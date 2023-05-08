20 комментариев

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«Спартак» и ЦСКА бьются за серебро. Лучшие шансы у команды Владимира Федотова: 4 очка преимущества за 3 тура до конца, лидерство по очкам во всей РПЛ весной (25) и разогнавшаяся схема 3-4-3 с Хесусом Мединой в роли латераля и Федором Чаловым и Иваном Обляковым как инсайдами. Однако победа «Спартака» может обострить гонку: у Гильермо Абаскаля проще календарь, а ЦСКА на финише встретится с «Ростовом», тоже отстающим на 4 очка от второго места.

Сейчас идеальный момент для сравнения команд на дистанции сезона.

«Спартак» использовал больше схем. ЦСКА стабильнее, а 3-4-3 – не только про оборону

Начнем со схем «Спартака» и ЦСКА. На графике ниже – игровые связи команд РПЛ при построении атак. Все очень просто: точки – усредненные позиции игроков за сезон, линии отражают количество передач (чем толще линия, тем больше пасов друг другу). Цветом выделена EPV – ожидаемая ценность владения. Логика похожа: синий – низкая вероятность, что действие игрока приведет к голу, красный – большая.

4-3-3 – наиболее частая схема «Спартака». Команда Абаскаля использовала разные формации: начинала ромбовыми 4-4-2, переходила на 4-3-3 осенью и наигрывала их на сборах, а сейчас остановилась на трех центральных защитниках.

Неожиданный факт – несмотря на мощь Соболева, Селихов не так часто задействует форварда выносами, в основном разыгрывает мяч с защитниками. Заметна связь между правой восьмеркой и крайним защитником – в системе Абаскаля они регулярно меняются позициями и ищут друг друга.

Разумеется, главная угроза – Промес. Квинси проводит самый результативный сезон в карьере (18+7). Сейчас в атаке «Спартака» чуть больше сумбура и активности во вторых таймах при навесах, из-за чего Соболев и Мартинс максимально опасны в штрафной, а крайние защитники помогают кроссами, но на дистанции сезона основным творцом был Промес. Квинси обладал свободной ролью, хотя большинство созданных моментов связано с привязкой к левому флангу, причем Соболев, Зобнин и Хлусевич/Тавареш постоянно искали его передачами. Плюс по позиции Промес отличается от правого вингера: Квинси изолирован и выдвинут сильнее.

Федотов всегда использовал 3-4-3. Алгоритм Opta посчитал, что вторая схема – 3-4-2-1, но в исполнении ЦСКА расстановки почти не отличаются. Акинфеев минимально задействован при начале атак: обычно отдает простые передачи защитникам, зато очень опасен после стандартов у чужих ворот – Игорь поднимается и при отскоке сильной передачей находит партнера впереди.

ЦСКА творит благодаря фланговым футболистам. На карте не видно, но есть еще деталь – подключения Мойзеса с позиции левого ЦЗ – периодически он забегает как крайний защитник.

Система Федотова адаптируется для разных игроков. Например, Гайич действует широко, Обляков агрессивно вбегает в финальную треть и заходит в середину, а Медина даже добегает до центра штрафной.

ЦСКА доказывает, что 3-4-3 – не только про оборону. Федотов не зациклен на владении и прессинге около штрафной, но команда все равно в топе по атакующим метрикам, почти не уступает «Спартаку» по явным голевым моментам и совсем рядом по ударам после высоких отборов в 40 метрах от чужих ворот (32:33 в сравнении со «Спартаком», но 0:4 по голам).

Но еще продвинутая статистика говорит, что «Спартак» лучше адаптирован к контролю: уступает только «Зениту» по голам после розыгрышей от ворот с 10+ передачами (5, ЦСКА – 0) и больше забил после быстрых атак со своей половины (6:3).

«Спартак» забивает с линии вратарской, а ЦСКА чаще реализует моменты головой

Теперь поговорим об основных тенденциях голевых моментов. Чем темнее зона и выше процент, тем чаще из нее создают голевые моменты.

У «Спартака» три явные точки притяжения: левый фланг (из-за наличия Промеса), створ ворот (мощно его заполняют) и пространство перед штрафной. Правый фланг используется для коротких проникающих передач в полуфланг, тогда как слева больше длинных передач в центр штрафной (фокус на прямоугольнике с 10%).

В ЦСКА огромный перекос на «зону 14» (22%, пространство в середине перед входом в штрафную). В начале сезона Чалов там комбинировал с Карраскалем (обыгрывал из фланга в центр и отдавал разрезающие передачи) и Мединой (подыгрывал и убегал за спину), а сейчас активность связана с игрой Облякова между линиями и смещениями Федора к Заболотному. Перед воротами активность распределена почти равномерно – чуть выпадает только правый фланг. Слева характерны передачи в штрафную (мощно исполняли Обляков и Мойзес), тогда как Гайич менее активен в широкой позиции и периодически вбегает в полуфланг.

Следующая остановка – карта голевых ударов. Она показывает, что один гол далеко не всегда равен одному xG. Как правило, удары с ценностью 0,3-0,4 xG уже очень опасны и близки к голевым моментам, поэтому для 50 голов совсем не обязательно выбивать 50 ударов с ценностью около 1 xG.

Заметно, что реализация у «Спартака» лучше: для 57 мячей понадобилось 18 xG, команда Федотова при 17,34 xG забила 50 (речь идет только о голах, без учета остальных ударов). Плюс голы «Спартака» чуть равномернее распределены по штрафной: много голов с линии вратарской, а ЦСКА кренит правее.

Несмотря на наличие Соболева, Николсона и Мартинса, «Спартак» уступает ЦСКА по забитым мячам головой (6:8). Зато «Спартак» – один из самых результативных клубов РПЛ в последние 15 минут (16, у «Зенита» – 18, у ЦСКА – 9).

«Спартак» превосходит ЦСКА по голам с игры после атакующих комбинаций (72%:66%), идет в топ-3 лиги по успешности контратак (уступает «Краснодару» – 5, делит второе место с «Локо») и сравнялся с ЦСКА по голам со стандартов. Команда Федотова опережает соперника только по реализованным пенальти (9 из 9, «Спартак» – 6 из 9).

Осенью реализация «Спартака» и ЦСКА просела

Ниже – динамика xG и забитых голов с учетом пенальти за весь сезон.

«Спартак» стартовал с очень ярких побед и выжимал максимум из моментов. В шестом туре соперники привыкли к ромбу и разными инструментами подавили атаку: «Динамо» поставило автобус (1:0), «Зенит» доминировал и разрывал правый фланг (2:1, инициативой не пускали «Спартак» вперед), а «Ростов» припарковался и выбегал в контратаки (4:2).

В десятом туре «Спартак» стал более гибким, но изначально создавал не так много – хотя все равно разорвал «Крылья» (5:2) и отыгрался в дерби с ЦСКА (2:2). Перед зимней паузой «Спартак» выдал яркие матчи с аутсайдерами, что поправило дела впереди.

Весной «Спартак» лидирует по xG (20,99) при 18 голах, создает больше, чем осенью, но этого не хватает для побед из-за ужасной обороны (пропустил 18 мячей) и неудачных первых таймов.

У ЦСКА на дистанции сезона – похожая картина. Команда Федотова много создавала и реализовывала перед сентябрьским перерывом на сборные: 4 матча с 3+ голами за 11 туров, ближе к зиме – 0, после паузы – снова 4.

Перед чемпионатом мира ЦСКА резко просел: 9 очков в 7 матчах, падение на пятое место, спад Медины и Карраскаля. Команда могла побеждать «Динамо» (1:1), «Спартак» (2:2) и «Оренбург» (2:2), но атака подвела. Весной Федотов пересобрал ЦСКА после поражения от «Сочи» Бердыева (0:2): придумал новую тактическую идею и улучшил реализацию.

Промес и Чалов – лучшие в созидании и завершении, Зобнин – теневой герой сезона

Теперь перейдем к индивидуальным перформансам. На картинке ниже – распределение ожидаемых голевых передач «Спартака» и ЦСКА.

Интересная деталь: в ЦСКА вклад ассистентов распределен равномерно, тогда как в «Спартаке» есть Промес и все остальные.

Промес – главный доминатор среди участников дерби, у него огромный отрыв по ожидаемым ассистам (xA) и 7 реальных голевых за сезон. Квинси вовлечен в созидание с игры и исполняет стандарты (2 голевые).

Теневой герой «Спартака» – Зобнин. В этом сезоне Роман вовлечен уже в 140 ударов – он восьмой в РПЛ по этому показателю. Плюс многие передачи Зобнина явно продвигают атаки: он пятый в РПЛ по пасам на голевой момент (Промес – 4-й) и предассистам (лучший в «Спартаке»).

Несмотря на Медину, Облякова и Карраскаля, Чалов лидирует по ожидаемым голевым.

Хотя главный ассистент ЦСКА – Медина, но он еще подает стандарты и поэтому входит в топ-6 лиги по созданным шансам. Плюс в этом сезоне очень преобразился Обляков: делит второе место в РПЛ по созданным явным моментам (8, у Промеса – 12) и прекрасно заменяет Медину с Карраскалем в тройке нападения

Теперь оценим распределение xG.

В «Спартаке» огромный перекос в завершении у Промеса и Соболева, но Александр не бьет пенальти. Остальные выбили минимум в 3 раза меньше xG, хотя весенняя динамика Бальде впечатляет (0,75 xG в пересчете на 90 минут – второй в «Спартаке»). В команде Абаскаля огромные отставания в гонке бомбардиров: Промес забил 18, Соболев – 13, а ближайшие преследователи идут всего с 3 голами (Кейта, Зобнин, Зиньковский, Литвинов, Николсон).

Чалов – самый опасный игрок ЦСКА. Федор уже побил личный рекорд результативности (15 голов в сезоне-2018/19, сейчас – 17), а второй Обляков отстает на 9 мячей (весной забил 6).

Перестановки в атаке позволили Облякову и Заболотному подтянуться к Карраскалю и Медине: Хорхе сыграл всего 182 минуты весной (был в старте только с «Сочи»), а Медина выпал из из тройки после «Зенита» (1:0).

Лучше ЦСКА обороняется только «Зенит», «Спартак» – 13-й по пропущенным весной

В этом сезоне «Спартак» пропустил больше ЦСКА (35:24), но соперникам Акинфеева требовались менее опасные удары (0,29 xG:0,36 xG).

Интересно: «Спартак» делит последнее место в РПЛ по пропущенным голам из-за штрафной (8).

У ЦСКА самая надежная оборона в лиге после «Зенита» (25,18 xG, у «Зенита» – 16,88). Команда Федотова держит линию защитников чуть выше «Спартака», хотя прессингует менее интенсивно. В итоге ЦСКА качественно обороняется при позиционных атаках соперника и периодически включается на чужой трети, хотя иногда превращается в середняка на стандартах.

Перед зимним перерывом «Спартак» делил второе место по пропущенным с ЦСКА (18) и шел третьим по качеству допущенных моментов, но весной деградировал: восьмой по xGA и аж тринадцатый по голам (18).

График динамики xGA (допущенный xG) тоже показывает, что «Спартак» рассыпался в защите: в первой части сезона 4 раза пропускал по 2 и больше (17 туров), а весной – уже 6 раз за 10 игр.

Весенний ЦСКА в обороне – небольшое противоречие. С одной стороны, после поражения в Сочи (0:2) команда Федотова пропустила всего 4 гола в 9 играх и одержала четыре сухие победы подряд. С другой – ЦСКА на последних минутах допустил опасный удар Сунгатулина в Екатеринбурге при счете 2:1, а «Ахмат» сильно нагрузил защитников в Грозном (1,47 xG).

Выводы

1. Гильермо Абаскаль оправдывает тезис о тактическом хамелеоне: команда умеет контратаковать, владеет мячом и постоянно меняет схемы. Однако весной «Спартак» надломился: ужасно обороняется, выдает серые первые таймы и просыпается в концовках.

2. Владимир Федотов более консервативен, зато провел очень мощный сезон: перестроил команду на 3-4-3, заново раскрыл Федора Чалова и Ивана Облякова и поставил качественную защиту. Как итог – ЦСКА наверху по атакующим и оборонительным метрикам.

3. Квинси Промес и Федор Чалов – суперзвезды предстоящего дерби. Оба лидируют по ожидаемым голам и ассистам, оба главные бомбардиры команд и зашли на самые результативные сезоны в карьере: Промес – уже (18+7), а Чалов повторил сезон-2018/19 (тогда 15+6, сейчас 17+4) и в шаге от нового личного рекорда.

4. Возможные герои дерби – Роман Зобнин и Иван Обляков. Полузащитник «Спартака» вовлечен в большинство ударов и голевых моментов, а инсайд ЦСКА зажигает в новой роли и заставляет забыть о Хорхе Карраскале.

Визуализация и обработка продвинутой статистики: Марина Семенова, Алиса Ефремова, Павел Тихонов

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Александр Вильф