним защитником – в системе Абаскаля они регулярно меняются позициями и ищут друг друга. 

Разумеется, главная угроза – Промес. Квинси проводит самый результативный сезон в карьере (18+7). Сейчас в атаке «Спартака» чуть больше сумбура и активности во вторых таймах при навесах, из-за чего Соболев и Мартинс максимально опасны в штрафной, а крайние защитники помогают кроссами, но на дистанции сезона основным творцом был Промес. Квинси обладал свободной ролью, хотя большинство созданных моментов связано с привязкой к левому флангу, причем Соболев, Зобнин и Хлусевич/Тавареш постоянно искали его передачами. Плюс по позиции Промес отличается от правого вингера: Квинси изолирован и выдвинут сильнее.

Федотов всегда использовал 3-4-3. Алгоритм Opta посчитал, что вторая схема – 3-4-2-1, но в исполнении ЦСКА расстановки почти не отличаются. Акинфеев минимально задействован при начале атак: обычно отдает простые передачи защитникам, зато очень опасен после стандартов у чужих ворот – Игорь поднимается и при отскоке сильной передачей находит партнера впереди.

ЦСКА творит благодаря фланговым футболистам. На карте не видно, но есть еще деталь – подключения Мойзеса с позиции левого ЦЗ – периодически он забегает как крайний защитник. 

Система Федотова адаптируется для разных игроков. Например, Гайич действует широко, Обляков агрессивно вбегает в финальную треть и заходит в середину, а Медина даже добегает до центра штрафной.

ЦСКА доказывает, что 3-4-3 – не только про оборону. Федотов не зациклен на владении и прессинге около штрафной, но команда все равно в топе по атакующим метрикам, почти не уступает «Спартаку» по явным голевым моментам и совсем рядом по ударам после высоких отборов в 40 метрах от чужих ворот (32:33 в сравнении со «Спартаком», но 0:4 по голам). 

Но еще продвинутая статистика говорит, что «Спартак» лучше адаптирован к контролю: уступает только «Зениту» по голам после розыгрышей от ворот с 10+ передачами (5, ЦСКА – 0) и больше забил после быстрых атак со своей половины (6:3).

«Спартак» забивает с линии вратарской, а ЦСКА чаще реализует моменты головой

Теперь поговорим об основных тенденциях голевых моментов. Чем темнее зона и выше процент, тем чаще из нее создают голевые моменты.

У «Спартака» три явные точки притяжения: левый фланг (из-за наличия Промеса), створ ворот (мощно его заполняют) и пространство перед штрафной. Правый фланг используется для коротких проникающих передач в полуфланг, тогда как слева больше длинных передач в центр штрафной (фокус на прямоугольнике с 10%).

В ЦСКА огромный перекос на «зону 14» (22%, пространство в середине перед входом в штрафную). В начале сезона Чалов там комбинировал с Карраскалем (обыгрывал из фланга в центр и отдавал разрезающие передачи) и Мединой (подыгрывал и убегал за спину), а сейчас активность связана с игрой Облякова между линиями и смещениями Федора к Заболотному. Перед воротами активность распределена почти равномерно – чуть выпадает только правый фланг. Слева характерны передачи в штрафную (мощно исполняли Обляков и Мойзес), тогда как Гайич менее активен в широкой позиции и периодически вбегает в полуфланг.

Следующая остановка – карта голевых ударов. Она показывает, что один гол далеко не всегда равен одному xG. Как правило, удары с ценностью 0,3-0,4 xG уже очень опасны и близки к голевым моментам, поэтому для 50 голов совсем не обязательно выбивать 50 ударов с ценностью около 1 xG.

Заметно, что реализация у «Спартака» лучше: для 57 мячей понадобилось 18 xG, команда Федотова при 17,34 xG забила 50 (речь идет только о голах, без учета остальных ударов). Плюс голы «Спартака» чуть равномернее распределены по штрафной: много голов с линии вратарской, а ЦСКА кренит правее. 

Несмотря на наличие Соболева, Николсона и Мартинса, «Спартак» уступает ЦСКА по забитым мячам головой (6:8). Зато «Спартак» – один из самых результативных клубов РПЛ в последние 15 минут (16, у «Зенита» – 18, у ЦСКА – 9).

«Спартак» превосходит ЦСКА по голам с игры после атакующих комбинаций (72%:66%), идет в топ-3 лиги по успешности контратак (уступает «Краснодару» – 5, делит второе место с «Локо») и сравнялся с ЦСКА по голам со стандартов. Команда Федотова опережает соперника только по реализованным пенальти (9 из 9, «Спартак» – 6 из 9).

Осенью реализация «Спартака» и ЦСКА просела

Ниже – динамика xG и забитых голов с учетом пенальти за весь сезон. 

«Спартак» стартовал с очень ярких побед и выжимал максимум из моментов. В шестом туре соперники привыкли к ромбу и разными инструментами подавили атаку: «Динамо» поставило автобус (1:0), «Зенит» доминировал и разрывал правый фланг (2:1, инициативой не пускали «Спартак» вперед), а «Ростов» припарковался и выбегал в контратаки (4:2). 

В десятом туре «Спартак» стал более гибким, но изначально создавал не так много – хотя все равно разорвал «Крылья» (5:2) и отыгрался в дерби с ЦСКА (2:2). Перед зимней паузой «Спартак» выдал яркие матчи с аутсайдерами, что поправило дела впереди.

Весной «Спартак» лидирует по xG (20,99) при 18 голах, создает больше, чем осенью, но этого не хватает для побед из-за ужасной обороны (пропустил 18 мячей) и неудачных первых таймов.

У ЦСКА на дистанции сезона – похожая картина. Команда Федотова много создавала и реализовывала перед сентябрьским перерывом на сборные: 4 матча с 3+ голами за 11 туров, ближе к зиме – 0, после паузы – снова 4. 

Перед чемпионатом мира ЦСКА резко просел: 9 очков в 7 матчах, падение на пятое место, спад Медины и Карраскаля. Команда могла побеждать «Динамо» (1:1), «Спартак» (2:2) и «Оренбург» (2:2), но атака подвела. Весной Федотов пересобрал ЦСКА после поражения от «Сочи» Бердыева (0:2): придумал новую тактическую идею и улучшил реализацию. 

Промес и Чалов – лучшие в созидании и завершении, Зобнин – теневой герой сезона

Теперь перейдем к индивидуальным перформансам. На картинке ниже – распределение ожидаемых голевых передач «Спартака» и ЦСКА.

Интересная деталь: в ЦСКА вклад ассистентов распределен равномерно, тогда как в «Спартаке» есть Промес и все остальные.

Промес – главный доминатор среди участников дерби, у него огромный отрыв по ожидаемым ассистам (xA) и 7 реальных голевых за сезон. Квинси вовлечен в созидание с игры и исполняет стандарты (2 голевые). 

Теневой герой «Спартака» – Зобнин. В этом сезоне Роман вовлечен уже в 140 ударов – он восьмой в РПЛ по этому показателю. Плюс многие передачи Зобнина явно продвигают атаки: он пятый в РПЛ по пасам на голевой момент (Промес – 4-й) и предассистам (лучший в «Спартаке»). 

Несмотря на Медину, Облякова и Карраскаля, Чалов лидирует по ожидаемым голевым. 

Хотя главный ассистент ЦСКА – Медина, но он еще подает стандарты и поэтому входит в топ-6 лиги по созданным шансам. Плюс в этом сезоне очень преобразился Обляков: делит второе место в РПЛ по созданным явным моментам (8, у Промеса – 12) и прекрасно заменяет Медину с Карраскалем в тройке нападения

Теперь оценим распределение xG. 

В «Спартаке» огромный перекос в завершении у Промеса и Соболева, но Александр не бьет пенальти. Остальные выбили минимум в 3 раза меньше xG, хотя весенняя динамика Бальде впечатляет (0,75 xG в пересчете на 90 минут – второй в «Спартаке»). В команде Абаскаля огромные отставания в гонке бомбардиров: Промес забил 18, Соболев – 13, а ближайшие преследователи идут всего с 3 голами (Кейта, Зобнин, Зиньковский, Литвинов, Николсон).

Чалов – самый опасный игрок ЦСКА. Федор уже побил личный рекорд результативности (15 голов в сезоне-2018/19, сейчас – 17), а второй Обляков отстает на 9 мячей (весной забил 6).

Перестановки в атаке позволили Облякову и Заболотному подтянуться к Карраскалю и Медине: Хорхе сыграл всего 182 минуты весной (был в старте только с «Сочи»), а Медина выпал из из тройки после «Зенита» (1:0).

Лучше ЦСКА обороняется только «Зенит», «Спартак» – 13-й по пропущенным весной

В этом сезоне «Спартак» пропустил больше ЦСКА (35:24), но соперникам Акинфеева требовались менее опасные удары (0,29 xG:0,36 xG). 

Интересно: «Спартак» делит последнее место в РПЛ по пропущенным голам из-за штрафной (8). 

У ЦСКА самая надежная оборона в лиге после «Зенита» (25,18 xG, у «Зенита» – 16,88). Команда Федотова держит линию защитников чуть выше «Спартака», хотя прессингует менее интенсивно. В итоге ЦСКА качественно обороняется при позиционных атаках соперника и периодически включается на чужой трети, хотя иногда превращается в середняка на стандартах.

Перед зимним перерывом «Спартак» делил второе место по пропущенным с ЦСКА (18) и шел третьим по качеству допущенных моментов, но весной деградировал: восьмой по xGA и аж тринадцатый по голам (18). 

График динамики xGA (допущенный xG) тоже показывает, что «Спартак» рассыпался в защите: в первой части сезона 4 раза пропускал по 2 и больше (17 туров), а весной – уже 6 раз за 10 игр.

Весенний ЦСКА в обороне – небольшое противоречие. С одной стороны, после поражения в Сочи (0:2) команда Федотова пропустила всего 4 гола в 9 играх и одержала четыре сухие победы подряд. С другой – ЦСКА на последних минутах допустил опасный удар Сунгатулина в Екатеринбурге при счете 2:1, а «Ахмат» сильно нагрузил защитников в Грозном (1,47 xG).

Выводы

1. Гильермо Абаскаль оправдывает тезис о тактическом хамелеоне: команда умеет контратаковать, владеет мячом и постоянно меняет схемы. Однако весной «Спартак» надломился: ужасно обороняется, выдает серые первые таймы и просыпается в концовках.

2. Владимир Федотов более консервативен, зато провел очень мощный сезон: перестроил команду на 3-4-3, заново раскрыл Федора Чалова и Ивана Облякова и поставил качественную защиту. Как итог – ЦСКА наверху по атакующим и оборонительным метрикам.

3. Квинси Промес и Федор Чалов – суперзвезды предстоящего дерби. Оба лидируют по ожидаемым голам и ассистам, оба главные бомбардиры команд и зашли на самые результативные сезоны в карьере: Промес – уже (18+7), а Чалов повторил сезон-2018/19 (тогда 15+6, сейчас 17+4) и в шаге от нового личного рекорда.

4. Возможные герои дерби – Роман Зобнин и Иван Обляков. Полузащитник «Спартака» вовлечен в большинство ударов и голевых моментов, а инсайд ЦСКА зажигает в новой роли и заставляет забыть о Хорхе Карраскале.

Визуализация и обработка продвинутой статистики: Марина Семенова, Алиса Ефремова, Павел Тихонов

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Александр Вильф

20 комментариев

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AlexTim03
Ура! Аналитика, футбол и всё, что мы любим!
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Михаил Панюков
Ответ Чемпион Людей
Последнее время все очень хвалят ЦСКА и Федотова и при этом очень ругают Спартак. После прочтения статьи осталось такое впечатление, будто команды очень ровные (Спартак пропустил побольше). Тем интереснее дерби.
потому что анализ и осенней части чемпионата, и весны. Спартак осенью был вторым в лиге без особой альтернативы. весну провалил(пока).
ЦСКА весну провёл мощнее чем первую половину.
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Чемпион Людей
Последнее время все очень хвалят ЦСКА и Федотова и при этом очень ругают Спартак. После прочтения статьи осталось такое впечатление, будто команды очень ровные (Спартак пропустил побольше). Тем интереснее дерби.
+14
-2
+12
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MikGera
Сложноватый пост, полностью прочитать не хватило терпения, прочитал выводы и за все спасибо.
+6
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Red-White_Man
забавно на фоне критики Абаскаля и Зобнина видеть статистику по которой первый сделал команду по большинству показателей уступающей только чемпиону, а второй не только в этой команде один из лидеров, но вообще в чемпионате. на бумаге будет огненный матч, посмотрим, как будет на деле
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Rinat Gazimzyanov
Ответ Red-White_Man
забавно на фоне критики Абаскаля и Зобнина видеть статистику по которой первый сделал команду по большинству показателей уступающей только чемпиону, а второй не только в этой команде один из лидеров, но вообще в чемпионате. на бумаге будет огненный матч, посмотрим, как будет на деле
Только вся статистика общая по сезону. Если смотрели только статистику после зимней паузы совсем другой расклад был бы.
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Толик Вдовенко
Ответ Денис Ванеев
Эта статистика не учитывает работу без мяча. Заболотного любят многие тренера за его работоспособность, он постоянно двигается, тем самым напрягает и стягивает на себя защиту, давая пространство тому же Чалову, Облякову и т.д. Без его участия, не раскрылись бы ни Чалов, ни Обляков, так как им нужно пространство.
При обороне он пешком ходит между защитниками соперника, редко вступая в отбор, при атаках он просто неправильно открывается, совершенно нет такого чтобы он гениально уводил куда-то защитников, минимум один защитник всегда будет следить за нападающим даже если это Сапагов.

Про Чалова и Облякова смешно, Чалов прекрасно себя показывал и когда Зе на лавке сидел, как и Обляков, просто Ваня добавил в завершении. Когда на поле выходит Карраскаль или даже Кучаев сразу видно как и Чалову и Облякову становится приятнее играть, потому что исчезает этот балласт, на которого невозможно отдать пас, по причине того что он всегда закрыт, и который точно не сможет даже в банальную стеночку.
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Толик Вдовенко
Очень показательно, что в статье с аналитикой и статистикой, при разборе атаки упоминается вся атакующая группа ЦСКА, даже Карраскаль, но фамилия Заболотного упоминается один раз и то в контексте того что Обляков смещается в его зону. Самый бесполезный нападающий в истории ЦСКА (из тех кто считался 1 номером). Вот взять любую статистику, по любым аспектам игры, за все его проведенные матчи и на голых цифрах он не тянет даже для середняков РПЛ.
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Rinat Gazimzyanov
Ответ Arti22
У Спартака в последних матчах нет тактики, там ребята просто не понимают что надо делать с мячом, если мяч чудом доставится вперёд и попадёт в удобную позицию для Промеса или Соболя это успех, в этом вся игра Спартака в последних матчах. Мне кажется Абаскаль испугался сам себя, команда играла неплохо в первых матчах после весны, так же как и осенью, но пропускала какие-то нелепые голы, очень много. В итоге Абаскаль перешёл на 5 защей, в итоге и атака пропала и защита как пропускала так и пропускает + травм много стало в этой линии, ничего не наиграешь. Летом нужно переосмыслить всё то что произошло, купить хорошего лега диспетчера вместо Вити и Игната, защитника качественного и пытаться играть как осенью
Просто Литвинов в защите играет из-за не хватки защитников или их травм. Мартинс и Зобнин не придают мысль, у них другая задача. Пруцев и Игнатов не тянут. Первый подсел скорее, а второй совсем не тянет. Нужно не вату катать на своей половине, а быстро передачей начинать атаку. Этим умело пользуются соперники закрывая адресаты. Нужны защитники с длинным пасом.
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Толик Вдовенко
Ответ МТБ
Это не совсем правда. Действительно Заболотный, как бомбардир, полностью никакой. Однако по факту он и не играет наконечника и забивалу. Акцент атаки смещён линией ниже (что, кстати, было и у Слуцкого, когда Муса осваивался как наконечник). Т.е. Заба больше побороться и скинуть, отпрессинговать, ещё что-то такое. Был в ряде команд трюк с переводом опорника из средней линии в линию нападания или около того, но не с целью забивать (Как пытался делать Ганчаренка с Вернублумом и Бийолом), а с целью закрывать, выцарапывать и вообще быстро возвращать мячи атакующим игрокам. В принципе где-то в подобной роли Заболотный и выступает и он полезен, насколько это возможно. Конечно есть более высококлассные и универсальные форварды в чемпе, но, что имеем.
Он полностью неэффективен даже в борьбе, я как-то один тайм следил за ним персонально, выписывая все его действия, он из 10 попыток вступить в борьбу выиграл в одной. А бегать рядом с одним из защитников соврешенно не пытаясь в открывания может вообще любой форвард. Команда мощно теряет в атаке из-за его присутствия на поле. Быстрые контратаки исчезли как класс, потому что Заболотный не может открыться.

Все что он умеет это толкаться на грани фола и подставлять ногу при отскоках.
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Денис Ванеев
Ответ Толик Вдовенко
Очень показательно, что в статье с аналитикой и статистикой, при разборе атаки упоминается вся атакующая группа ЦСКА, даже Карраскаль, но фамилия Заболотного упоминается один раз и то в контексте того что Обляков смещается в его зону. Самый бесполезный нападающий в истории ЦСКА (из тех кто считался 1 номером). Вот взять любую статистику, по любым аспектам игры, за все его проведенные матчи и на голых цифрах он не тянет даже для середняков РПЛ.
Эта статистика не учитывает работу без мяча. Заболотного любят многие тренера за его работоспособность, он постоянно двигается, тем самым напрягает и стягивает на себя защиту, давая пространство тому же Чалову, Облякову и т.д. Без его участия, не раскрылись бы ни Чалов, ни Обляков, так как им нужно пространство.
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МТБ
Ответ Red-White_Man
забавно на фоне критики Абаскаля и Зобнина видеть статистику по которой первый сделал команду по большинству показателей уступающей только чемпиону, а второй не только в этой команде один из лидеров, но вообще в чемпионате. на бумаге будет огненный матч, посмотрим, как будет на деле
Ну, во-первых даже по этим раскладам видно, что весь перекос в игре через Промеса. Т.е. видна повышенная зависимость он него и его действий.
Во-вторых, надо смотреть не общее, а кривую. Если бы была не усреднённая выкладка, а от тура к туру, было бы видно осени всплеск и падение весной. Обратная сторона у ЦСКА - до августа превосходно (да, даже не смотря на ничью с Пари), в августе похуже, но хорошо, в сентябре очевидный спад, турбулентность в октябре и ноябре, потом одна неудача с Сочи на рестарте, но в остальном хороший ход, с приличной игрой, где можно вспомнить упущенный результат матча с локо, но по игре там вопросов нет
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Софья Хороброва
Ответ AlexTim03
Ура! Аналитика, футбол и всё, что мы любим!
Нас ждет суперматч нашего чемпионата. за банку пива
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Павел Иманов
зачем всё это нужно???
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Моё Моя
Спасибо, автор. А то надоело читать истеричную эмоцианальную оценку игры Спартака.
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DE XORXIO
У спартака нет тактики, алло
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fil_spb
"В «Спартаке» огромный перекос в завершении у Промеса и Соболева, но Александр не бьет пенальти."

Хм, так-то у Соболева 2 пробитых пенальти в чемпионате. У Промеса - 4. И тут возникает большой вопрос к остальной статистике статьи. Если в такой элементарной, которую проверить дело 5 секунд, автор ошибается, то стоит ли верить остальным продвинутым статистическим выкладкам и выводам из них. Хотя в целом статья интересная, но сомнения есть.
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Pol Belov
вот такая статистика почти за весь сезон - это совершенно что-то усредненное, не отражающее, как ЦСКА играл осенью и как ЦСКА играет весной, а ведь это фактически две разные команды... и как из этой совершенно усредненной статы можно сделать вывод - в какой футбол команды собираются играть сегодня?? с таким же успехом можно было взять статистику и за последние 2 года, 3 года, 5 лет... сравнить команды по ней - и что дальше?
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